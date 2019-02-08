В Дагестане построят противотуберкулезный диспансер за 1 млрд рублей

Махачкала, , 17:44 — REGNUM Почти 1,26 млрд рублей направит правительство России на строительство противотуберкулезного диспансера в городе Махачкале. Средства поэтапно будут выделены в течение трёх лет — с 2019 по 2021 год. В учреждении площадью 24,78 тысяч кв. м разместится стационар на 320 коек, сообщили ИА REGNUM 8 февраля в пресс-службе правительства РФ.

Помимо Дагестана субсидии в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения» в течение трёх лет получат ещё 44 субъекта России. В общей сложности из федерального бюджета будет выделено 70,71 млрд рублей на строительство и реконструкцию 53 объектов здравоохранения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Дагестан получит 17 млрд рублей в качестве субсидий на реализацию федеральных программ. Средства направят на финансирование социально значимых проектов, в том числе и четырёх объектов здравоохранения.