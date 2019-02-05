Более 40 млрд рублей задолжал Дагестан за газ и за свет — МВД

Махачкала, , 13:10 — REGNUM Общая задолженность за поставленный газ в Дагестане на 1 января 2019 года составляет более 12 млрд рублей, а за электроэнергию — более 28 млрд рублей. Об этом на совещании, посвящённом результатам работы по развитию топливно-энергетического комплекса республики, рассказал начальник УЭБиПК МВД по Республике Дагестан Ражидин Эфендиев, сообщили ИА REGNUM 5 февраля в пресс-службе МВД Дагестана.

По словам докладчика, за два месяца — с 29 ноября 2018 года по 29 января 2019 года — в республике было выявлено 102 преступления в сфере ТЭК. Среди них 14 фактов хищений газа с целью отопления тепличных хозяйств, по одному — для отопления птицефермы и для обжига кирпича, 18 случаев хищения допустили различные коммерческие предприятия. Также восемь уголовных дел было возбуждено в отношении владельцев АЗС. Кроме того, как рассказал представитель МВД, было выявлено 11 преступлений со стороны пяти сотрудников энергетических компаний.

Читайте также: Владимир Путин потребовал пресечь хищения света и газа в Дагестане

Напомним, в конце ноября президент России Владимир Путин дал ряд поручений по развитию топливно-энергетического комплекса Дагестана. Первым пунктом документа было требование незамедлительно принять меры по выявлению и пресечению хищений газа, нефти и нефтепродуктов, а также несанкционированного подключения к распределительным сетям на территории республики. Ответственными за выполнение поручения назначены председатель правительства России Дмитрий Медведев и генеральный прокурор страны Юрий Чайка. Доклад должен быть представлен до 1 марта 2019 года.

Читайте также: Более 3 млн рублей липовых начислений за ЖКХ вернули жителям Дагестана

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане выявляются и многочисленные факты липовых начислений долгов на счета добросовестных потребителей. Так, за 2018 год жителям региона вернули в общей сложности более 3 млн рублей, необоснованно начисленных за коммунальные услуги. Наибольший объём перерасчёта был произведён за газ — 1,593 млн рублей и за электроэнергию — 412 тысяч рублей.