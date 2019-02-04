Более 3,5 млрд рублей потратит Дагестан на поддержку АПК

Махачкала, , 13:59 — REGNUM Более 3,5 млрд рублей выделят из федерального и республиканского бюджетов в 2019 году на поддержку агропромышленного комплекса Дагестана. В 2018 году объём господдержки был меньше на 207 млн рублей и составлял более 3,3 млрд рублей. При этом было сэкономлено и возвращено в бюджет порядка 19,7 млн рублей. Об этом на заседании коллегии минсельхозпрода Дагестана доложил заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Абдулмуслим Абдулмуслимов, сообщили ИА REGNUM 4 февраля в пресс-службе ведомства.

По словам чиновника, в прошедшем году в Дагестане удалось сохранить позитивную динамику развития всех отраслей АПК. Так, объём производства валовой сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий по итогам 2018 года достиг 124 млрд рублей. Рост этого показателя к уровню 2017 года составил более 0,7%.

Читайте также: Рекорд по винограду и мясо в Иран: на что Дагестан потратил 2 млрд рублей

Как сообщало ИА REGNUM, одним из главных достижений АПК Дагестана в 2018 году стал «виноградный» рекорд. В республике было собрано более 171 тыс. тонн «солнечной ягоды», что стало лучшим показателем региона начиная с 1991 года. На переработку, в основном на выработку виноматериалов, было направлено более 120 тыс. тонн продукции. На развитие виноградарства в 2018 году в Дагестане направили около 580 млн рублей, из них 460 млн было выделено из федерального бюджета.

Читайте также: «Виноградный» рекорд обошёлся Дагестану в 580 млн рублей