В Дагестане добивают бандподполье: в 2018 году ликвивировано 28 боевиков

Махачкала, , 17:14 — REGNUM В Республике Дагестан за 2018 год ликвидировано 28 участников незаконных вооруженных формирований, в том числе три активных лидера бандгрупп. Возбуждено более 90 уголовных дел о преступлениях террористической и экстремистской направленности, 37 из них по результатам расследования направлены в суд. Такие данные 7 января в ходе заседания коллегии управления Следственного комитета Дагестана привёл руководитель ведомства Сергей Дубровин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации главы республики.

Докладчик отметил, что за последние несколько лет во взаимодействии с подразделениями МВД, УФСБ и прокуратуры удалось добиться стабилизации обстановки в Дагестане. Он особо отметил, что число совершенных посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих снизилось более чем на треть.

Напомним, 14 января министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов заявил, что в республике фактически полностью пресечена деятельность бандгрупп. В розыске, как было отмечено, остаются восемь скрывающихся за рубежом боевиков. При этом генерал-лейтенанта полиции подчеркнул, что уроженцы республики, получившие боевой опыт на Ближнем Востоке, не прекращают попыток вернуться на родину.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году, по данным МВД Дагестана, в республике от рук боевиков погибли восемь человек: пять гражданских лиц и трое сотрудников правоохранительных органов. Ещё двое гражданских и 12 силовиков получили ранения. В течение года был совершён один террористический акт — 19 февраля в городе Кизляре.

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