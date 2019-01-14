Первый месяц 2019 года Новгородская область прожила событийно насыщенно. В регионе скандально продолжилась оптимизация учреждений здравоохранения, во власти начались кадровые перестановки, а Великий Новгород 20 января торжественно отметил важную дату — 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Великий Новгород

Новгородский День Победы и «пленные немцы»

День освобождения от немецко-фашистских захватчиков Новгород отметил как никогда пышно. 75-летней годовщине был посвящён парад с участием около 700 человек и военной техники — крупнейший за последние годы. Всего к памятной дате приурочили более 200 мероприятий, которые начались символично, за 75 дней до даты освобождения, то есть ещё в ноябре.

Но общественное внимание приковал к себе отдельный эпизод исторической реконструкции, который в первоначально озвученном плане, опубликованном на сайте Министерства культуры РФ в ноябре 2018 года, был обозначен как «Ввод пленных немцев в Новгородский кремль».

Шумиха вокруг «пленных немцев» получилась громкой: оппозиция в лице регионального отделения партии «Яблоко» выступила против «карнавализации» мероприятий и потребовала разгона оргкомитета; организаторы оправдывались «исторической документальностью» восстанавливаемых событий; эксперты недоумевали, зачем это реконструировать вообще и так упрямо на этом настаивать — словом, из всех более 200 мероприятий к памятной дате общественная дискуссия возникла именно вокруг «пленных немцев в Новгородском кремле», а на торжественные мероприятия в Великий Новгород аккредитовались два немецких телеканала, Deutsche Welle и Reuters.

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Историческая реконструкция событий 1942−1944 годов, действительно, получилась чрезвычайно масштабной — по словам организаторов, в ней приняли участие более 500 реконструкторов, которые за несколько дней до 20 января превратили центр современного Великого Новгорода в «Новгород оккупированный», а Кремлёвский пляж — в плацдарм, где и были восстановлены несколько эпизодов боёв. Прошли по Кремлю и «пленные немцы», но заметили это шествие из десятка реконструкторов лишь те, кто его специально ждали.

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Adm.nov.ru Реконструкция

Словом, громкого скандала не вышло, а историческая реконструкция новгородцам очень даже понравилась. Общественный резонанс вызвало другое: неубранные от снега дороги и гололёд.

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Во власти снега

«Из 29 дней января снежными выдались 22», — рассказал новому мэру Великого Новгорода Сергею Бусурину генеральный директор ЗАО «Новгородское спецавтохозяйство» Сергей Андреев в ходе визита градоначальника на предприятие 30 января.

Уборке города от снега посвятили часть своего январского заседания и депутаты думы Великого Новгорода. Народные избранники возмутились качеством уборки тротуаров, «второстепенных дорог» города (это те, которые чистят не в первую очередь), а также дорожек у стен Новгородского кремля и прочих территорий в самом центре города, где в дни празднования 75-летия освобождения Новгорода падали и получали травмы горожане. Андреев обещал депутатам заснеженные второстепенные улицы расчистить в ближайшее время, а затем избавить от снега и тротуары. Спикер городской думы Алексей Митюнов предлагал ужесточить условия контракта на уборку города, но выяснилось, что с действующим контрактом этого никак не сделать: как-то изменить подходы возможно только при заключении следующего.

Возможно, так и будет сделано, если бы не одно но.

ЗАО «Новгородское спецавтохозяйство» (НСАХ) — старейшее коммунальное предприятие Великого Новгорода, когда-то бывшее муниципальным. Годами оно выигрывает муниципальные контракты на уборку городских территорий. В 2018 году в результате конкурсных процедур город «поделили» между тремя фирмами, а Сергей Андреев перед депутатами думы города был представлен как руководитель всех трёх: он директор и ЗАО «НСАХ», и двух его «конкурентов» — ООО «Чистый град» и ООО «Мехуборка». Согласно базе данных ЕГРЮЛ, у «Чистого града» с «Мехуборкой» один учредитель — бывший гендиректор ЗАО «НСАХ» и бывший вице-мэр Великого Новгорода Александр Уткин. Получится ли у новой городской власти что-то изменить в этой ситуации?

Ольга Ларина ИА REGNUM Заснеженный Великий Новгород

Пока же очевидно, что снег в Великом Новгороде побеждает — и коммунальщиков со стажем, и новую управленческую команду мэрии.

Скорая медицинская почта

В то время как Великий Новгород отмечал 75-летие со дня освобождения от фашистов, в посёлке Парфино Новгородской области народный сход протестовал против закрытия круглосуточного стационара в районной больнице.

Руководитель управления информационной политики администрации губернатора Новгородской области Иван Сизов на традиционном брифинге для СМИ заявил, что «повторяется история с Шимском».

Парфинская ЦРБ уже утратила юридическую самостоятельность и сейчас — филиал Старорусской центральной районной больницы, которая расположена в 17 км от Парфино. По словам Сизова, ехать 15−20 минут, дорога капитально отремонтирована.

Кроме того, как заявил представитель регионального правительства, «анализ за шесть месяцев 2018 года показал, что 82% пациентов Парфинской ЦРБ не нуждались в круглосуточной госпитализации».

Ликвидировать круглосуточные койки в Парфино намерены с 1 апреля 2019 года.

Сокращаемые места в больницах региональные власти намерены компенсировать мобильной медициной — так, например, в Шимске, где с 15 января закрыт круглосуточный стационар местной ЦРБ, побывал десант узких специалистов из Новгородской областной клинической больницы. Однако пока чаще медиков жителей Шимска навещают политики.

Партия «Яблоко» во главе со своим лидером Эмилией Слабуновой 26 января провела в Шимске митинг — по его итогам написано обращение к главе Минздрава РФ Веронике Скворцовой. Побывал в Шимске и депутат Государственной думы РФ от ЛДПР Антон Морозов — он намерен обсуждать новгородскую оптимизацию на уровне профильного комитета Госдумы. Вышли на пикеты и представители регионального отделения КПРФ.

Тем временем в родном для новгородского губернатора Андрея Никитина «Агентстве стратегических инициатив» президенту России Владимиру Путину рассказывали о новгородском ноу-хау: про почтальонов, которые станут помощниками фельдшеров в удалённых деревнях.

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Vadim Zhivotovsky Памятник почтальону

Кадровые перемены

Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин в январе занялся формированием своей новой команды: он уволил Юрия Пшеницына — первого заместителя экс-мэра Юрия Бобрышева, а на должность заместителя мэра вернул Евгения Кузикова, который в прошлой думе Великого Новгорода был оппозиционным команде Бобрышева вице-спикером от «Справедливой России».

Новым управляющим делами городской администрации стал выходец с ПАО «Акрон» Алексей Любимов, а прежний управделами Алексей Шишкин получил должность первого заместителя главы района в протестном Шимске — там глава района Николай Тиханович тихо оставил свой пост досрочно, по собственному желанию, ссылаясь на возраст и состояние здоровья.

В Окуловке районная дума приняла досрочную отставку скандально уволившегося Вячеслава Кузьмина. Ещё одна досрочная отставка муниципального главы чуть было не произошла в отдалённом от областного центра Пестовском районе.

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Глава района Дмитрий Иванов сначала в отставку подал, но затем передумал и попросил у губернатора Андрея Никитина «ещё один шанс» продолжить работу в команде главы региона, о чём новгородцы узнали из теленовостей. Губернатор пообещал главе района поддержку, если тот договорится с районными депутатами, которые, собственно, и избрали Иванова на этот пост.

До 29 и старше

Но самым обсуждаемым событием в январе 2019 года стал новгородский закон о капитале в 100 тыс. рублей на первого ребёнка, который в регионе решили выплачивать не всем женщинам, а только матерям до 29 лет включительно. Таких выплат в регионе раньше не было, ввести их предложил губернатор Новгородской области Андрей Никитин — он, кстати, первым и озвучил это возрастное ограничение. Но резонанс вызвало то, как объяснила инициативу председатель Новгородской областной думы Елена Писарева.

«После 30 лет женщина чётко понимает, что там, наверное, уже и деньги не нужны, а нужен непосредственно тот малыш, которого она будет любить и очень ценить», — заявила Писарева, пытаясь объяснить, почему закон оставляет за бортом 30-летних и старше.

Duma.novreg.ru Елена Писарева

После того, как фраза разлетелась по интернету, Писарева объявила её «выдернутой из контекста» и выступила с пояснениями — поддержать хотели именно молодые семьи, нашли финансовые возможности только для такого варианта поддержки и так далее.

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В защиту Писаревой вступился новый новгородский мэр Сергей Бусурин, который назвал происходящее «информационной атакой». Но атакующие так и не поняли: зачем в вымирающей Новгородской области, где даже по официальной статистике после 29 лет рожают первых детей только 33% женщин, придумывать какие-либо возрастные цензы при поддержке рождаемости? А депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг («Яблоко») и вовсе увидел в новгородском законе нормы, противоречащие Конституции. Он опасается, что и в других регионах России могут взять новгородский опыт на вооружение. Слово — за прокуратурой.