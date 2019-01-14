Новгородцев попросили не удивляться встречам с войсками вермахта в Кремле

Великий Новгород, , 18:43 — REGNUM Историческая реконструкция боёв за освобождение Новгорода от немецко-фашистских захватчиков, которая состоится в день освобождения города 20 января в Великом Новгороде, соберёт более 500 участников. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 14 января, на расширенном аппаратном совещании в мэрии заявил председатель городского комитета культуры и молодёжной политики Константин Хиврич.

По его словам, реконструкторы восстановят четыре эпизода боёв за освобождение Новгорода — 1942, 1943 и 1944 годов, включая танковый бой. Всего в реконструкции будут задействованы 23 единицы техники. При этом реконструкторы, изображающие военнослужащих вермахта, будут появляться в районе Новгородского кремля уже с 18 января.

«Не удивляйтесь, если вдруг в Кремле или около него вы встретите вооружённых людей в форме 1944 года», — отметил Константин Хиврич.

Помимо реконструкции, уже вечером 19 января в Новгородском кремле начнёт работу инсталляция «Оккупированный Новгород» — здесь будут установлены большие стенды с фотографиями военных лет, а частью этой инсталляции станут декорации разрушенного памятника «Тысячелетие России» — изготовленные в натуральную величину скульптуры среднего яруса памятника, подготовленные фашистами к вывозу в Германию.

«Памятник увидят таким, каким его увидели вошедшие в Новгород советские войска», — отметил председатель городского комитета культуры.

Цель реконструкции и инсталляции, по словам чиновника, наглядно продемонстрировать новгородцам и гостям мероприятий переход от «Новгорода оккупированного» к «Новгороду освобождённому».

Заместитель начальник управления информационной политики Новгородской области Иван Сизов на брифинге также рассказал журналистам, что с утра 21 января на улицах города будет раздаваться газета с главным заголовком «Новгород освобождён!» — репринт с газеты, увидевшей свет 21 января 1944 года.

Напомним, Новгород был оставлен войсками Красной Армии 19 августа 1941 года и освобождён от фашистов 20 января 1944 года. Оккупация Новгорода длилась 883 дня. В день освобождения города советские войска на древней новгородской кремлевской стене водрузили Красное знамя, а в Москве был дан салют. С освобождения Новгорода в результате Новгородско-Лужской операции началась операция по окончательному снятию блокады Ленинграда, мощное контрнаступление по всему северо-западному направлению.

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