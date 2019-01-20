Реконструкторы провели «пленных немцев» по Новгородскому кремлю

Великий Новгород, , 21:18 — REGNUM В Великом Новгороде сегодня, 20 января, состоялся показ исторической реконструкции боёв за освобождение города в 1942—1944 годах. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сами бои демонстрировались на берегу реки Волхов у стен Новгородского кремля, но в эпизодах реконструкции была задействована и сама территория Кремля.

Уже вечером 18 января там появились указатели на немецком языке, а на территории Кремлёвского парка разбили лагерь «солдаты вермахта». Сегодня, 20 января, в рамках праздничных торжеств реконструкторы провели «пленных немцев» через территорию Кремля. Именно так — «Провод пленных немцев по новгородскому кремлю» — называется видео от Новгородского областного телевидения, входящего в областной медиахолдинг.

Ранее этот эпизод реконструкции вызвал бурную дискуссию в обществе, а Новгородское отделение партии «Яблоко» требовало исключить его из программы празднования. В оргкомитете по подготовке праздничных мероприятий объясняли необходимость провода немецких военнопленных через Новгородский кремль замыслом масштабной реконструкции событий, идея которой — показать переход от «Новгорода оккупированного» к «Новгороду освобождённому».

Под стенами Кремля реконструкторы воссоздали события 29 января 1942 года, когда бойцы 299-го стрелкового полка 225-й стрелковой дивизии проводили операцию по блокировке блиндажей и дзотов противника. В этом эпизоде три героя — сержант Иван Герасименко вместе с красноармейцами Александром Красиловым и Леонтием Черемновым подобрались к вражеским дзотами и закрыли своими телами амбразуры, позволив остальным бойцам спастись и выйти из боя.

Далее реконструкторы показали рейд во вражеский тыл взвода пеших разведчиков под командованием старшего лейтенанта Георгия Дорохова 6 апреля 1942 года. Также был воссоздан танковый бой — сражение за железнодорожную станцию Подберезье 15−16 января 1944 года. Ещё одним эпизодом для исторической реконструкции стало наступление южной группы войск под командованием Теодора-Вернера Свиклина на Новгород 14−20 января 1944 года.

Добавим, что в Новгородском кремле о разрушенном городе напоминают большие стенды с фотографии — они установлены у памятников и наглядно демонстрируют, каким был город сразу после фашистской оккупации.

Завтра, 21 января, волонтёры будут раздавать новгородцам репринт газеты 1944 года с главным заголовком об освобождённом Новгороде.

Напомним, оккупация Новгорода в годы Великой Отечественной войны длилась 883 года. Город был освобождён от фашистов 20 января 1944 года. Сегодня в Великом Новгороде отмечали 75-ю годовщину освобождения города.

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