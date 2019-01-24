Новгородский спикер объяснила свою фразу о матерях, которым деньги не нужны

Великий Новгород, , 14:17 — REGNUM Председатель Новгородской областной думы Елена Писарева сегодня, 24 января, прокомментировала свою фразу о женщинах старше 30 лет, рождающих долгожданного первого ребёнка, которым «уже и деньги не нужны».

«В связи с тем, что этот вопрос вызвал бурное обсуждение в социальных сетях, я хочу ещё раз разъяснить, чем мы руководствовались, принимая именно ту редакцию, что была озвучена на заседании. Правительство Новгородской области, Новгородская областная дума, медицинское сообщество обеспокоены тем, что возраст женщин, рожающих первого ребёнка, за последние годы сильно повысился. Сейчас средний возраст матери при рождении первого ребенка в Новгородской области приблизился к 29 годам, десять лет назад он составлял 27 лет, в 90-х годах — 25 лет. Ни для кого не секрет, что чем старше роженица, тем больше вероятность тяжелого течения беременности и осложнений во время родов, а также возможных патологий у новорождённого. Региональный капитал — стимулирующая мера для новгородцев. Мы хотим, чтобы новгородские семьи не откладывали рождение первого ребёнка в связи с тем, что ещё не построено жильё или не выплачена ипотека», — пояснила Писарева в комментарии, который пресс-служба Новгородской облдумы распространила в СМИ.

Она отметила, что 100 тыс. рублей регионального капитала на первого ребёнка «конечно, не решат вопрос с жильём, но станут подспорьем для молодой семьи», а возможности бюджета не позволяют повысить размер этой выплаты.

«Разъясню ещё свою фразу, растиражированную некоторыми СМИ. Имелось в виду следующее. Безусловно, материальная поддержка нужна всем, и в 30 лет, и в 40. Но мы хотим поддержать именно молодые семьи, которые только начинают свой жизненный путь и откладывают рождение ребёнка из-за того, что сначала хотят «встать на ноги». Мы обязательно будем работать над тем, чтобы в будущем поддерживать матерей и более старшего возраста. Пока удалось изыскать финансовые возможности для такого варианта поддержки», — заявила Елена Писарева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представляя законопроект в Новгородской областной думе 23 января Писарева подчеркнула, что это — инициатива губернатора Новгородской области Андрея Никитина, а в национальном проекте «Демография» есть возрастные ограничения до 29 лет. Спикер регионального парламента заявила, что «после 30 лет женщина чётко понимает, что там, наверное, уже и деньги не нужны, а нужен непосредственно тот малыш, которого она будет любить и очень ценить».

Ряд депутатов Новгородской области — в частности, врач Старорусской ЦРБ, депутат Александр Кашицын («Справедливая Россия») и депутат Дмитрий Игнатов (не входит ни в одну из фракций) выступили против возрастных ограничений для женщин, родивших первого ребёнка и предлагали принять закон в первом чтении, доработав спорный момент. Однако большинством голосов депутатов закон был принят в первоначальной редакции: право на 100-тысячную выплату при рождении первенца получат жительницы Новгородской области в возрасте до 29 лет включительно.

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