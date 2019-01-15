Великий Новгород завалило снегом — дворников не хватает

Великий Новгород, , 18:22 — REGNUM В Великом Новгороде за сутки выпала 4-дневная норма осадков, при этом наиболее интенсивный снегопад был ночью 15 января, до 8 часов утра. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре мэрии, мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин дал поручение отделам-центрам по работе с населением провести «ревизию» управляющих компаний и ТСЖ, которые не приняли дополнительных мер по борьбе с интенсивным снегопадом.

Больше всего жалоб горожан поступило на неубранные тротуары и дворы. В мэрии напомнили, что это сфера ответственности управляющих компаний, а также сообщили, что накануне снегопада коммунальщики были готовы взять на временную работу до 10 дворников дополнительно, однако откликнулись только два человека.

«С ручной уборкой проблема: люди не могут работать круглыми сутками», — отметили в пресс-центре мэрии.

Бусурин у себя на странице в «ВКонтакте» заявил, что все контролирующие службы, ответственные за исполнение муниципального заказа по уборке снега, по его поручению работают в усиленном режиме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сильный снегопад также нарушил энергоснабжение в пяти районах Новгородской области — без света оказались 1030 домов в 31 населённом пункте, в которых проживает около 1,5 тыс. человек.

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