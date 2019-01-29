Третий глава района в Новгородской области с начала года подал в отставку

Пестово, Новгородская область, , 16:59 — REGNUM В Новгородской области сегодня, 29 января, подал в отставку глава Пестовского района Дмитрий Иванов — он возглавлял район с сентября 2016 года, его полномочия истекали только в 2021 году. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, Иванов стал уже третьим с начала года главой района, принявшим решение об увольнении со своей должности до истечения срока полномочий.

22 января в Шимске районная дума проголосовала за досрочное прекращение полномочий главы района Николая Тихановича — он возглавлял район с конца 2015 года и написал заявление об увольнении по собственному желанию 21 января 2019 года. Своё решение районным депутатам он объяснил возрастом (в декабре 2018 года Тихановичу исполнилось 64 года) и состоянием здоровья. Исполняющим обязанности главы Шимского района исполняет бывший управделами администрации Великого Новгорода Алексей Шишкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 января в Окуловском районе депутаты районной думы приняли досрочную отставку главы района Сергея Кузьмина, который принял такое решение 10 января 2019 года, объяснив его разногласиями с областным правительством и губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

Напомним, в Новгородской области отменены прямые выборы глав муниципальный районов — они избираются депутатами из числа кандидатур, прошедших конкурсный отбор. Первые главы по конкурсу были избраны в регионе в 2015 году, когда начала действовать эта норма областного законодательства. Пока ни один из избранных по конкурсу глав в Новгородской области не отработал свой срок полномочий до конца.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новгородской области депутаты приняли отставку главы Окуловского района