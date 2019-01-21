Крупная автоавария, унесшая жизни восьми человек, ситуация с началом мусорной реформы в регионе, уборка города от снега — эти и другие вопросы оказались в центре внимания в Воронеже в первую полную рабочую неделю января.

Voronezh-city.ru Вадим Кстенин

Из коммуналки — в «дамки»

Мусорная тема вновь оказалась в центре внимания на минувшей неделе. Хотя в Воронежской области не возникало скандалов, например с вывозом мусора, как во многих соседних регионах, тема остается резонасной.

14 января президент Владимир Путин подписал указ о создании «Единого экологического оператора» — по сути, федерального мусорного оператора. В соответствии с указом, функции и полномочия учредителя «Российского экологического оператора» — единого мусорного оператора будет осуществлять Министерство природных ресурсов. Главная задача компании — создать систему обращения с твердыми коммунальными отходами. В наблюдательный совет «Российского экологического оператора» войдут первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев.

Tiia Monto Мусоровоз

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А вот возглавит оператора, по данным газеты «Коммерсантъ», не кто иной, как Вадим Ишутин — человек, который, по информации местных СМИ, уже не живет в Воронеже, но отлично запомнился горожанам своей деятельностью в коммунальной сфере.

Не так давно управляющие компании Вадима Ишутина и его партнеров по «Воронежской коммунальной палате» обслуживали больше половины жилищного фонда Воронежа. В 2013 году в офисе палаты проходили обыски, а позже было возбуждено уголовное дело о хищении 500 млн рублей коммунальных платежей. Впрочем, дело через некоторое время было прекращено за отсутствием события преступления. Сама палата прекратила свое существование. Однако в сфере интересов Ишутина остался целый ряд крупных управляющих компаний города. В августе 2018 стало известно о намерении выкупить их со стороны московской ГК «ПиК».

"Вадим Ишутин — очевидный, если не единственный кандидат на этот пост. Оператор — прямая «епархия» и детище Владимира Логинова, а господин Ишутин — полностью доверенный ему человек», — цитировал «Коммерсантъ» своего собеседника в Минприроды.

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Другие новости, касающиеся мусорной реформы, в большей степени обрадовали горожан: тариф на вывоз мусора по факту для жителей окажется значительно меньше, чем был заявлен изначально.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квитанции на оплату

Власти приняли решение возмещать из бюджета долю НДС, включенную в тариф, — на эти цели в бюджете уже предусмотрено 350 млн рублей. Таким образом, жители Воронежа и той части области, которая вошла в Воронежский кластер (единственный из восьми мусорных кластеров в регионе, где реформа по обращению с ТКО вступила в силу), будут платить за вывоз мусора значительно меньше, чем заявлялось ранее. Тариф остался тем же — 591 рубль 14 копеек за кубометр мусора. Изначально было заявлено, что для жителей плата составит 165 рублей с одного проживающего. Однако в итоге, как рассказала журналистам начальник департамента ЖКХ Галина Смирнова, плата составит около 100 рублей с человека в месяц. Таким образом, семья из троих человек заплатит за вывоз мусора 300 рублей.

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«Волшебный пендель»

В начале минувшей недели воронежским коммунальщикам досталось от мэра Воронежа Вадима Кстенина, да так, что в течение всей недели в центре города можно было наблюдать группы людей с ломами и лопатами, очищавшими тротуары.

В целом горожане отмечают, что ситуация с уборкой снега и льда этой зимой значительно улучшилась. В отдельных районах — в Советском, Железнодорожном, например, — центральные улицы, проходы и даже дворы вычищены практически идеально.

Но вот Центральный и Ленинский районы по традиции в аутсайдерах: если проезжую часть чистят, то о пешеходах коммунальщики явно забыли: состояние тротуаров даже в центре, например на Кольцовской, не выдерживало никакой критики. Достаточно сказать, что, по данным облздрава, с 27 декабря по 9 января травмы, связанные с гололедом, в Воронеже получили 4 тыс. 227 человек, с 10 по 16 января — 2 тыс. 304.

Дарья Антонова ИА REGNUM Уборка снега

На планерке 14 января глава города Вадим Кстенин жестко раскритиковал качество уборки, а в конце недели неожиданно лично устроил рейд по дворам, ориентируясь на адреса, предоставленные журналистами и воронежцами. На этой же неделе глава города заявил о необходимости увеличить в два раза число дворников — что и было сделано.

«Мы должны сокращать неэффективно работающих чиновников, а не тех людей, которые своим трудом наводят порядок на улицах города! Количество рабочих рук в производственном секторе нужно наращивать. Да, у нас есть нормативы по численности комбинатов, но в случае, когда речь идет о такой проблеме, как очистка тротуаров, мы должны взять курс на расширение штатов и на повышение зарплат работникам ручной уборки. Это очень тяжелый труд. Любому сомневающемуся я предлагаю взять лопату, поработать хотя бы час в тяжелых зимних условиях и вспомнить, что «ручники» так трудятся по восемь часов», — цитирует Кстенина РИА «Воронеж».

Помогут ли эти меры сделать город чище и удобнее, покажет уже ближайший снегопад.

Метро нам поможет?

В Воронеже продолжается активное обсуждение решения транспортного вопроса. Как сообщило издание «Коммерсантъ-Воронеж» 16 января, в регионе подготовлено уже два проектных решения: кроме технико-экономического обоснования строительства метро местной компании «Киносарг», заключившей контракт с мэрией в 2017 году, свое предложение скоростного легкорельсового транспорта (ЛРТ) в 2018 году подготовило областное Агентство инноваций и развития. При этом, отмечает издание, в последнее время сторонами, участвующими в обсуждении проекта, упоминался именно формат ЛРТ: в этом случае возможная стоимость проекта может быть снижена с 43 млрд до 30 млрд руб.

По информации издания, в соответствии с первым проектом стоимость первой очереди, включающей линию протяженностью 20,1 км и 19 станций, оценивается почти в 43,4 млрд руб. При этом, отмечает издание, проект «Киносарга» разрабатывался с 2010 года, еще до конкретных обсуждений о возможности его реализации в рамках российско-японского сотрудничества. По контракту с мэрией в 2017 году было подготовлено его технико-экономическое обоснование, однако документ не прошел госэкспертизу, из-за чего начался судебный спор с заказчиком. Проект, разработанный по заказу ОКУ «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов», предусматривает строительство пилотной линии в 19,5 км с 18 остановочными пунктами и 35 составами поездов. Прогнозируется, что годовой пассажиропоток составит 24,2 млн человек.

Александр Кульчицкий ИА Красная Весна Метро

Между тем на прошлой неделе в мэрии обсуждали подготовку к принятию генерального плана и комплексной схемы организации дорожного движения — последняя включает новую схему маршрутов общественного транспорта, масштабная реорганизация которого запланирована на 2020 год.

«В прошлые годы сложилась такая работа общественного транспорта, которую ни системой, ни организацией не назовешь. Многие маршруты дублируются, в результате водители конкурируют, устраивают гонки, подрезают друг друга. По одной улице могут идти автобусы разных классов, нет выделенных полос. Насколько мы должны изменить маршрутную сеть, куда необходимо убрать автобусы малого класса с магистральных улиц? Где должны появиться «выделенки»? Нет обоснованных предложений по решению проблемы Московского проспекта, который утром стоит в пробках в одну сторону, а вечером — в другую. Какой вариант предпочтительнее — дорога-дублер или организация, например, реверсивного движения? В итоговом документе мы хотим увидеть ответы на все эти и другие вопросы, которые беспокоят нас и которые ставят перед властью горожане», — сказал на совещании мэр.

Смертельное ДТП

Самым резонансным и трагическим событием прошлой недели стало смертельное ДТП на трассе в Нижнедевицком районе, в котором погибли восемь человек.

Авария произошла днем 15 января на автотрассе Курск — Воронеж — Борисоглебск. По предварительным данным, водитель, управлявший автомобилем Lexus, не справившись с управлением, вылетел на встречную полосу движения и врезался в два легковых автомобиля, которые двигались в обратном направлении. Все три машины загорелись, шансов у людей в них, судя по всему, не было никаких: на месте после тушения пожара были найдены обгоревшие останки восьми человек.

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Личности погибших установить удалось не сразу. Большинство жертв — жители Белгородской области. Выяснилось, что в Lexus находился недавно назначенный директор Оскольского электрометаллургического комбината Александр Тищенко, за рулем — водитель комбината. На предприятии сообщили, что водитель — опытный и ответственный, 18 лет стажа только на комбинате. Но очевидцы утверждают: скорость Lexus на момент аварии была очень высокой.

36.мвд.рф Авария в Нижнедевицком районе

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В причинах сейчас разбираются следователи: полиция возбудила уголовное дело. Воронежские власти обещали помочь семье погибшего воронежца.

Резонансная авария в очередной раз подняла тему безопасности дорог.

«Мы должны принять исчерпывающие меры, чтобы больше таких тяжелых аварий не происходило на территории нашей области. Считаю необходимым усилить меры безопасности на особо аварийных участках федеральной дороги Курск — Воронеж — Борисоглебск. В ближайшее время нужно обратиться в «Росавтодор», чтобы их специалисты начали проводить технические мероприятия по расширению дороги, если возможно — по обеспечению разделительно-барьерного ограждения. Мы со своей стороны должны в этом году установить там стационарные комплексы фотовидеофиксации», — сказал губернатор на заседании областной комиссии по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения на территории региона 17 января.

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