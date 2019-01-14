Путин подписал указ о создании «Российского экологического оператора»

Москва, , 19:02 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о создании компании «Российский экологический оператор», которая отныне станет единым мусорным оператором России. Указ главы государства опубликован сегодня, 14 января, на официальном интернет портале правовой информации.

Функции и полномочия учредителя «Российского экологического оператора» будет осуществлять министерство природных ресурсов. Главная задача компании — создать систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Также компания обязан будет предотвращать вредное воздействие мусора на здоровье граждан и окружающую среду, а также контролировать переработку мусора.

Единый мусорный оператор будет непосредственно участвовать в разработке проектов нормативных актов по утилизации отходов, проводить экспертизы мусорных полигонов, а также заключать соглашения с международными организациями.

Кроме того, в задачу компании входит привлечение инвестиций для реализации проектов по переработке мусора, разработка специальных государственных программ по поддержке подобных проектов и контроль за их финансированием.

В наблюдательный совет «Российского экологического оператора» войдут: первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев и ряд других министров.