Стоимость вывоза мусора для воронежцев снизят до 100 рублей

Воронеж, , 12:53 — REGNUM Вывоз мусора для жителей Воронежа, а также районов, которые входят в Воронежский межмуниципальный кластер, обойдется в сумму около 100 рублей в месяц с одного проживающего при оплате по норме. Об этом 17 января на пресс-конференции сообщила руководитель департамента ЖКХ Воронежской области Галина Смирнова, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Она напомнила журналистам, что тариф на вывоз одного кубометра мусора с 1 января 2019 года составляет 591 рубль 14 копеек. Изначально было заявлено, что сумма, которую увидят в платежках воронежцы в квитанциях за февраль, составит 165 рублей с одного проживающего в квартире (доме). Однако по поручению губернатора Александра Гусева было принято решение о возмещении суммы НДС, включенной в тариф, из бюджета региона, соответствующее решение в ближайшее время должна принять облдума. На эти цели в бюджете региона предусмотрено 350 млн рублей. Платеж для воронежцев составит около 100 рублей в месяц с одного проживающего.

«Если на федеральном уровне будет принято решение об исключении НДС из тарифа, мы просто отменим региональный закон», — сказала Смирнова, добавив, что сейчас в федеральных ведомствах находится «достаточное количество нормативных актов, которые только прорабатываются».

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января на части территории Воронежской области, в том числе Воронеже, начала действовать новая система вывоза бытовых отходов. В числе изменений, которые ожидают воронежцев, ‑ и подход к формированию тарифа: теперь плата за мусор будет начисляться не по количеству квадратных метров, а по числу проживающих. Между тем, попытки руководства ряда российских регионов снизить нагрузку на население в связи с переходом встретили непонимание в Минприроды, представители которого направили в Генпрокуратуру жалобу с просьбой проверить на законность действия ряда губернаторов, в числе которых назывался и глава Воронежской области Александр Гусев.

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