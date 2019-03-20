Главные события Хакасии в специальном обзоре ИА REGNUM

Оноре Домье. Чиновники. 1834

Хакасия уже который месяц не сходит со страниц федеральных массмедиа. А началось всё с того, что единоросс Виктор Зимин, руководивший регионом почти десять лет, в первом туре губернаторских выборов 9 сентября 2018 года проиграл молодому коммунисту Валентину Коновалову. Дальнейшие события также обращают на себя внимание. Это отказ Зимина от борьбы за кресло главы региона, неоднократный перенос второго тура выборов и, наконец, победа единственного кандидата Коновалова, получившего 11 ноября 57,57% голосов «за».

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«Премиальный» скандал

Но после появления нового главы скандалы в регионе не завершились. В январе 2019 года в местных СМИ появилась информация об огромных новогодних премиях, выплаченных высокопоставленным чиновникам, некоторые из которых в новых должностях не проработали и полутора месяцев. Минувшая неделя (14—20 января) в Хакасии как раз прошла под флагом этих скандалов.

Согласно появившейся в прессе информации, премии под занавес года получили 12 человек — по 200−400 тысяч рублей. Это и заместители главы Андрей Асочаков и Богдан Павленко, и глава минфина Ирина Войнова, и министр труда и занятости Ирина Ахметова и другие. Особо в списке премированных выделялась Юлия Исмагилова, которая была согласована Верховным советом (региональным парламентом) в должности заместителя главы — постоянного представителя Хакасии в Москве 12 декабря. По словам хакасского политолога Олега Николаева, 14 декабря она получила премию в размере 200% месячного содержания:

«Не от оклада, о котором почему-то говорит пресс-служба главы Хакасии, а именно месячного содержания. Через две недели она уже получает премию в размере 300% месячного денежного содержания».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Новогодний подарок

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На волне огромного общественного резонанса официальный комментарий по ситуации дала пресс-служба республиканского правительства. Там подтвердили факт получения премий, но точную сумму не назвали. Уточнялось лишь, что утвержденный ежемесячный должностной оклад Исмагиловой — 24 747,3 рубля, а значит, по логике, и премия должна быть не таких астрономических размеров, которые фигурируют в СМИ:

«С учётом того, что Ю. В. Исмагилова не проживает на территории Хакасии и в отличие от других членов правительства Республики Хакасия не имеет региональных надбавок на должностной оклад, компенсация заработной платы до уровня заместителя главы Республики Хакасия — председателя правительства Республики Хакасия осуществляется за счёт премиальных выплат».

Кроме того, в пресс-службе утверждают, что премию Исмагилова получила не просто так, а за аффективный труд на благо Хакасии: она провела инвентаризацию основных средств и товарно-материальных ценностей постоянного представительства в Москве, подготовила акт объёмом более 50 листов, выявила 131 «нарушение предыдущего руководства в расходовании средств бюджета Республики Хакасия»:

«В числе прочих нарушений выявлено отсутствие двух автомобилей Skoda Octavia на сумму более 1,4 млн рублей. Общая сумма недостачи только на момент приёма-передачи товарно-материальных ценностей, делопроизводства, учредительных документов и т. д. составляет свыше 4,8 млн рублей».

Как у Исмагиловой «искали миллион»

Однако сообщение пресс-службы не сумело снизить градус общественного возмущения.

«Никогда такого не было, и вот опять», — иронично комментировали подписчики хакасских пабликов в соцсетях.

«Республика в долгах, а чиновники жируют. Жировать надо тогда, когда республика будет стабильной. А сейчас это выглядит грабежом», — считает подписчик паблика «АБК — город Абакан» в соцсети «ВКонтакте» Кирилл З.

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R-19.ru Юлия Исмагилова

Справедливости ради стоит отметить, что некоторые пользователи Коновалова и Исмагилову поддержали. В частности, один из них считает результат её, пока непродолжительной, работы достойным премии:

«Люди себе так просто выписывают премии в сотни раз больше. А тут за конкретный результат!!! Всё правильно, я считаю».

Сама Юлия Исмагилова отреагировала на ситуацию видеокомментарием, который она выставила на своей странице в соцсети 18 января.

«Я та самая Юлия Исмагилова, которая якобы получила миллион рублей премии. Вчера журналисты искали миллион в представительстве Хакасии в Москве. Искали даже у меня дома. Кстати, для этого им не пришлось запускать квадрокоптер, так как я живу в квартире хрущевского периода площадью 34 кв. м. Но это журналистов нисколько не смутило, они продолжили поиски миллиона и напугали моего ребенка и даже соседей. Отдельный вопрос, кто дал им мой домашний адрес и такое задание», — говорит она.

По её словам, огромных премий она не получала:

«А теперь самое важное. Я не получала ни миллионных, ни полумиллионных премий».

Затем она перечислила результаты своей работы:

«По поручению главы республики закрыла в январе Санкт-Петербургское представительство Хакасии. И уже сейчас мы добились ежемесячного снижения расходов представительства на сумму более 600 тыс. рублей в месяц для бюджета Хакасии, или 7 млн 316 тыс. в год. И на этом мы не останавливаемся. Мы сокращаем автопарк и другие расходы в представительстве. Буду давать последовательно обо всем этом информацию».

Исмагилова также пообещала с этого месяца выкладывать свою зарплатную ведомость и усомнилась, что на такой шаг рискнёт пойти «хоть ещё кто-то из других руководителей представительств регионов в Москве».

«Потому что тогда сюжеты надо будет снимать не про меня и якобы расточительное хакасское представительство, а как раз наоборот — про все другие представительства регионов в Москве», — резюмировала чиновница.

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Она, впрочем, также не назвала точную сумму, полученную ею в качестве премий.

Глава Хакасии ни о чём не жалеет

Всё то время, пока шло разбирательство, общественность хотела услышать комментарий о премии из уст главы Хакасии Валентина Коновалова. И, наконец, дождалась. Оказалось, что происходящее он считает «информационной атакой», «заказом».

Kprfkh.ru Валентин Коновалов

Журналисты обратили внимание на то, что в распространившемся в интернете скандальном документе стоит подпись Коновалова. В ответ он заявил, что «ситуация развита из ничего».

«Я позицию высказал. В целом могу сказать, что ситуация, конечно, развита из ничего. Премии выплачиваются везде. И в Абакане, и в других субъектах. По размеру там идёт полная дезинформация. Конкретика была указана в заявлении пресс-службы», — цитирует главу региона «Юг Сибири».

Его спросили, не жалеет ли он, что подписал эти документы. Он заявил, что не жалеет. Также глава пообещал, что поставит вопрос премирования в Хакасии «на общественный контроль».

Вскоре, 19 января, пресс-служба опубликовала ещё один материал по вопросу премий. А именно, уточнялось, что этого вопроса Коновалов коснулся на встрече с жителями города Черногорска 18 января.

«Я готов полностью отвечать за свою работу, и в частности за бюджет 2019 года, который принимали уже мы, новая власть. Сейчас ищем механизм, который поможет сделать начисление премиальных выплат руководителям региона прозрачным. Возможно, к участию в этом процессе будем привлекать представителей общественности и депутатов, но полностью отказываться от премий нецелесообразно, поскольку это весомый стимул для эффективной работы любого работника и чиновника, и руководителя в том числе», — сказал руководитель региона.

По мнению правительственной пресс-службы, Коновалов «закрыл «премиальную» тему». Точной суммы полученных премий опять же в пресс-релизе нет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Премия

Таким образом, можно сделать вывод, что чиновники продолжат получать премии. В связи с этим любопытным будет ознакомиться со сведениями о доходах, которые должны появиться уже весной 2019 года.

«Сенаторский» вопрос

Помимо «премиальной» темы в регионе в минувшую неделю обсуждали ещё один важный вопрос. Уже который месяц депутаты не могут определиться с тем, кто будет представлять законодательную власть Хакасии в Совфеде.

Политологи считают, что такая ситуация сложилась из-за того, что у депутатов нет единого мнения по этому поводу.

«Ранее сенатором от Верховного совета Хакасии был единоросс Евгений Серебренников. Сейчас в Верховном совете «Единая Россия» не обладает коалиционным большинством. Лидируют две фракции — КПРФ и ЛДПР (во фракции ЕР — 18 депутатов, ЛДПР — 8, КПРФ — 15, — прим. ИА REGNUM). По большому счёту именно они сегодня диктуют условия остальным депутатам», — прокомментировал Олег Николаев.

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Он отметил, что и в «Единой России» нет единого мнения по этому поводу. Поэтому пока перспективы появления сенатора в ближайшее время туманны. Сессия запланирована на конец января, но представителя в Совфед выберут только в том случае, если «стороны смогут договориться».

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

Напомним, исполнительную власть Хакасии в Совфеде представляет коммунист Валерий Усатюк.

По следам «газовых» трагедий

В связи с трагедиями, произошедшими в наступившем году в Магнитогорске и в Шахтах и унесшими жизни 44 человек, в регионах России начались проверки газового оборудования.

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Не осталась в стороне и Хакасия. Глава региона Валентин Коновалов поручил министру строительства и ЖКХ, а также к руководству республиканского ГОЧС проанализировать состояние газового оборудования в жилом секторе республики.

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Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Газовая плита

А 17 января стало известно, что около многоквартирного дома в хакасском посёлке Усть-Абакан произошла утечка бытового газа. На место происшествия незамедлительно выдвинулись служба газа, пожарная охрана и полиция. Жителей дома эвакуировали. Жертв и пострадавших нет. Сейчас специалисты уточняют причины инцидента.