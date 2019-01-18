В Госдуме призвали не сеять панику относительно взрыва в Магнитогорске

Москва, , 14:04 — REGNUM В Госдуме призвали с осторожностью подходить к информации о возможной причастности ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ко взрыву в Магнитогорске (Челябинская область), передает корреспондент ИА REGNUM 18 января.

«Информация о якобы причастности запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к взрыву жилого дома в Магнитогорске 31 декабря, распространяемая в ряде средств массовой информации и социальных сетях, может быть таким же оружием в информационной войне, цель которого — посеять среди граждан страх и недоверие к нашей правоохранительной системе. Использовать такую информацию необходимо очень взвешенно и осторожно, поскольку это выгодно в первую очередь боевикам», — заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев («Единая Россия»).

Он напомнил, что, по информации Следственного комитета, сейчас основной является именно версия взрыва бытового газа.

«Необходимо доверять органам следствия и не сеять панику, распространяя непроверенную и неподтвержденную информацию», — полагает глава комитета.

Ранее СК призвал не доверять информации о возможной причастности террористических организаций к взрыву в жилом доме в Магнитогорске.

Читайте ранее в этом сюжете: Пострадавшим в Магнитогорске семьям выплатили более 180 млн