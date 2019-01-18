Миллиона не получала, живу в хрущёвке: премированная замглавы Хакасии

Абакан, , 10:05 — REGNUM Разгорячённая информацией об огромных премиях чиновникам общественность Хакасии наконец получила хоть какой-то комментарий от основных «героев» этой ситуации.

18 января в соцсети «ВКонтакте» на странице замглавы — постпреда республики в Москве Юлии Исмагиловой появился видеокомментарий. Чиновница утверждает, что миллионных премий не получала, попутно заявляя об эффективности своей работы.

«Я та самая Юлия Исмагилова, которая якобы получила миллион рублей премии. Вчера журналисты искали миллион в представительстве Хакасии в Москве. Искали даже у меня дома. Кстати, для этого им не пришлось запускать квадрокоптер, так как я живу в квартире хрущёвского периода площадью 34 кв. м», — так начинается видеокомментарий замглавы.

Исмагилова утверждает, что журналисты своими действиями напугали её ребёнка «и даже соседей». Она убеждена, что журналисты выполняли чьё-то «задание».

"А теперь — самое важное. Я не получала ни миллионных, ни полумиллионных премий. И официальное разъяснение правительства Хакасии по этому поводу давно уже опубликовано», — говорит чиновница.

Далее она перечисляет то, что успела сделать, приступив к работе в должности постпреда в декабре 2018 года:

«По поручению главы республики закрыла в январе Санкт-Петербургское представительство Хакасии. И уже сейчас мы добились ежемесячного снижения расходов представительства на сумму более 600 тыс. рублей в месяц для бюджета Хакасии или 7 млн 316 тыс. в год. И на этом мы не останавливаемся. Мы сокращаем автопарк и другие расходы в представительстве. Буду давать последовательно обо всём этом информацию».

Более того, Исмагилова обещает с этого месяца «выкладывать свою зарплатную ведомость» и намекает, что «сюжеты надо снимать» не про неё, а «про все другие представительства регионов в Москве».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в Хакасии продолжает набирать обороты скандал, связанный с премированием высокопоставленных чиновников, подчинённых нового главы, коммуниста Валентина Коновалова. В январе 2019 года появилась информация о том, что 12 человек получили премии по 200−400 тысяч рублей. Самая большая премия приписывалась именно Юлии Исмагиловой, которая была согласована Верховным советом (парламентом Хакасии) в должности заместителя главы — постоянного представителя Хакасии в Москве 12 декабря. В прессе фигурировали солидные суммы: полмиллиона или даже миллион рублей.

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На волне огромного общественного резонанса официальное заявление распространила пресс-служба хакасского правительства. Там подтвердили получение премий, однако сообщили, что утвержденный ежемесячный должностной оклад Исмагиловой — 24 747,3 рубля. Таким образом в пресс-службе видимо подчеркнули, что премия чиновницы не такая уж и большая.

Но хакасский политолог Олег Николаев отметил, что замглавы получила премию в размере сначала 200%, а затем и 300% месячного содержания:

«Не от оклада, о котором почему-то говорит пресс-служба главы Хакасии, а именно месячного содержания».

Высказался, наконец, по скандальному поводу и глава Хакасии Валентин Коновалов. Оказалось, что происходящее он считает «информационной атакой».

«В целом я хочу сказать, что это не первая информационная атака. Они были и в предвыборные кампании. И сегодня мы понимаем, что это заказ. В целом комментарии пресс-служба по премиям уже дала», — цитирует главу региона «Юг Сибири».

Журналисты возразили, что в распространившемся в интернете скандальном документе стоит подпись Коновалова. В ответ он заявил, что «ситуация развита из ничего»:

«Я позицию высказал. В целом могу сказать, что ситуация, конечно, развита из ничего. Премии выплачиваются везде. И в Абакане, и в других субъектах. По размеру там идёт полная дезинформация. Конкретика была указана в заявлении пресс-службы».

В итоге Коновалов пообещал, что «в Республике Хакасия вопрос премирования мы поставим на общественный контроль».

Примечательно, что ни пресс-служба правительства, ни сама Исмагилова, ни Валентин Коновалов так и не назвали итоговую сумму, полученную чиновницей и другими «премированными». Почему — вопрос открытый. Немного прояснить ситуацию можно будет лишь тогда, когда появятся сведения о доходах хакасских чиновников за 2018 год.

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Напомним, молодой коммунист Валентин Коновалов стал главой Хакасии по итогам второго тура губернаторских выборов, состоявшегося 11 ноября 2018 года. Его имя было в бюллетенях единственным, так как единоросс Виктор Зимин, руководивший Хакасией почти 10 лет, проиграв Коновалову в первом туре (32,42% получил Зимин; 44,81% — Коновалов), с выборов снялся. Аналогичным образом поступили и другие соперники коммуниста. В итоге 11 ноября за Коновалова проголосовали 57,57% избирателей.

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