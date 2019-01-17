Родным погибших при взрыве в Шахтах выплатят 5 млн рублей

Шахты, Ростовская область, , 17:46 — REGNUM Родным жертв шахтинской трагедии, унёсшей жизни пяти человек, выплатят 5 млн рублей. Ростовский губернатор Василий Голубев подписал новые документы, согласно которым 3 млн рублей из региональной казны направят в качестве единовременного пособия родственникам семьи, погибшей в результате взрыва бытового газа.

В пресс-службе главы региона уточнили, что ранее было подписано распоряжение о выплате 1 млн рублей родным двух других погибших.

Два человека, госпитализированных после взрыва, получили 600 тыс. рублей. Это полуторагодовалая девочка и её отец. Тело матери ребёнка спасатели обнаружили под завалами в день трагедии.

ИА REGNUM напоминает, что взрыв бытового газа в девятиэтажном жилом доме №16 на улице Хабарова в Шахтах прогремел около 6:20 14 января. В результате взрыва обрушились девятый и восьмой этажи. Жертвами трагедии стали пять человек. Донские спасатели завершили поисковую операцию в ночь на 16 января. В результате взрыва пострадало 16 квартир, четыре из которых сильно разрушены.

140 жильцов дома были эвакуированы. Около 30 человек разместились в гостинице, остальных приютили родные и близкие.

16 января — в день траура по погибшим — на месте ЧС в Шахтах состоялась гражданская панихида.

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