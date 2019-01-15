«Что происходит?»: о «премиальных аппетитах» новых хакасских чиновников

Абакан, , 14:53 — REGNUM Новый глава Хакасии, коммунист Валентин Коновалов в 2019 году начнёт терять своих сторонников, убеждён хакасский политолог Олег Николаев.

«Я связываю это с отсутствием реальных дел, невыполнением предвыборных обещаний. Это и непонимание того, что ждёт Хакасию впереди», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, комментируя скандал, связанный с получением крупных премий высокопоставленными чиновниками.

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«Лично мне не ясна стратегия, с которой Валентин Коновалов пришёл к власти и с которой он собирается идти дальше. Как он будет развивать Хакасию? Скандал с премиями высокопоставленным чиновникам также способствует потере Коноваловым своих сторонников. Мне абсолютно непонятно, как Юлия Исмагилова, которая была согласована 12 декабря Верховным советом в должности заместителя главы — постоянного представителя Хакасии в Москве, 14 декабря уже получает премию в размере 200% месячного содержания. Не от оклада, о котором почему-то говорит пресс-служба главы Хакасии, а именно месячного содержания. Через две недели она уже получает премию в размере 300% месячного денежного содержания. Это непонятно не только противникам Валентина Коновалова, но и сторонникам. Люди не понимают, что происходит. Ведь в рамках избирательной кампании Коновалов говорил о тотальной экономии средств и об оптимизации расходов регионального бюджета. А тут вдруг миллионные расходы на премирование своего ближайшего окружения», — рассуждает собеседник ИА REGNUM.

Причём, по его словам, премию получил не один человек:

«В распоряжении, о котором идёт речь, упомянуты первый замглавы Андрей Асочаков, замглавы Богдан Павленко, замглавы — постпред Хакасии в Москве Юлия Исмагилова и другие. Оклады могут быть и небольшими, а вот месячное содержание заместителя главы Хакасии — это от 150 до 200 тысяч рублей в месяц».

Высказался Олег Николаев и о проведённой работе Исмагиловой, за которую, по информации пресс-службы республиканского правительства, её и премировали. По его словам, если действительно выявлено хищение в размере 4,8 млн рублей, то необходимо срочно передавать эти документы в правоохранительные органы:

«Если этого не случится, то можно сделать выводы о том, что всё это фикция. Сказано, что подготовлено 50 листов отчёта. Кем подготовлено? Эти бумаги имеют значение, если создана специальная комиссия. Это всё должны быть не просто выводы Юлии Исмагиловой, это должно быть зафиксировано специальной комиссией, иначе это филькина грамота. Официальный ответ правительства Хакасии вызывает, честно говоря, огромное количество вопросов. По сути, власти только подтвердили, что был факт премирования. Люди хотят узнать конкретную сумму, полученную Исмагиловой. Почему не называется конкретная сумма? Кто провёл проверку в московском постпредстве? Будут ли эти документы передаваться в правоохранительные органы?».

Николаев отметил, что накануне Дня российской прессы Коновалов собрал хакасских журналистов и заявил о полной открытости власти.

«Я считаю, что он должен сделать официальное заявление по поводу премирования своего окружения. Или лучше пусть он теперь соберёт пресс-конференцию и объяснит ситуацию, потому что все претензии идут конкретно в его сторону», — резюмировал политолог.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Хакасии разразился скандал, связанный с премированием высокопоставленных чиновников. Особое внимание местные, а затем и федеральные журналисты обратили на поощрение заместителя главы Хакасии — постоянного представителя республики в Москве Юлии Исмагиловой. Депутаты согласовали её кандидатуру в декабре, а через весьма непродолжительное время она получили внушительные премии.

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Как прокомментировали в пресс-службе правительства Хакасии, Исмагилова была назначена на вышеуказанную должность 29 ноября 2018 года с утвержденным ежемесячным должностным окладом 24 747,3 рубля.

Она не проживает в Хакасии и поэтому, в отличие от других членов республиканского правительства, не имеет региональных надбавок на должностной оклад:

«Компенсация заработной платы до уровня заместителя главы Республики Хакасия — председателя правительства Республики Хакасия осуществляется за счёт премиальных выплат».

Кроме того, в пресс-службе утверждают, что уроженка Татарии Юлия Исмагилова была премирована не просто так, а за трудоёмкую и кропотливую работу на благо Хакасии. В частности, уточняется, что она провела инвентаризацию основных средств и товарно-материальных ценностей постпредства в Москве и выявила нарушения, результатом которых стал «акт объёмом более 50 листов».

«В настоящее время в результате работы, ставшей основанием для поощрения Ю. В. Исмагиловой, уже выявлено 131 нарушение предыдущего руководства в расходовании средств бюджета Республики Хакасия. В числе прочих нарушений выявлено отсутствие двух автомобилей Skoda Octavia на сумму более 1,4 млн рублей. Общая сумма недостачи только на момент приёма-передачи товарно-материальных ценностей, делопроизводства, учредительных документов и т. д. составляет свыше 4,8 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Справка: Юлия Исмагилова родилась 16 апреля 1981 года в городе Казань. Имеет два высших образования, основная квалификация «юрист». С 2012 года работала в Федеральных органах власти. До назначения на должность замглавы Хакасии трудилась в администрация президента РФ (аппарат полномочного представителя президента РФ в ПФО).

Напомним также, молодой коммунист Валентин Коновалов стал главой Хакасии по итогам второго тура губернаторских выборов 11 ноября 2018 года, получив 57,57% голосов «за». До этого регионом почти 10 лет руководил Виктор Зимин. Он проиграл Коновалову в первом туре, а затем с выборов снялся.

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