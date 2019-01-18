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Утечку газа устранили около многоквартирного дома в Хакасии

Происшествия

Жителей дома эвакуировали

Утечку газа устранили около многоквартирного дома в Хакасии
Иллюстрация: Nao24.ru
Газ

Абакан, 18 января 2019, 07:41 — REGNUM  Около многоквартирного дома в поселке Усть-Абакан (Хакасия) 17 января произошла утечка бытового газа. Информация о ЧП поступила от жителей. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, на место происшествия незамедлительно выдвинулись служба газа, пожарная охрана и полиция.

Жителей дома эвакуировали. В управлении заявили, что «ситуация была ликвидирована в течение десяти минут».

В настоящее время специалисты уточняют причины инцидента. Согласно первым выводам, угрозы населению нет.

Напомним, после трагедий в Магнитогорске и в Шахтах глава Хакасии Валентин Коновалов поручил министру строительства и ЖКХ, а также к руководству республиканского ГОЧС проанализировать состояние газового оборудования в жилом секторе республики.

Как уже сообщало ИА REGNUM, утром 31 декабря обрушился седьмой подъезд 12-подъездного дома в Магнитогорске. Погибли 39 человек.

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Трагедия в Шахтах произошла 14 января. В результате взрыва бытового газа обрушились восьмой и девятый этажи девятиэтажного кирпичного двухподъездного жилого дома. Погибли пять человек.

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Происшествия на газопроводах
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