У нового главы Хакасии — серьёзные проблемы

Сергей Комарицын, , 15:48 — REGNUM

Правительство Хакасии после победы на выборах главы 11 ноября коммуниста Валентина Коновалова покидают чиновники. Но это естественный процесс. Более того, по закону, когда пройдёт инаугурация Коновалова, правительство будет отправлено в отставку, все министры и замы станут и. о.

Читайте также: Врио главы Хакасии перед уходом принял отставку 13 чиновников

Читайте также: Из правительства Хакасии после победы коммуниста начался исход чиновников

На самом деле проблемы у нового главы серьёзные. Потому что «однородного коммунистического правительства» быть не может. Оно будет коалиционным, это очевидно. Вопросами формирования республиканского правительства занимается заместитель Геннадия Зюганова Юрий Афонин. А сам Зюганов сейчас в Москве решает вопросы взаимодействия с федеральными органами. Идут переговоры в разных кабинетах.

Читайте также: Победа коммуниста в Хакасии: «красный пояс» или «красная удавка»?

Скорее всего, первым замом у Валентина Коновалова будет Андрей Асочаков (депутат Верховного совета Хакасии — прим. ИА REGNUM ). Он довольно известный человек, но в последнее время не реализовывался в полную силу. Как я понимаю, он будет отвечать за финансово-экономический блок. Об остальных — ведутся переговоры.

В целом очевидно, что все местные управленческие элиты «ставили» на Михаила Развожаева (3 октября 2018 года был назначен врио главы Хакасии — прим. ИА REGNUM ). Он и сам заявил, что, если 11 ноября второй тур не состоится, он будет участвовать в новых выборах. Но этого не случилось, элиты разочарованы.

Читайте также: Врио главы прощается с Хакасией: «Я честно отработал»

В то же время, региону необходимы серьёзные кадровые изменения — наследие тяжёлое. Зюганов будет помогать. Для него это очень важно. Ведь ему совсем не нужно, чтобы Коновалова отправили в отставку, к примеру, через полгода, с жёсткой формулировкой вроде «утрата доверия» или за уголовное дело. А это вполне реальный вариант.

Коммунисты взяли республику, теперь задача Зюганова — чтобы в регионе было максимально работоспособное правительство. Поэтому я думаю, что все необходимые соглашения будут заключены. В том числе и с «Единой Россией», и с крупными корпорациями. Это будет тяжёлым испытанием для коммунистов, но они на это обязательно пойдут.

Я уверен, что первым делом Коновалов должен поехать в Красноярск к губернатору края Александру Уссу. Это связано с продвигаемым Уссом проектом «Енисейская Сибирь». Виктор Зимин (глава Хакасии с 2009 по октябрь 2018 года — прим. ИА REGNUM ) к этому проекту относился скептически, не очень активно выступал за экономическое объединение с Красноярским краем и Тувой, так как у него были свои соображения по угольной отрасли. Он, в частности, считал, что надо интегрироваться с Кемеровской областью.

Читайте также: «Енисейская Сибирь»: власти заявляют о проектах на 1,8 триллиона рублей

Но Усс всё-таки продавил проект «Енисейская Сибирь». И речь уже идёт о внешних инвестициях в сумме более 1 трлн рублей. Сейчас формируется исполнительная дирекция этого комплексного инвестиционного проекта. Планируется, что дирекция будет утверждена в декабре 2018 года.

И у Коновалова просто нет выхода, он должен сделать ставку на Усса. Да и Усс тоже заинтересован, ведь без Хакасии этот проект теряет смысл.

«Енисейская Сибирь» — механизм взаимодействия с федеральными органами и с корпорациями. Это как раз и позволит ликвидировать то, в чём различные эксперты видят «минус» Коновалова — они говорят о его неспособности простроить отношения с Москвой и с крупным бизнесом.

Повторюсь, правительство Хакасии будет коалиционным. Туда могут попасть люди из Москвы, Новосибирска, Иркутска и так далее. На самом деле у коммунистов есть, кого отправить в Хакасию. Я думаю, в правительство попадут и представители ЛДПР. Коновалову придётся договариваться и с «Единой Россией». Но проблема коалиционного правительства в том, что каждый в конечном итоге представляет свои интересы. Начинаются внутренние интриги и борьба. Есть риск, что Коновалов просто превратится в марионетку.

Хватит ли ему характера и способностей регулировать все эти процессы — пока непонятно. Всё-таки политического опыта у него нет. Если не сможет — тогда через год-полтора его просто не будет на посту главы Хакасии.