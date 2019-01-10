Теперь — на час впереди Москвы

Игорь Абрамов Волгоград. Мамаев Курган

В 2018 году в Волгоградской области сменился часовой пояс. Споры о том, по какому времени жить Волгоградской области, в регионе велись последние несколько лет. Общество буквально раскололось на два противоборствующих лагеря, однако дальше разговоров дело не шло. Ситуация поменялась в октябре 2017 года, когда Общественная палата Волгоградской области предложила провести референдум, а губернатор региона Андрей Бочаров эту инициативу поддержал.

18 марта 2018 года, в день, когда Россия выбирала президента, в регионе прошел также и референдум о смене часового пояса. Жителям предложили решить, жить ли области по одному времени с Москвой или перевести стрелки на час вперед. Явка на референдуме превысила 66%. Почти 59% избирателей, пришедших на выборы, решили, что переводить стрелки на часах нужно. Против этого высказались чуть более 40%.

Часы

В апреле депутаты Волгоградской областной думы разработали законопроект о смене часового пояса. В нем говорилось, что переход на новое время позволит создать в области более безопасные и благоприятные условия труда, более эффективно использовать светлое время суток, сократить объемы потребляемой электроэнергии. В целом перевод часов, по мнению депутатов, должен оказать положительное влияние на социальную и экономическую ситуацию в регионе. Документ был направлен в Госдуму. Федеральные депутаты приняли поправки в сентябре, а в октябре документ подписал президент Владимир Путин. 28 октября в Волгоградской области стрелки были переведены на час вперед.

Подробнее: Владимир Путин подписал закон о переводе часов в Волгоградской области

Весенний паводок

Весной 2018 года Волгоградская область серьезно пострадала от паводка. В период таяния льда из-за паводковой ситуации в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. В зону подтопления попали села восьми районов: Иловлинского, Фроловского, Еланского, Киквидзенского, Ольховского, Новоаннинского, Алексеевского, Руднянского. Также подтопленные участки были в городе Михайловка. Всего вода зашла в 81 населенный пункт, пострадали более тысячи домов, в которых жили почти 5 тыс. человек. В регионе было развернуто 22 пункта временного пребывания пострадавших, из подтопленных населенных пунктов эвакуировали почти 900 человек.

Mchs.gov.ru Паводок

Паводок стал поводом для встречи губернатора Андрея Бочарова и президента Владимира Путина. Глава области тогда сообщил, что спасателям удалось предотвратить наводнение в станице Алексеевская Алексеевского района. Станицу фактически огораживает дамба в 1,7 км. Из-за изменения направления ветра и его усиления до 20 метров в секунду населенный пункт чуть было не ушел под воду. Спасали станицу сотрудники МЧС совместно с жителями. По словам губернатора, такого наводнения не было с 1964 года.

«В 1964 году — тогда 80% населенного пункта ушло под воду. Надо на самом деле отметить такую скоординированную работу, помощь людей, жителей, которые непосредственно принимают участие, казаков, сотрудников правоохранительных органов, нам удалось это сделать», — сказал тогда Андрей Бочаров.

Подробнее: Путину рассказали о критической ситуации в волгоградском селе

Режим ЧС был снят в регионе только спустя месяц. Жители, чьи дома пострадали в результате паводка, получили компенсации. Также в декабре правительство РФ выделило 119 млн рублей на восстановление дорог, разрушенных водой.

Чемпионат мира: новый стадион и экономический эффект

Летом 2018 года Волгоград в числе других городов России принял игры чемпионата мира по футболу. В городе встретились сборные Англии и Туниса, Исландии и Нигерии, Египта и Саудовской Аравии, а также Японии и Польши. За время чемпионата в Волгоградской области побывало примерно 200 тыс. российских и иностранных болельщиков.

Все игры прошли на стадионе «Волгоград-Арена», построенном специально к мундиалю. Он был введен в эксплуатацию в апреле 2018 года. Новая арена вмещает до 45 тыс. зрителей. Качество стадиона высоко оценили болельщики и специалисты. Однако сразу после окончания чемпионата мира по футболу спортивному сооружению пришлось выдержать непростое испытание. Так, в июле из-за сильного дождя в городе был введен режим чрезвычайной ситуации. За несколько часов в городе выпала полуторамесячная норма осадков. Сообщалось, что из-за ливня в том числе сильно пострадал стадион. В частности, из-за сильных ливней некоторые помещения стадиона затопило, дождь размыл насыпной откос. Ущерб, причиненный непогодой, планировали возместить за счет страховки.

Подробнее: Стадион «Волгоград-Арена» прошел проверку ливнем — строители

В 2019 году стадион «Волгоград-Арена» будет передан в региональную собственность. Областные чиновники уже подготовили план использования стадиона. По данным председателя регионального комитета по развитию туризма Аркадия Глушко, на стадионе планируется проводить не только спортивные, но и значимые культурные мероприятия. Так, на территории «Волгоград-Арены» должны появиться музей спорта Волгоградской области, выставочный центр, дополнительные детские и спортивные объекты. Здесь планируют проводить матчи футбольного клуба «Ротор», а также матчи федерального уровня, концерты и выставки. В декабре депутаты Волгоградской областной думы приняли закон, согласно которому дирекция по эксплуатации стадиона «Волгоград-Арена» освобождается от налога на имущество организаций. Как сообщили в пресс-службе облдумы, новые нормы начали действовать с 1 января 2018 года.

volganet.ru Модель стадиона «Волгоград-Арена»

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Между тем сам чемпионат мира прошел в Волгограде не без скандалов. Например, внимание федеральных СМИ привлекли мошки, которые в буквальном смысле замучили болельщиков и спортсменов. На большое количество мошкары жаловались, в частности, игроки сборной Англии. Тогда в областной администрации отмечали, что на борьбу с насекомыми, которых в Волгограде в это время года всегда очень много, потратили около 50 млн рублей, были обработаны все водоемы в радиусе 15 км от стадиона и рекреационные зоны. Меры позволили уменьшить количество насекомых в несколько раз, но избавиться от них совсем не получилось. Пришлось принимать и другие меры: к примеру, болельщикам разрешили проносить на стадион аэрозоли.

Кроме того, СМИ сообщили о «подмене» воспитанника школы-интерната, который должен был вывести на поле футболистов сборных Туниса и Англии. Конкурс сочинений среди воспитанников детских домов и реабилитационных центров региона, победитель которого и должен был получить это право, проводил благотворительный фонд Елены Исинбаевой. В итоге конкурс выиграли два воспитанника Ворошиловского и Камышинского социально-реабилитационных центров. После жители Камышина сообщили, что последний сиротой не является — на самом деле он сын сотрудника детского учреждения.

Подробнее о скандале: В Волгограде поддельный сирота вывел футболистов на матч чемпионата мира

В целом, по мнению региональных властей, чемпионат мира дал для области позитивный экономический эффект. Об этом, в частности, заявляла председатель регионального комитета экономической политики и развития Галина Быкадорова.

«Подготовка к чемпионату мира уже дала значительный эффект для социально-экономического развития региона. Один из позитивных экономических показателей — рост на 30%, или 8 миллиардов рублей, доходной части консолидированного бюджета за первые пять месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мероприятия по подготовке и проведению чемпионата позволили создать новые рабочие места, позитивно отразились на налоговых отчислениях, развитии туристической сферы и других отраслей», — сказала Галина Быкадорова, подводя итоги.

Смерть или спасение «Красного Октября»

Чемпионат мира по футболу добавил проблем волгоградскому металлургическому комбинату «Красный Октябрь» — одному из крупнейших производителей нержавеющей стали в России, основанному в 1897 году. В мае на два месяца был остановлен один из цехов завода. Во время простоя на предприятии планировали монтировать систему газоочистки.

Alexxx1979 Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь»

В 2018 году завод вновь поплатился за нарушения требований об охране окружающей среды. Так, летом предприятие было оштрафовано на 220 тыс. рублей за отсутствие разрешения на выброс загрязняющих веществ в воздух. При этом в региональном управлении Росприроднадзора сообщали, что подобный штраф комбинат получил в шестой раз за два года. Общая сумма составила более 1 млн рублей.

Параллельно с этим в арбитражных судах шло рассмотрение исков о банкротстве предприятия. Несмотря на то, что в августе Федеральная налоговая служба сообщила, что завод выплатил задолженность в 424 млн рублей, в ноябре комбинат был признан банкротом. Причиной послужил иск ФНС о долге в 130 млн рублей. На заводе был назначен конкурсный управляющий. В этот же день на заводе остановили производство.

Подробнее: Волгоградский комбинат «Красный октябрь» признан банкротом

Волгоградский комбинат «Красный Октябрь» остановил производство

В администрации региона заявили, что сложная ситуация на заводе связана с работой руководства предприятия. В частности, с деятельностью собственника — Дмитрия Герасименко, который является фигурантом уголовных дел о присвоении и злоупотреблении должностными полномочиями.

«Ситуация критичная, сложная, она связана не с качеством продукции, которую выпускает «Красный Октябрь», не с потребностью рынка в ней, а в неэффективном управлении. Возможности для развития завода есть, спецстали востребованы как в России, так и за рубежом, но целенаправленная работа людей, контролировавших финансово-хозяйственную деятельность, привела к тому, что сегодня ни рубля предприятие не имеет на своих счетах — все счета «Красного Октября» заблокированы», — заявил на встрече с работниками предприятия губернатор Андрей Бочаров.

По итогам встречи, которая прошла на следующий день после оглашения вердикта суда, было принято решение создать на предприятии наблюдательный совет из числа работников, чиновников и депутатов. Кроме того, глава области поручил зарегистрировать новый торговый дом предприятия.

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19 декабря в Москве прошла встреча губернатора Андрея Бочарова и министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, на которой глава федерального ведомства пообещал оказать поддержку предприятию. 26 ноября СМИ сообщили, что владелец комбината Дмитрий Герасименко, находящийся в международном розыске, продал основную часть предприятия бизнесмену Павлу Кротову.

Крушение катамарана на Волге

Еще одним событием Волгоградской области в 2018 году, к которому было приковано внимание, — крушение катамарана на Волге и гибель 11 человек. Катамаран столкнулся с баржей 11 июня. На борту катамарана находились 16 человек, спастись удалось только пятерым.

Следователи задержали владельца лодочной станции, который подозревается в том, что не предотвратил выход в акваторию реки катамарана, не имевшего разрешения на перевозку людей. Кроме того, сообщалось, что, по предварительным данным, именно действия владельца пассажирского водного транспорта, который игнорировал световые и предупреждающие сигналы баржи, привели к ЧП на воде.

Volgograd.ru Совещание оперативного штаба на месте происшествия

В июле депутаты Волгоградской областной думы предложили ввести уголовную ответственность за нарушение правил пользования маломерными судами, в результате чего пострадали или погибли люди. Соответствующий законопроект местные депутаты направили в правительство РФ и Верховный суд России. Сейчас уголовная ответственность предусмотрена только для должностных лиц. Депутаты же считают, что под уголовную ответственность должны попадать и водители-частники, которые допустили нарушение, приведшее к смерти людей или причинению тяжкого вреда здоровью. 21 декабря законопроект был направлен в Госдуму.

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