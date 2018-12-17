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Волгоградская область получит деньги на восстановление дорог после паводка

Общество

Дмитрий Медведев подписал распоряжении о выделении 119,4 млн рублей

Волгоград, 17 декабря 2018, 16:18 — REGNUM  Волгоградская область получит 119,4 млн рублей на восстановление дорог, разрушенных в результате паводка, который произошел в 2018 году. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

На эти деньги планируется восстановить более 228 км дорог и мостов.

Также деньги получит Якутия (72,5 млн рублей). Регионы должны отчитаться о том, как использованы деньги, до февраля 2019 года.

ИА REGNUM напоминает, что весной 2018 года от паводка в Волгоградской области пострадали жители 81 населенного пункта. В зону подтопления попали 1,1 тыс. домов, в которых проживали более 5 тыс. человек. 4 апреля в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации, он был снят только спустя месяц.

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