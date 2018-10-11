Владимир Путин подписал закон о переводе часов в Волгоградской области

Москва, , 17:16 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в Волгоградской области изменится часовой пояс. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба президента.

«Федеральный закон предусматривает изменение часовой зоны Волгоградской области со 2-й (МСК, московское время, UTC+3) на 3-ю (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4)», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что 18 марта в Волгоградской области прошел референдум о смене часового пояса. Большинство жителей региона проголосовали за изменение времени в области. После депутаты Волгоградской областной думы направили соответствующий законопроект в Госдуму. По мнению депутатов, изменение должно положительно сказаться на условиях труда и повысить эффективность использования светлого времени суток. Кроме того, благодаря переходу на новое время в области надеются сократить потребление электричества и улучшить экономику и социальную обстановку. 27 сентября депутаты Госдумы приняли законопроект в окончательном чтении.

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