На «Красном Октябре» в Волгограде создадут наблюдательный совет

Волгоград, , 16:17 — REGNUM На волгоградском металлургическом комбинате «Красный Октябрь», который был признан банкротом, создадут наблюдательный совет. Об этом 9 ноября по итогам встречи губернатора Андрея Бочарова с коллективом предприятия сообщила пресс-служба областной администрации.

В совет должны войти представители коллектива, общественных организаций и правоохранительных органов, депутаты, сотрудники надзорных ведомств и администрации региона. Так, администрацию будет представлять замгубернатора Роман Беков. Помимо этого, комбинат получит помощь в решении финансовых и экологических вопросов.

«Ситуация критичная, сложная, она связана не с качеством продукции, которую выпускает «Красный Октябрь», не с потребностью рынка в ней, а в неэффективном управлении. Возможности для развития завода есть, спецстали востребованы как в России, так и за рубежом, но целенаправленная работа людей, контролировавших финансово-хозяйственную деятельность, привела к тому, что сегодня ни рубля предприятие не имеет на своих счетах — все счета «Красного Октября» заблокированы», — заявил на встрече с работниками предприятия губернатор Андрей Бочаров.

ИА REGNUM напоминает, что 8 ноября Арбитражный суд признал комбинат банкротом и назначил конкурсного управляющего. По словам главы области, ситуация на металлургическом комбинате связана с неэффективным управлением. К слову, в отношении собственника Дмитрия Герасименко возбуждены уголовные дела о злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении.

Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» — один из крупнейших производителей нержавеющей стали в России. Он был основан в 1897 году. Сейчас он производит более 50% нержавеющего проката в РФ. На предприятии работают 3,5 тыс. человек.

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