Владелец волгоградского «Красного Октября» продал часть акций

Волгоград, , 12:25 — REGNUM Владелец волгоградского металлургического комбината «Красный Октябрь» Дмитрий Герасименко, находящийся в международном розыске, продал основную часть предприятия бизнесмену Павлу Кротову. Как сообщила 26 ноября газета «Коммерсантъ», имя нового владельца связывают с окружением главы Чечни Рамзана Кадырова. Ему предстоит «восстановить корпоративный контроль над заводом».

О сделке изданию сообщил сам Дмитрий Герасименко. Он остался миноритарием — пакет непроданных акций не позволит Дмитрию Герасименко напрямую участвовать в управлении заводом. По словам экс-владельца, новому руководству предприятия предстоит урегулировать претензии кредиторов и инвестировать в строительство стана холоднокатаного плоского проката около 6 млрд рублей.

ИА REGNUM напоминает, что 8 ноября волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь», который является крупнейшим производителем стали специальных марок, был признан банкротом. В этот же день предприятие приостановило производство, которое было возобновлено 13 ноября. На предприятии сейчас работают 3,5 тыс. человек. До 1 декабря региональные чиновники должны подготовить подробный поэтапный план действий. Кроме того, помощь пообещал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Отметим, что, по данным местных СМИ, 23 ноября на заводе представили нового исполнительного директора. Им стал бывший вице-губернатор Александр Сиваков.

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