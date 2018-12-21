Стадион «Волгоград Арена» освободили от налога на имущество

Волгоград, , 17:10 — REGNUM Депутаты Волгоградской областной думы на заседании 21 декабря приняли закон, согласно которому Дирекция по эксплуатации стадиона «Волгоград Арена» будет освобождена от налога на имущество организаций. Как сообщили в пресс-службе облдумы, новые нормы начнут действовать с 1 января 2018 года.

«Мы вводим нулевую ставку по налогу на имущество для Дирекции по управлению стадионом «Волгоград Арена». Напомню, что президент страны нацеливал регионы на то, что спортивные стадионы, построенные к чемпионату мира, должны жить, работать во благо жителей региона и способствовать дальнейшему развитию детского, юношеского и взрослого спорта», — сказал зампредседателя Волгоградской областной думы Сергей Булгаков.

По мнению депутатов, эта мера снизит нагрузку на стадион. Помимо этого, такая преференция является условием для предоставления Минспортом межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов по эксплуатации спортивного объекта. С 2019 по 2023 годы их сумма для Волгоградской области может составить 800 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что стадион «Волгоград Арена» был введен в эксплуатацию в апреле 2018 года. Он рассчитан на 45 тыс. человек. Во время чемпионата мира по футболу, который прошел в России летом 2018 года, на нем было сыграно четыре матча. После был подготовлен план использования объекта. Согласно документу, на стадионе планируется проводить не только спортивные, но и значимые культурные мероприятия. Так, на территории «Волгоград Арены» должны появиться музей спорта Волгоградской области, выставочный центр, дополнительные детские и спортивные объекты.

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