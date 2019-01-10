Уходящий год преподнёс жителям российского полуострова множество прекрасных, ужасных и позорных событий.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Ай-Петри

Первые в истории выборы президента

… состоялись в Крыму 18 марта 2018 года, в четвёртую годовщину воссоединения полуострова с Россией. В республике работали 1206 избирательных участков, плюс два спецучастка для строителей Крымского моста и нового симферопольского аэропорта.

За ходом избирательного процесса внимательно следили более трёх с половиной тысяч общественных и 42 международных наблюдателя, прибывшие на полуостров из Германии, Испании, Италии, Швеции, Великобритании и Украины.

Подавляющее большинство своих голосов крымчане закономерно отдали за Владимира Путина: более 92,15% при явке 71,55%. Таким образом, благодарные жители полуострова, голосовавшие в 2014 году за воссоединение с Россией, вернули президенту долг и защитили результаты своего судьбоносного референдума. При этом по сравнению с выборами депутатов Госдумы электоральная активность в Крыму увеличилась в полтора раза.

Ряд западноевропейских стран ожидаемо не признал итоги выборов, однако это, по сути, ни на что не повлияло.

«Это двойные стандарты, которые, к сожалению, используется западными странами… Самое главное сегодня, чтобы легитимность выборов в Крыму была признана на территории России. А как отреагировала Франция, как поведут себя другие государства, для Крыма никакого принципиального значения иметь не будет», — заявил глава ЦИК Крыма Михаил Малышев.

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Долгожданное открытие «Крымской волны»

В середине апреля все гражданские авиарейсы в Крым были переведены из старого морально устаревшего терминала, едва принимавшего около пяти миллионов человек, в год, в новый суперсовременный аэровокзальный комплекс, который способен обслуживать до десяти миллионов пассажиров в год. Спроектированное в виде огромной волны футуристическое здание площадью более 78 тысяч квадратных метров начали строить в 2016 году. Более полусотни стоек регистрации, восемь подвижных телетрапов, восемь выходов к перронным автобусам, 16 эскалаторов и 28 лифтов. Помимо говорящих голограмм, внутри туристов встретила огромная стометровая «зелёная стена», сконструированная из искусственных и живых растений.

ИА REGNUM Аэропорт Симферополь

Новый симферопольский терминал стал самым крупным инвестиционным проектом в новейшей истории Крыма. Государство реализовало его совместно с банком «Россия» и пулом частных инвесторов. Общая стоимость работ составила 32 млрд рублей с НДС. Из этой суммы 30% средств вложили инвесторы, получив взамен 51% доли аэропорта, ещё 70% средств были потрачены за счёт кредита официально работающих на полуострове банков. Доля республики в аэропорту составила 49%.

Несмотря на такое не совсем справедливое распределение, местные власти заверили общественность в том, что интересы республики полностью защищены.

«Таковыми были условия инвестора, до которого почти все предложения к нам поступали на 50% ниже действующего. При этом республика защищена рядом юридических условий и процедур: снятие директора, отчуждение, взятие кредитов и тому подобное возможно только при 100% голосов. Всё тщательно проработано, всё прозрачно. Изначально инвестор претендовал на большую долю, но пошёл нам на встречу. Так или иначе, без этого терминала мы бы дальше не вышли на новый уровень», — пояснял Сергей Аксёнов.

Помимо этого летом в аэропорту началось строительство и реконструкция взлётно-посадочной полосы, которые в будущем смогут принимать практически все воздушные суда при любых погодных условиях.

«Новая полоса станет всепогодной, что особенно важно в «сезон туманов». Помимо этого будет реконструирована и удлинена на полкилометра ВПП-1, которая сможет потом принимать Boeing-777−300ER и другие воздушные суда», — отметили в пресс-службе аэропорта.

Финансируется строительство и реконструкция полосы федеральной целевой программой развития Крыма — 12,5 млрд рублей, за счёт которых также будут построены новый командно-диспетчерский комплекс, очистные сооружения и инженерная инфраструктура.

Первые рейсы она начнёт принимать в 2022 году, когда введут в эксплуатацию весь комплекс сооружений.

Dmirty A. Mottl Шасси Boeing 777-300

В целом в 2018 году новый аэрокомплекс, который по итогам всероссийского конкурса «Великие имена России» был назван в честь великого художника-мариниста Ивана Айвазовского, обслужил более 26 тысяч рейсов и свыше 4,9 млн пассажиров. Всего же в уходящем году (по состоянию на 7 декабря) в Крыму отдохнуло более 6,6 миллиона человек, а полуостров попал в тройку самых популярных регионов страны у туристов.

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Мечта, ставшая реальностью

15 мая президент России Владимир Путин вместе со строителями и инженерами торжественно открыл движение по Крымскому мосту. За последние сто лет его безуспешно пытались построить десятки раз, но, несмотря на все сомнения и скепсис, Россия смогла реализовать этот грандиозный проект в рекордно быстрые сроки — более двух лет! Тысячи свай, сотни массивных опор и пролётов, 19 километров асфальта установили рабочие за полгода до намеченного ранее срока.

Президент приехал в Керчь на встречу со строителями, ожидавшими его на праздничном митинге, за рулём «КамАЗа» во главе автоколонны из 30 грузовиков.

«Искренне поздравляю вас с этим праздничным, историческим днём! В разные эпохи люди мечтали построить этот мост. И, наконец, благодаря вашему таланту это чудо свершилось. Хочу поблагодарить организаторов этого проекта, которые поставили общегосударственные интересы выше личных и групповых. Свыше 10 тысяч человек работают на этой стройке, в пик — более 15 тысяч человек. По сути, на него работала вся страна. Это замечательный результат, который делает Крым и Севастополь ещё сильнее, а всех нас — ещё ближе друг к другу. Мы и дальше будем работать над такими проектами по всей стране. Будем делать жизнь наших людей лучше, достойнее. И мы обязательно в этом преуспеем, потому что у нас есть такие талантливые, такие замечательные люди, как вы», — подчеркнул глава государства.

Kremlin.ru Открытие автодорожной части Крымского моста

Стоимость заключённого контракта с подрядчиком — компанией Аркадия Ротенберга «Стройгазмонтаж» —составила почти 228 млрд рублей, сделав мост не только самым протяжённым, но и самым дорогим подобным сооружением в Европе. Услуги по его содержанию будут стоить около 480 млн руб. в год. По словам министра транспорта РФ Евгения Дитриха, эксплуатация моста позволит России ежегодно экономить 11 млрд рублей.

«Такими темпами к 2035 году мы полностью возвратим его стоимость в экономических эффектах», — уверен чиновник.

Пока украинские и западные СМИ метали в его сторону критические стрелы, в октябре по мосту открыли движение для грузового транспорта. За первые сутки в сторону Крыма по мосту промчалось 1086 грузовиков, а в направлении Тамани — 1137 грузовиков.

В общем, с момента открытия автодорожной части транспортного перехода по нему проехало уже более 3,3 миллиона автомобилей. К маю 2019 года ожидается, что эта цифра достигнет отметки в пять миллионов. За это время приток туристов в регион вырос на треть по сравнению с прошлым годом. Но, к сожалению, крымчане пока так и не дождались обещанного снижения цен на товары.

Возведение железнодорожной части моста, состоящей из двух путей с пропускной способностью до 47 пар поездов в сутки, планируют завершить в декабре 2019 года.

От диверсантов и террористов Крымский мост охраняют боевые аквалангисты подразделения особого назначения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

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Невозможное возможно: президент Путин открывает Крымский мост

В полночь 1 октября по Крымскому мосту поехали грузовики

Сгоревший урожай

После рекордного урожая 2017 года — 1,7 миллиона тонн зерна — местные власти намеревались как минимум повторить это достижение и в этом году. Однако все карты спутала её величество погода. Из-за аномально сильной засухи в семи из 14 сельскохозяйственных районов полуострова в начале лета был введён режим чрезвычайной ситуации.

«Погибла практически половина урожая зерновых, собрали в 2018 году всего один миллион тонн. Средняя урожайность — 16 центнеров с га, чего ещё не было с 2014 года. Наша средняя урожайность — 32 центнера», — с сожалением констатировал на итоговой пресс-конференции глава РК Сергей Аксёнов.

Rk.gov.ru Уборка зерновых

По информации республиканского минсельхоза, прямой ущерб крымских аграриев от засухи составил 237 миллионов рублей, а недополученные доходы от недобора урожая — более четырех миллиардов рублей. Дефицита зерна удалось избежать за счёт запасов из резервного фонда.

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Урожай зерновых в Крыму по сравнению с 2017 годом снизился в два раза

В 2018 году Крым побил антирекорд по сбору урожая зерновых

Последствия украинских диверсий

В начале года на севере полуострова обнаружили чрезмерную минерализацию воды.

«Есть системные вопросы к качеству воды в Красноперекопске и Красноперекопском районе. К большому сожалению, уровень минерализации воды колоссальный. Она непригодна для приготовления пищи, это чисто техническая вода. Необходимо принять краткосрочные меры, определить обоснованность тарифа», — отмечал глава Крыма, пообещав, что в течение ближайших десяти дней республиканские власти вместе с муниципалитетами сформируют и представят совместный план действий.

Однако оказалось, что всё не так просто. В обещанный срок планы никто не озвучил, позже обсудили вариант строительства опреснительного завода, но из-за его высокой стоимости примерно в 40 млрд рублей от проекта отказались.

Причиной минерализации, по словам председателя госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игоря Вайля, стало увеличение отбора воды в этом регионе.

«Улучшения гидрохимической обстановки не произошло и значительная часть водозаборов Крыма оказалась в сложных условиях эксплуатации — повышенная минерализация зафиксирована более чем в 100 водозаборах с утвержденными запасами», — отмечал специалист.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода из-под крана

По его словам, установка опреснительных систем — стоимость каждой превышает один миллион рублей — может помочь изменить ситуацию. Но никто ничего не сделал.

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И грянул «Крымский титан»

Первые сигналы от встревоженных жителей небольшого крымского промышленного городка Армянск и близлежащих сёл на севере полуострова о неизвестном «ржавом налёте», который они обнаружили на улицах и у себя в домах, появились в конце августа.

Подозрения общественности сразу пали на крупный химзавод украинского олигарха Дмитрия Фирташа, однако местные власти не реагировали на жалобы людей почти неделю. Потом объявили о том, что произошёл выброс сернистого ангидрида из заводского кислотонакопителя, который из-за дефицита воды значительно обмелел.

Горожане стали жаловаться на ухудшение здоровья, из городка эвакуировали около четырёх тысяч детей и инвалидов до 18 лет. В Армянске и ряде районных сёл ввели режим чрезвычайной ситуации.

Подачу воды сначала решили организовывать с помощью строительства десятикилометрового чугунного водовода для переброски морской воды из Каркинитского залива в кислотонакопитель, поскольку других источников на полуострове не осталось. Правда, после того, как стала известна ориентировочная стоимость проекта — около одного миллиарда рублей — уверенную риторику сменили сомнения. Глава Крыма потом и вовсе сообщил, что спустя три с лишним недели после происшествия власти до сих пор не знают, что его спровоцировало.

«Мы не имеем права тратить бюджетные средства без установления настоящих причин химических выбросов, так как непонятно, насколько осуществляемые мероприятия будут эффективны», — отметил Аксёнов.

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Viktor5212 Армянск. Завод «Крымский титан»

Затем глава региона заявил, что ликвидацией последствий должен заниматься собственник предприятия, из-за которого они произошли…

«Если собственник материально не в состоянии это делать, и вся нагрузка ляжет на плечи государства, будет стоять вопрос, в том числе и о принятии завода в госсобственность», — подчеркнул глава РК.

И тут опять вмешалась погода, только на этот раз она помогла. Во второй половине сентября в Крыму значительно снизилась температура воздуха и выпали обильные осадки, которые вкупе с мерами по ликвидации последствий помогли стабилизировать ситуацию.

Концентрация вредных химических веществ в атмосфере пришла в норму, 23 сентября режим ЧС отменили. Вскоре и сам завод возобновил свою работу. В рамках его модернизации объявили о планах строительства цеха по нейтрализации кислотных стоков, бурения дополнительных скважин для закачки воды в кислотонакопитель и ряда других мер.

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Керченский кошмар

Но экологическим бедствием на севере Крыма потрясения российского полуострова не закончились. Самое страшное было ещё впереди — 17 октября 18-летний студент Владислав Росляков устроил в своём Керченском политехническом колледже кровавую бойню. Согласно официальной версии правоохранительных органов, парень задолго и тщательно готовился к совершению массового убийства: смастерил самодельную бомбу, получил разрешение на ношение оружия и самостоятельно приобрёл себе помповое ружьё.

В тот роковой день Росляков незаметно пронёс к буфету рюкзак с взрывным устройством и привёл его в действие на перемене.

«У меня практика была в лаборатории. Наш колледж делится на три корпуса и лаборатории. На перемене пошёл в курилку и услышал сильный взрыв. Подумали сначала, что что-то упало. Со стороны первого корпуса побежали люди. Некоторые из них были в крови, некоторые падали замертво», — рассказывал потом ИА REGNUM студент колледжа Николай.

jprohaszka Гильзы

Затем Росляков начал беспорядочно стрелять, убивая всех, кто попадался ему на пути. Его труп позже обнаружили в библиотеке этого же учебного заведения.

В результате вооружённого нападения 20 человек, в том числе 15 студентов, погибли. Ещё около 70 человек получили ранения различной степени тяжести. Более 10 пострадавших до сих пор находятся в лечебных учреждениях.

В конце года в министерстве труда и соцзащиты Крыма сообщили о том, что семьям погибших и пострадавшим в результате трагедии выплатили в общей сложности более 110 миллионов рублей компенсации.

Однако власти и правоохранители до сих пор не предоставили общественности полную информацию о случившемся происшествии, что, в свою очередь, порождает множество версий, теорий заговора и спекуляций. Помимо этого, трагедия оголила удручающее состояние общей системы антитеррористической безопасности образовательных учреждений Крыма. По словам главы республики, только на первоочередные меры по её обеспечению необходимо порядка 60 миллиардов рублей.

«Керченский политехнический колледж — один из самых оборудованных на полуострове с точки зрения обеспечения безопасности. У нас 80% учреждений не соответствуют федеральным стандартам», — отметил он, комментируя ситуацию.

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Глава Крыма: 80% учреждений не соответствует стандартам безопасности

Контрастные аресты

На фоне этих потрясений череда громких арестов и десятка скандальных отставок высокопоставленных крымских чиновников ушла на второй план. Самыми резонансными стали, пожалуй, задержания экс-мэра Ялты Андрея Ростенко и вице-премьера РК Виталия Нахлупина.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Ростенко арестовали 23 мая в Москве по подозрению в превышении должностных полномочий. Глава РК Сергей Аксёнов сразу же заявил о заказном характере дела, отметив, что оно направлено и против него в том числе.

«Я лично отстранил Ростенко за неэффективное управление администрацией Ялты. Следственными органами по моему обращению ведётся проверка деятельности ялтинской администрации, которую возглавлял Андрей Олегович. Также хочу напомнить, что именно по моей инициативе отстранено большое количество чиновников из органов власти разных уровней. Пожалуй, больше, чем в любом другом регионе страны, но это вовсе не означает, что я буду допускать беспредел в отношении должностных лиц по конкретным эпизодам, в которых полностью отсутствует состав преступления», — отмечал глава РК.

По словам Аксёнова, дело возбудили из-за того, что руководство Ялты оформило за собой участок в 26 соток, свободный от строений, который в своё время должен был быть передан ФКУЗ «Санаторий «Алупка» Министерства внутренних дел РФ.

«Абсолютно бездарное и непрофессиональное постановление о возбуждении уголовного дела. Чувствуется чей-то заказ. На мой взгляд, это провокация против органов власти Республики Крым. Поскольку в имеющихся материалах отсутствует состав преступления, то я расцениваю это как привет лично мне. Мне даже кажется, что поскольку речь идёт о пляжной территории, кое-кто из должностных лиц обиделся на то, что у него нет личного пляжа», — подчёркивал Аксёнов.

И в конечном итоге ему удалось отстоять своего соратника: в августе Ростенко вышел из СИЗО и вернулся на полуостров. А санаторий в Алупке, по слухам, всё-таки пришлось отдать силовикам.

Через некоторое время пошли разговоры о том, что отныне Ростенко в качестве советника главы РК будет курировать реализацию ФЦП. Он даже появился на одном из рабочих заседаний в обществе вице-премьера Виталия Нахлупина, которого вскоре арестовали в Москве.

Rk.gov.ru Виталий Нахлупин (слева)

Силовики инкриминировали одному из самых статусных и влиятельных крымских чиновников систематическое получение взяток. Также по подозрению в коррупции были задержаны экс-первый зам госкомитета конкурентной политики Крыма Ярослав Сливка и бывший и. о. заместителя министра транспорта РК Валентин Дукорский. Басманный районный суд Москвы отправил всех под стражу на два месяца. Позже, в декабре, их арест был продлён на три месяца — до 16 марта 2019 года.

Но в этот раз глава Крыма не спешил заступаться за членов своей команды.

«Органы власти оказывают всё необходимое содействие правоохранителям, предоставляются все необходимые документы и информация. Мы заинтересованы в установлении истины. Уверен, что правоохранительные органы и суд во всем разберутся и установят степень вины (либо невиновность) каждого должностного лица… Повторюсь: неприкасаемых нет и не будет. Важно не кто задержан, а за что. Все, кто переступил или только собирается нарушить закон, должны знать: наказание неотвратимо», — заявил после ареста глава Крыма.

В декабре он сообщил журналистам, что до сих пор не уволил своего вице-премьера.

«Я всегда сначала жду решения следственных органов, буду действовать, когда все материалы дела будут лежать у меня перед глазами. Уверен, что ФСБ и Следком сможет установить: виновен Нахлупин или нет», — отметил глава РК, пообещав сразу же проинформировать об этом граждан.

Место Нахлупина, который сменил в правительстве Крыма арестованного в 2017 году за взятку в 27 миллионов рублей Олега Казурина, занял крупный застройщик из Севастополя Евгений Кабанов. Удастся ли ему встретить следующий Новый год в своей должности? Крымчане уже делают ставки…

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