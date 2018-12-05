«Великие имена»: «Крымскую волну» назовут в честь мариниста Айвазовского

Симферополь, , 09:18 — REGNUM Симферопольский аэропорт получит имя русского художника-мариниста Ивана Айвазовского. Об этом стало известно по итогам всероссийского конкурса названий аэропортов «Великие имена», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Географические названия, закреплённые на соответствующих картах и в данных авиакомпаний, никуда не денутся. Речь идёт о дополнительном названии в честь наших выдающихся соотечественников», — отметил в эфире телеканала «Россия 1» министр культуры РФ Владимир Мединский.

За имя для симферопольского аэропорта отдано более 277 тыс. голосов: Иван Айвазовский набрал 53% (148,8 тыс. голосов), императрица Екатерина II Великая — 27% (77 тыс. голосов), адмирал Павел Нахимов — 18% (51,2 тыс. голосов).

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