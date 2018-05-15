Крымский мост: ближе друг к другу

Александр Дремлюгин, , 19:23 — REGNUM

Президент России Владимир Путин вместе со строителями и инженерами открыл 15 мая движение по Крымскому мосту, возведение которого лично контролировал более двух лет. Несмотря на все сомнения и скепсис, и даже откровенные угрозы, Россия смогла реализовать этот грандиозный проект: тысячи свай, сотни массивных опор и пролётов, 19 километров асфальта установили рабочие за полгода до намеченного проектной документацией срока. Уже 16 мая въезд на автоподходы будет открыт для всех граждан.

Ещё ближе друг к другу

В Керчи это историческое событие вызвало небывалый ажиотаж. Жители города-героя и других городов полуострова с раннего утра собрались на местной набережной, с которой хорошо видно арки Крымского моста, чтобы увидеть первую колонну автомобилей с президентом страны. Многие для удобства прихватили с собой бинокли.

Глава государства сначала прибыл на Таманский полуостров, чтобы осмотреть новый центр управления моста.

«Здесь находятся технические и инженерные службы, все необходимые машины и механизмы для очистки моста от снега, гололёда, для содержания систем освещения и мониторинга конструкций. Вся эта информация сводится в единый диспетчерский центр, где будут работать 18 диспетчеров и отслеживать работу на мосту в режиме онлайн», — рассказал начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора Роман Новиков.

«Поздравляю вас. Первая «линейка», но, наверное, самая важная. Не сомневаюсь, что у вас всё получится, и осенью вы сдадите грузовую часть, а через год — железнодорожную. Спасибо вам большое», — обратился к рабочим Владимир Путин, оставив им на память свой автограф.

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Далее президент сел за руль новенького КамАЗа и во главе автоколонны из 30 грузовиков отправился в Керчь на встречу с остальными строителями, ожидавшими его на праздничном митинге.

Преодолев девятнадцать километров пути всего за 16 минут, глава государства вновь поблагодарил всех причастных к реализации этого амбициозного проекта, отметив его историческую значимость.

«Искренне поздравляю вас с этим праздничным, историческим днём! В разные эпохи люди мечтали построить этот мост. И, наконец, благодаря вашему таланту это чудо свершилось. Хочу поблагодарить организаторов этого проекта, которые поставили общегосударственные интересы выше личных и групповых. Свыше 10 тыс. человек работают на этой стройке, в пик — более 15 тысяч человек. По сути, на этот объект работала вся страна. Это замечательный результат, который делает Крым и Севастополь ещё сильнее, а всех нас — ещё ближе друг к другу. Мы и дальше будем работать над такими проектами по всей стране. Будем делать жизнь наших людей лучше, достойнее. И мы обязательно в этом преуспеем, потому что у нас есть такие талантливые, такие замечательные люди, как вы», — подчеркнул Владимир Путин.

Затем исполняющий обязанности министра транспорта РФ Максим Соколов вручил награды строителям Крымского моста.

Самый, самый…

А гордиться, действительно, есть чем — транспортный переход через Керченский пролив стал самым протяжённым не только в России, но и в Европе. Его возведение началось в феврале 2016 года подрядчиком «Стройгазмонтаж» («СГМ») — отечественной строительной компанией, принадлежащей бизнесмену Аркадию Ротенбергу. Стоимость заключённого контракта составила почти 228 млрд рублей, сделав Крымский мост не только самым протяжённым, но и самым дорогим подобным сооружением в Европе.

В частности, за время его строительства было установлено 5,5 тысячи свай, 595 опор от трех до 35 метров и использовано 688 тысяч квадратных метров асфальта.

«На эту работу мною приглашались люди, которых я знал долгие годы. В руководящий состав были подобраны специалисты высшего пилотажа. Это люди, которые более 30 лет вели активную трудовую деятельность по строительству транспортных переходов, как в Советском Союзе, России, так и за рубежом», — сообщил журналистам генеральный директор ООО «СГМ-Мост» Александр Островский, подчеркнув, что на объекте трудились подрядные организации из Сибири, с Крайнего Севера, Дальнего Востока, из Санкт-Петербурга, Москвы, с Северного Кавказа, а также гидротехнические организации из Сочи, Новороссийска и Крыма.

По его словам, в дни пиковых нагрузок численность коллектива достигала 16 тысяч человек.

Согласно данным федерального казённого учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань», услуги по содержанию переправы будут стоить около 480 млн руб. в год.

С 16 мая в 5 часов 30 минут движение по Крымскому мосту будет открыто для всех. Пока ездить в Крым и обратно смогут только легковые автомобили и пассажирские автобусы, при этом водителям придётся учитывать ограничение скорости на автодороге — до 90 километров в час. Движение грузовых автомобилей по транспортному переходу будет открыто осенью.

«Мост — это символ нашего единства и нашей свободы. А ещё это наглядное свидетельство полного провала политики блокад и санкций… Президент поставил задачу спроектировать и построить автомобильный и железнодорожный мосты уже на следующий день после воссоединения Крыма с Россией — 19 марта 2014 года. Прошло всего четыре года — и первая часть этой задачи выполнена, причём со значительным опережением графика», — заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, выступая на торжественной церемонии.

Руководитель республики выразил уверенность, что ввод в эксплуатацию Крымского моста существенно увеличит уровень инвестиционной привлекательности региона, придав новый импульс экономическому развитию за счёт роста туристического потока.

Об этом же в Симферополе говорила журналистам и министр экономического развития Крыма Наталья Чабан. Вот только, по её мнению, произойдёт это не сразу.

«Серьёзный и видимый экономический рост, связанный с открытием моста и упрощением логистики, мы увидим в конце 2019-го, потому что отсутствие грузоперевозок будет существенно сдерживать развитие нашей экономики», — отметила специалист.

Реакция зарубежных «партнёров»

Выступая в Керчи, Сергей Аксёнов также не постеснялся напомнить о многочисленных заявлениях со стороны злопыхателей о том, что современная Россия не способна реализовать проект такого масштаба.

«Долгое время наши враги вообще отрицали факт строительства моста — мол, это всё виртуальная реальность. Но пока пропагандисты отрабатывали свои сребреники, Россия работала ударными темпами. И сегодня результаты самоотверженного труда тысяч инженеров и рабочих из разных регионов нашей страны видны даже из космоса», — подчеркнул руководитель российского региона.

А в это время CNN назвал Крымский мост символом международной изоляции России и метафорой эпохи Владимира Путина. Украинские политики и СМИ также решили не изменять своим принципам, продолжив отрицать очевидные факты, называя Крымский мост мифом, плодом работы режиссёров и дизайнеров.

Не удержался от язвительных комментариев и президент «незалэжной» Пётр Порошенко, назвав открытие автодорожной части моста «очередном свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля».

"Очень жаль, что российские власти пытаются втянуть в свои инфраструктурные авантюры и представителей европейского бизнеса, стремясь тем самым откупиться от международно-правовой ответственности. Уверен, агрессору это не удастся, он будет нести ответственность в полной мере… Мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать» Крым», — написал на своей странице в Facebook украинский гарант.

Однако, по мнению директора Института миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова, открытие Крымского моста — символичный момент, демонстрирующий способность России реализовывать крупнейшие инфраструктурные проекты, несмотря на санкции и фактическую технологическую блокаду со стороны Запада.

«Также открытие Крымского моста — это мощнейший удар по тем критикам, которые изначально скептически относились к данному проекту. Для украинской пропаганды — это фактическая катастрофа, так как на примере действительно глобального проекта продемонстрирована её лживость, ведь все прекрасно помнят, что начиная с 2014 года эксперты, депутаты и представители украинской власти заявляли о невозможности его реализации», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM эксперт.

По его словам, в своей сути украинская политическая элита отличается от российской неспособностью к стратегическому мышлению и реализации эффективных и важных для своих сограждан проектов.

Расслабляться тоже не стоит

Власти Симферополя уже успели пообещать крымчанам, что Крымский мост не утопит окончательно в пробках парализованный автомобилями город.

«Машины как ездили, так и будут ездить, для этого мы проводим соответствующие мероприятия. Симферополь не будет в пробках стоять», — заверил журналистов 15 мая глава городской администрации.

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Но у людей столь уверенные заявления вызывают по большей мере скепсис, поскольку раньше все обещания местных чиновников нормализовать ситуацию на дорогах с треском проваливались.

По словам директора Таврического информационно-аналитического центра Александра Бедрицкого, открытие автомобильной части моста не избавит российский полуостров от множества нерешённых проблем, поэтому местным властям стоит сконцентрироваться на планомерном развитии всех основных сфер жизни, а не гнаться за ростом турпотока.

«Сложности будут на выезде из нового аэропорта, и при съезде на объездную дорогу Симферополя. Трасса «Таврида», если верить заявлениям, на первом этапе будет работать в двухполосном режиме, и только с 2020 года будут сданы все четыре полосы дороги. То есть транспортные проблемы сохранятся. Тем более сохранятся проблемы с очистными сооружениями, о создании которых, похоже, никто не задумывается», — отметил ИА REGNUM эксперт.

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Из его слов следует простой вывод: в привлечении туристов сегодня следует исходить из принципа лучше меньше, да лучше, и в первую очередь решать накопившиеся проблемы.

«Развитие сферы туризма — это далеко не единственная и не самая главная сфера экономики полуострова, сельское хозяйство, виноградарство, садоводство, восстановление промышленной базы способы дать Крыму гораздо больше. Кроме того, в Крыму объективно существует проблема с водоснабжением. То, что она не проявила себя до сих пор, — это исключительно благоприятные погодные условия, сложившиеся с 2014 года, с большим количеством дождей. Но ведь возможны и засухи», — отмечает специалист.

А директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий убеждён, что цена Крымского моста при том подходе, что исповедуют нынешние власти в России, является скорее проблемой, чем успехом.

«Проект Крымского моста в самом деле масштабный, но далеко не исключительный и не прорывной в технологическом плане, таких сооружений в мире уже много — достаточно вспомнить мост между Мальмё и Копенгагеном, большие мосты в Китае и Америке. Так что в техническом плане Россия лишь догоняет лидеров, причём с большим отставанием. Однако цена моста оказывается невообразимо высока. И скорее всего, завершение строительства при таком подходе к делу является скорее проблемой, чем успехом. Денег на комплексное развитие инфраструктуры ни в Крыму, ни в России никто выделять не будет, поскольку самой концепции комплексного инфраструктурного подхода у российской власти нет, она мыслит в лучшем случае проектно», — высказал своё мнение корреспонденту ИА REGNUM эксперт.

По его убеждению, этот проект был нужен для масштабной перекачки денег из казны частным подрядчикам.

«Теперь, когда перекачка закончилась, нужно будет срочно выдумывать другой такой же масштабный проект, либо у компаний, живущих за счёт подрядов казны, возникнут трудности, и это усугубит экономический кризис в России», — уверен Борис Кагарлицкий.

Символ дороже денег

Крымский политолог Николай Кузьмин считает, что символический эффект Крымского моста гораздо мощнее экономического, ведь Россия доказала всему миру, что в состоянии реализовывать крупномасштабные высокотехнологические инфраструктурные проекты.

«На фоне скандального строительства космодрома «Восточный» и других объектов это вселяет надежду в граждан России. Я бы сказал, что эффект от такой символичности выше, чем экономический эффект от самого моста, ибо последний носит локальный характер, а строительство моста как символ работает глобально, выходит даже за пределы страны», — полагает эксперт.

Николай Кузьмин уверен, что Крымский мост стал стимулом технологического развития не только Крыма, но всей страны в целом.

Что же касается проблем модернизации крымской инфраструктуры, за которую отвечают преимущественно местные чиновники — потому она так сильно отстаёт от заранее намеченных графиков, — когда гости полуострова неизбежно столкнутся с недостроенными и уже вновь развалившимися дорогами, отсутствием очистных сооружений и канализации в большинстве курортных регионов, выход остаётся только один: продолжать работу, при этом более грамотно её организовывать.

«Нужно развивать инфраструктуру и использовать опыт и технологии управления строительством тех застройщиков, которые уже показали себя на строительстве моста, аэропорта, электростанций. Кто успешно реализует проекты, тот и должен получать новые контракты и даже приходить на смену тем, кто не способен к организации высокотехнологического строительства».

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