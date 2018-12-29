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На Севастопольском фронте России без перемен

Политика

Как современная российская технократия ломает старые устои города

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На Севастопольском фронте России без перемен
Марина Каширская © ИА REGNUM
Севастополь

Александр Дремлюгин, 29 декабря 2018, 17:48 — REGNUM  

Несмотря на большие ожидания, 2018 год для города-героя Севастополя выдался богатым не победами в области строительства и реализации жизненно важных программ, а многочисленными скандалами и усилением внутриполитического раскола, который существенно тормозит его развитие.

Сражение с прокурором

Новый 2018 год в городе начался обострением отношений губернатора Дмитрия Овсянникова с прокуратурой. Семена конфликта были посеяны ещё в 2017 году, когда местное правительство решило вернуть в госсобственность несколько тысяч земельных участков, выданных в украинские годы не только рядовым жителям, но и местным судьям и силовикам. Забрали землю и у прокурора Игоря Шевченко, решив, что 10 соток на мысе Фиолент глава надзорного ведомства тоже получил не совсем правильно.

Об этом: Правительство Севастополя судится за землю с местными судьями

Прокуратура попыталась оспорить законность этих судебных процессов и потребовала от правительства разорвать контракт на 25 миллионов рублей с частными юристами из фирмы «Правозащита», ведущими земельные дела.

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«Возможно, инициатива прокуратуры включиться в процесс оспаривания контракта объясняется тем, что один из исков об истребовании земельного участка предъявлен лично к прокурору города Шевченко», — комментировали ситуацию в правительстве города.

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Затем Дмитрий Овсянников намекнул на противоправные действия самого Шевченко, который, по его словам, так и не дал в своё время ход делу об установлении ответственности за раздачу земель бывшего главы украинской госадминистрации Севастополя Сергея Куницына.

«Получается странная ситуация. Вчера мы выиграли иск по изъятию такого земельного участка у сотрудника прокуратуры (прокурора Севастополя Игоря Шевченко — прим. ИА REGNUM ), который с 2010 года, зная, что эта работа ведётся, сам же землю получил, а сейчас с завидным упорством опротестовывает договор с «Правозащитой»? Может быть (прокурорам — прим. ИА REGNUM ) стоит сконцентрироваться на работе по защите публичных интересов? Давайте обратимся в прокуратуру. Всё-таки это граничит с какой-то коррупционной составляющей — упорство, с которым опротестовывается договор с «Правозащитой». Но мы дойдём до конца, надеюсь, прокуроры всё-таки помогут и не будут мешать», — подчеркнул Овсянников.

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Василий Верещагин. Мыс Фиолент вблизи Севастополя. 1897
Василий Верещагин. Мыс Фиолент вблизи Севастополя. 1897

В ответ Игорь Шевченко инициировал обыск в доме губернатора, но это ему не помогло.

Об этом: Прокуратура Севастополя нанесла Овсянникову ответный удар

Конфликт в итоге сошел на нет — после перевода прокурора Шевченко в Адыгею. В обратном направлении в соответствии с указом президента РФ проследовал Марк Большедворский.

А правительство продолжило судиться с горожанами за землю

Всего правительство Севастополя подало более четырёх тысяч исков. Подавляющее большинство решений как под копирку принималось в пользу властей. Апелляционная и кассационная инстанции тоже, как правило, не находили никаких нарушений, а Верховный суд РФ оставлял эти дела без рассмотрения.

Более 300 бывших членов жилищно-строительного кооператива «Слобода» заявили, что намерены обратиться в Европейский суд по правам человека, если Верховный суд и дальше будет игнорировать их обращения.

«Пусть вся Европа узнает, насколько у нас в Севастополе всё хорошо, справедливо и по закону», — отмечали они.

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Летом депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская сообщила, что в Европейский суд по правам человека из Севастополя уже поступило более 60 исковых заявлений, связанных с земельными спорами с правительством города.

«Я получила коллективное заявление с четырьмя тысячами подписей. Помимо этого, люди собираются инициировать передачу коллективного заявления генеральному секретарю Совета Европы Турбьёрну Ягланду, чтобы поднять этот вопрос на уровне международных правозащитных организаций», — уточняла Поклонская.

Об этом: Поклонская: всё больше севастопольцев от безысходности обращаются в ЕСПЧ

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Зал заседания ЕСПЧ
CherryX
Зал заседания ЕСПЧ

А в это время отчаявшиеся севастопольцы проводили различные пикеты и митинги с заявлениями о намерении обратиться за помощью напрямую к президенту РФ.

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И всё это происходило на фоне незаконной, по мнению многих горожан, застройки урочища Ласпи, Античного проспекта, где возводят элитный многоэтажный комплекс возле древней усадьбы Евклида и фондохранилища «Херсонеса Таврического», и других знаковых мест города-героя. Общественное раздражение также подогревали решения местных властей компенсировать украинским олигархам, в том числе и нынешнему президенту Украины Петру Порошенко, стоимость их ранее национализированного имущества. Простым смертным о такой роскоши оставалось только мечтать.

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Выборная пауза

18 марта в день подписания договора о включении Крыма и Севастополя в состав РФ, в городе успешно прошли первые в его истории выборы президента России. По данным Севизбиркома, окончательная явка составила более 71% избирателей, из которых 95,6% поддержали кандидатуру Владимира Путина.

Об этом: 90% севастопольцев за Путина: выборы признаны состоявшимися

Несмотря на постоянные протесты украинских властей и ряда западных страны, многочисленные международные и общественные наблюдатели не нашли никаких нарушений. Единственное, что могло смутить, — то, что Севастополь и Крым показали явку ниже прогнозируемой. К примеру, на референдуме 2014 года в городе-герое она превысила 95%.

«Это говорит о том, что местные власти не смогли донести до крымчан необходимость явки. Это негативный момент, учитывая вопрос статуса полуострова и его признания мировым сообществом», — анализировал ситуацию для ИА REGNUM политолог Дмитрий Фетисов.

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Выборы
Иллюстрация: Rk.gov.ru
Выборы

Позже стало известно, что глава избиркома Севастополя Александр Петухов накануне выборов устроил чистку в ТИКах и УИКах и существенно снизил зарплаты, что спровоцировало массовые увольнения членов комиссий. В кулуарах отмечали, что Петухов стал жертвой скандала, в который его якобы втянул губернатор Овсянников.

В ситуацию вмешались контрольное управление Кремля и лично глава ЦИК Элла Памфилова, после чего Петухов подписал заявление на увольнение по собственному желанию.

Об этом: В Севастополе открестились от массовых увольнений в избиркоме

И ещё: Севастопольский избирком обезглавлен

10 мая ЦИК России предложил утвердить кандидатуру бывшего руководителя аппарата Центризбиркома Сергея Даниленко председателем горизбиркома Севастополя.

«Это никакая не почётная ссылка, это очень важная миссия. Севастопольцы — такая генерация людей с чувством высокого достоинства, требующая к себе очень тактичного и максимально уважительного отношения. Они патриоты, они очень чувствительны к тому, как с ними работают… Это требует умения находить компромиссы между разными группами людей, учить, организовывать, но делать это максимально тактично», — отмечала глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Об этом: В неспокойном Севастополе утвердят нового главу горизбиркома

Бой за «Чайку»

На другом фланге городской жизни продолжилась борьба местных властей и бизнеса: под каток новых порядков угодило множество рынков и торговых центров. Летом разгорелся очередной скандал вокруг перехода в рыночный ГУП по решению судов частного рынка «Чайка», который размещался на территории одноимённого футбольного стадиона.

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Рынок «Чайка»
Kamelot
Рынок «Чайка»

Напомним, его собственнику Александру Красильникову суд решил вообще не давать никакой компенсации, несмотря на то, что он в своё время покупал территорию стадиона с уже действующим на нём рынком.

«Наши власти сначала предпочитают снести и сломать что-то, а потом уже думать, что же делать на этом месте потом. К сожалению, диалога с руководством города практически нет. Были только суды, где мы неоднократно предлагали заключить мировое соглашение и совместно искать решение вопроса. Я строил в Севастополе новый стадион и множество спортплощадок, содержу федерацию футбола города, футбольную команду. Откуда эти деньги берутся? Из бизнеса, которым я занимаюсь. Но, несмотря на многочисленные обещания, ни одной встречи с руководством так и не состоялось. Судьба тысяч горожан никого не интересует», — комментировал ИА REGNUM ситуацию Красильников, отмечая, что его «Чайка» ежегодно платила более 50 миллионов рублей налогов, сборов и отчислений в бюджетные фонды.

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Однако в правительстве настаивали на том, что более половины предпринимателей с этого рынка не платили налоги и вообще работали нелегально. 25 июня был произведен силовой захват рынка, вход работникам заблокировали.

Об этом: Экс-владелец севастопольского рынка «Чайка» обвинил власти в рейдерстве»

В конечном итоге Красильников отступил, пообещав бороться за своё имущество не только в Верховном суде РФ, но и в Европейском суде.

Примечательно и то, что после установления новой администрации на рынке в чиновничьих кабинетах сразу же прекратились разговоры о его перепрофилировании в обновлённый спортивный объект, подземный паркинг или выставочный центр. А вот месячная аренда торговых площадей, по словам предпринимателей, существенно выросла.

Плен «Муссона»

Не менее скандальной и тяжёлой для Севастополя обернулась история с самым популярным в городе торговым центром «Муссон». После трагедии в Кемерово работа ТЦ, расположенного на территории бывшего завода площадью в 40 га, была приостановлена судом, поскольку большинство его корпусов, по мнению правительства, представляло опасность жизни и здоровью граждан. Затем правительство подало иск о сносе его 16 строений. Протестуя против этого решения, жители Севастополя собрали большой митинг.

Об этом: Крупнейший ТРЦ Севастополя закрыли, чтобы потом его снести

«Идёт дискриминация нашего предприятия и фальсифицируются факты того, что в действительности происходит. Дошло до абсурда — администрация подала иск о сносе всех зданий «Муссона». Здания, которые есть в российском кадастре, хотят снести. Я не вижу в этом логики. Городское МЧС отказывается проводить повторную проверку, доказывающую, что работы по устранению нарушений на объектах идут», — заявил собственник издания Владимир Плотка.

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ТРЦ «Муссон»
Wlado
ТРЦ «Муссон»

Некоторые чиновники сразу же нарекли сотни людей майданщиками, пригрозив людям серьёзными последствиями.

«Хочу остудить «горячие головы» — майдан не пройдёт. К тому, кто пренебрегает правилами и жизнью людей и не хочет жить по закону, попирает его, будет применяться вся сила закона», — заявил директор департамента общественной безопасности Владимир Татарчук.

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Ускорить возобновление работы развлекательного комплекса не помогло даже личное обращение президента Владимира Путина во время его июньской прямой линии.

«Обращаюсь к губернатору Овсянникову, я надеюсь, он меня услышит, поймёт о каком конкретном комплексе идёт речь и отреагирует», — сказал глава Российской Федерации.

Но ТРЦ открыли только 26 декабря, спустя восемь месяцев простоя.

Гильотина Корпорации развития

Шумные скандалы и громкие увольнения не обошли стороной и Корпорацию развития Севастополя. Конфликт губернаторского корпуса с её руководителем Олегом Николаевым завершился смещением последнего с должности. В июне Николаев вышел в отпуск, а совет директоров КРС, состоящий преимущественно из членов правительства, срочно созвал заседание, на котором Николаева уволили, назначив на его место московского банкира Дмитрия Куркова.

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«Из правительства Севастополя мне никто не звонил, никаких извещений я не получал. Я в Москве — уехал на несколько дней за свой счёт. Видимо, подгадали, пока меня нет», — рассказывал ИА REGNUM Николаев.

Эта отставка состоялась за несколько дней до суда по иску Николаева о защите деловой репутации к вице-губернатору Илье Пономарёву.

Об этом: Корпорация развития Севастополя собирается судиться с вице-губернатором

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Илья Пономарев
Иллюстрация: Sev.gov.ru
Илья Пономарев

Чиновник заявил в телеэфире об огромных привилегиях и зарплате, которую Николаев, являясь гендиректором КРС, якобы сам прописал в трудовом договоре. Николаев данную информацию опроверг, сообщив, что получает 8 тыс. рублей, и в ответ обвинил правительство в затягивании решения вопроса с нормативной базой и предоставлении полномочий по работе с инвесторами.

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Вскоре новый руководитель КРС ожидаемо отменил все распоряжения своего предшественника и обратился в суд с требованием признать заявления Олега Николаева недействительными.

Также сообщалось, что накануне этих событий состоялась встреча вице-губернатора Пономарёва с крупнейшими застройщиками города: экс-министром обороны Украины Павлом Лебедевым и владельцем строительной компании «Интерстрой» Евгением Кабановым, на которой они настоятельно рекомендовали убрать Олега Николаева.

«По моему мнению, Корпорация развития Севастополя живёт в своем мирке. За всё время существования этой структуры, тем более за последний год, когда пришёл к руководству товарищ Николаев, ни он, ни его команда ни разу не нашли времени встретиться с местным пулом предпринимателей и инвесторов, готовых вкладываться в развитие города. Нас они здесь не видят. Они не верят в местных предпринимателей, это не только мое мнение. Отношение предпринимателей к руководителю корпорации крайне негативное», — говорил после встречи журналистам Кабанов.

Эпические баталии Заксобрания

Помимо этого в 2018 году рухнули последние надежды на мирные и конструктивные взаимоотношения между губернатором Овсянниковым и «народным мэром» Алексеем Чалым, имеющими, как оказалось, абсолютно разные представления о развитии города. Это неизбежно сказалось на работе Заксобрания, которое фактически разделено на две группы влияния. Многие важные решения срывались или принимались с большим опозданием.

Об этом: Севастопольские депутаты официально остались без зарплаты

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Заседание Заксобрания Севастополя
Иллюстрация: Sevzakon.ru
Заседание Заксобрания Севастополя

А началось всё, как это часто бывает, из-за финансовых вопросов. В конце 2017 года губернатор представил проект трёхлетнего бюджета, согласно которому финансирование аппарата парламента и Контрольно-счётной палаты сокращались на 30%. Депутаты его утвердили, но в знак протеста решили отказаться от своих зарплат.

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Парламент Севастополя вернул финансирование Контрольно-счётной палаты

Однако летом маятник качнулся в другую сторону — Заксобрание приняло бюджетные изменения на 2018 год, повысив финансирование собственного аппарата и КСП, а потом и вовсе лишило губернатора возможности самостоятельно распоряжаться бюджетом. Этот процесс предварительно сопроводили информацией КСП о том, что более 12 миллиардов рублей расходов бюджета Севастополя на 2019 год являются неоправданными.

Об этом: Правительство Севастополя не сможет самостоятельно распоряжаться бюджетом

Правительство Севастополя не смогло восстановить контроль над казной города

Дмитрий Овсянников заявил, что местные депутаты «заигрались в политику» и допустил возможность досрочного роспуска парламента. Однако восстановить своё влияние на ЗС ему так и не удалось.

«Деструктивные взаимоотношения городского правительства и Заксобрания, которые сложились в последнее время, добавляют сложностей при реализации программы социально-экономического развития Севастополя. Мы доказываем депутатам, что полномочий у нас не больше, чем в других субъектах РФ, что дополнительные полномочия в бюджетном процессе, которые они урезали, это гибкость, возможность строить объекты вовремя. Однако они думают только о зарплатах. Я хочу, чтобы это прекратилось, иначе мы найдём, как дальше развиваться без такого неэффективного манипулятивного органа», — заявлял журналистам губернатор.

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Дмитрий Овсянников
Иллюстрация: Kremlin.ru
Дмитрий Овсянников

А с ФЦП, сроки реализации которой продлили до 2022 года, действительно было множество проблем. В ноябре депутат Госдумы Дмитрий Белик сообщил, что город-герой в 2018 году выполнил её лишь на 16−17%. При этом депутаты неоднократно высказывались о полном отсутствии информации хода реализации ФЦП со стороны правительства.

Об этом: Программа развития Крыма и Севастополя продлена до 2022 года

Депутат Госдумы: Севастополь не выполнил и пятой части ФЦП за 2018 год

Пик внутреннего кризиса

Апофеозом противостояния двух ветвей городской власти стал закон о бюджете Севастополя на 2019 год и плановые периоды 2020 и 2021 годов, который депутаты приняли без поправок губернатора, с серьёзным сокращением финансирования правительственных органов. Дмитрий Овсянников, желающий урезать расходы на капремонты школ и вернуть финансирование своей телерадиокомпании, пригрозил наложить вето на документ, предупредив, что город рискует провалить в 2019 году ФЦП и ряд крупных нацпроектов».

Об этом: Депутаты Севастополя утвердили бюджет, проигнорировав мнение губернатора

В Севастополе рассказали о губернаторских поправках к бюджету города

Затем Заксобрание впервые в новейшей истории не смогло закончить пленарное заседание из-за демарша прогубернаторских парламентариев. А Дмитрий Овсянников заявил о полном провале инновационной энергопрограммы Чалого «Энерджинет» и обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность реконструкции Матросского бульвара, которую проводит и финансирует его фонд «35-я береговая батарея».

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За зеленью севастопольского парка Победы два года никто не ухаживал

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Алексей Чалый
Иллюстрация: Kremlin.ru
Алексей Чалый

И это при том, что правительство так и не смогло утвердить Генплан города, провалило дорогостоящую реконструкцию севастопольского Парка Победы, строительство канализационно-очистных сооружений «Южный», на строительство которых было выделено 6 млрд и утеряно 2 млрд рублей.

Об этом: При строительстве очистных сооружений в Севастополе едва не отмыли 2 млрд

«То, что делаете вы и ваша команда за последний год по нормам человеческой морали можно квалифицировать как «подлость». И вам жить с этим «крестом», пока вы отсюда не уедете — я надеюсь, что это произойдёт скоро», — сказал Овсянникову в своём видеообращении Алексей Чалый, подчеркнув, что Севастополь развивается от плохого к худшему.

Что дальше?

В конце концов, бюджет Севастополя на 2019 и плановый период 2020—2021 годов приняли 25 декабря. Основу документа составил компромиссный текст, подразумевающий выделение 122 млн рублей на капремонт учреждений образования и сокращение до 20 млн финансирования государственной телекомпании «Икс».

Об этом: Успели: трехлетний бюджет Севастополя принят снова — после вето губернатора

Однако накопившиеся противоречия и разногласия местных властей никуда не делись, и это не сулит городу ничем хорошим в новом 2019 году. Учитывая, что в сентябре должны пройти очередные выборы в Заксобрание, и то, что местные элиты так и не вняли настоятельным просьбам главы Совфеда РФ Валентины Матвиенко найти общий язык и работать единой командой, можно смело ожидать, что в отношении местного руководства будут сделаны соответствующие оргвыводы. Кому-то рано или поздно придётся уйти.

Об этом: Матвиенко в последний раз предупредила скандальные власти Севастополя

regnum author Александр Дремлюгин
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