На Севастопольском фронте России без перемен

Александр Дремлюгин, , 17:48 — REGNUM

Несмотря на большие ожидания, 2018 год для города-героя Севастополя выдался богатым не победами в области строительства и реализации жизненно важных программ, а многочисленными скандалами и усилением внутриполитического раскола, который существенно тормозит его развитие.

Сражение с прокурором

Новый 2018 год в городе начался обострением отношений губернатора Дмитрия Овсянникова с прокуратурой. Семена конфликта были посеяны ещё в 2017 году, когда местное правительство решило вернуть в госсобственность несколько тысяч земельных участков, выданных в украинские годы не только рядовым жителям, но и местным судьям и силовикам. Забрали землю и у прокурора Игоря Шевченко, решив, что 10 соток на мысе Фиолент глава надзорного ведомства тоже получил не совсем правильно.

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Прокуратура попыталась оспорить законность этих судебных процессов и потребовала от правительства разорвать контракт на 25 миллионов рублей с частными юристами из фирмы «Правозащита», ведущими земельные дела.

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«Возможно, инициатива прокуратуры включиться в процесс оспаривания контракта объясняется тем, что один из исков об истребовании земельного участка предъявлен лично к прокурору города Шевченко», — комментировали ситуацию в правительстве города.

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Затем Дмитрий Овсянников намекнул на противоправные действия самого Шевченко, который, по его словам, так и не дал в своё время ход делу об установлении ответственности за раздачу земель бывшего главы украинской госадминистрации Севастополя Сергея Куницына.

«Получается странная ситуация. Вчера мы выиграли иск по изъятию такого земельного участка у сотрудника прокуратуры (прокурора Севастополя Игоря Шевченко — прим. ИА REGNUM ), который с 2010 года, зная, что эта работа ведётся, сам же землю получил, а сейчас с завидным упорством опротестовывает договор с «Правозащитой»? Может быть (прокурорам — прим. ИА REGNUM ) стоит сконцентрироваться на работе по защите публичных интересов? Давайте обратимся в прокуратуру. Всё-таки это граничит с какой-то коррупционной составляющей — упорство, с которым опротестовывается договор с «Правозащитой». Но мы дойдём до конца, надеюсь, прокуроры всё-таки помогут и не будут мешать», — подчеркнул Овсянников.

В ответ Игорь Шевченко инициировал обыск в доме губернатора, но это ему не помогло.

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Конфликт в итоге сошел на нет — после перевода прокурора Шевченко в Адыгею. В обратном направлении в соответствии с указом президента РФ проследовал Марк Большедворский.

А правительство продолжило судиться с горожанами за землю

Всего правительство Севастополя подало более четырёх тысяч исков. Подавляющее большинство решений как под копирку принималось в пользу властей. Апелляционная и кассационная инстанции тоже, как правило, не находили никаких нарушений, а Верховный суд РФ оставлял эти дела без рассмотрения.

Более 300 бывших членов жилищно-строительного кооператива «Слобода» заявили, что намерены обратиться в Европейский суд по правам человека, если Верховный суд и дальше будет игнорировать их обращения.

«Пусть вся Европа узнает, насколько у нас в Севастополе всё хорошо, справедливо и по закону», — отмечали они.

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Летом депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская сообщила, что в Европейский суд по правам человека из Севастополя уже поступило более 60 исковых заявлений, связанных с земельными спорами с правительством города.

«Я получила коллективное заявление с четырьмя тысячами подписей. Помимо этого, люди собираются инициировать передачу коллективного заявления генеральному секретарю Совета Европы Турбьёрну Ягланду, чтобы поднять этот вопрос на уровне международных правозащитных организаций», — уточняла Поклонская.

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А в это время отчаявшиеся севастопольцы проводили различные пикеты и митинги с заявлениями о намерении обратиться за помощью напрямую к президенту РФ.

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И всё это происходило на фоне незаконной, по мнению многих горожан, застройки урочища Ласпи, Античного проспекта, где возводят элитный многоэтажный комплекс возле древней усадьбы Евклида и фондохранилища «Херсонеса Таврического», и других знаковых мест города-героя. Общественное раздражение также подогревали решения местных властей компенсировать украинским олигархам, в том числе и нынешнему президенту Украины Петру Порошенко, стоимость их ранее национализированного имущества. Простым смертным о такой роскоши оставалось только мечтать.

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Выборная пауза

18 марта в день подписания договора о включении Крыма и Севастополя в состав РФ, в городе успешно прошли первые в его истории выборы президента России. По данным Севизбиркома, окончательная явка составила более 71% избирателей, из которых 95,6% поддержали кандидатуру Владимира Путина.

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Несмотря на постоянные протесты украинских властей и ряда западных страны, многочисленные международные и общественные наблюдатели не нашли никаких нарушений. Единственное, что могло смутить, — то, что Севастополь и Крым показали явку ниже прогнозируемой. К примеру, на референдуме 2014 года в городе-герое она превысила 95%.

«Это говорит о том, что местные власти не смогли донести до крымчан необходимость явки. Это негативный момент, учитывая вопрос статуса полуострова и его признания мировым сообществом», — анализировал ситуацию для ИА REGNUM политолог Дмитрий Фетисов.

Позже стало известно, что глава избиркома Севастополя Александр Петухов накануне выборов устроил чистку в ТИКах и УИКах и существенно снизил зарплаты, что спровоцировало массовые увольнения членов комиссий. В кулуарах отмечали, что Петухов стал жертвой скандала, в который его якобы втянул губернатор Овсянников.

В ситуацию вмешались контрольное управление Кремля и лично глава ЦИК Элла Памфилова, после чего Петухов подписал заявление на увольнение по собственному желанию.

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10 мая ЦИК России предложил утвердить кандидатуру бывшего руководителя аппарата Центризбиркома Сергея Даниленко председателем горизбиркома Севастополя.

«Это никакая не почётная ссылка, это очень важная миссия. Севастопольцы — такая генерация людей с чувством высокого достоинства, требующая к себе очень тактичного и максимально уважительного отношения. Они патриоты, они очень чувствительны к тому, как с ними работают… Это требует умения находить компромиссы между разными группами людей, учить, организовывать, но делать это максимально тактично», — отмечала глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

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Бой за «Чайку»

На другом фланге городской жизни продолжилась борьба местных властей и бизнеса: под каток новых порядков угодило множество рынков и торговых центров. Летом разгорелся очередной скандал вокруг перехода в рыночный ГУП по решению судов частного рынка «Чайка», который размещался на территории одноимённого футбольного стадиона.

Напомним, его собственнику Александру Красильникову суд решил вообще не давать никакой компенсации, несмотря на то, что он в своё время покупал территорию стадиона с уже действующим на нём рынком.

«Наши власти сначала предпочитают снести и сломать что-то, а потом уже думать, что же делать на этом месте потом. К сожалению, диалога с руководством города практически нет. Были только суды, где мы неоднократно предлагали заключить мировое соглашение и совместно искать решение вопроса. Я строил в Севастополе новый стадион и множество спортплощадок, содержу федерацию футбола города, футбольную команду. Откуда эти деньги берутся? Из бизнеса, которым я занимаюсь. Но, несмотря на многочисленные обещания, ни одной встречи с руководством так и не состоялось. Судьба тысяч горожан никого не интересует», — комментировал ИА REGNUM ситуацию Красильников, отмечая, что его «Чайка» ежегодно платила более 50 миллионов рублей налогов, сборов и отчислений в бюджетные фонды.

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Однако в правительстве настаивали на том, что более половины предпринимателей с этого рынка не платили налоги и вообще работали нелегально. 25 июня был произведен силовой захват рынка, вход работникам заблокировали.

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В конечном итоге Красильников отступил, пообещав бороться за своё имущество не только в Верховном суде РФ, но и в Европейском суде.

Примечательно и то, что после установления новой администрации на рынке в чиновничьих кабинетах сразу же прекратились разговоры о его перепрофилировании в обновлённый спортивный объект, подземный паркинг или выставочный центр. А вот месячная аренда торговых площадей, по словам предпринимателей, существенно выросла.

Плен «Муссона»

Не менее скандальной и тяжёлой для Севастополя обернулась история с самым популярным в городе торговым центром «Муссон». После трагедии в Кемерово работа ТЦ, расположенного на территории бывшего завода площадью в 40 га, была приостановлена судом, поскольку большинство его корпусов, по мнению правительства, представляло опасность жизни и здоровью граждан. Затем правительство подало иск о сносе его 16 строений. Протестуя против этого решения, жители Севастополя собрали большой митинг.

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«Идёт дискриминация нашего предприятия и фальсифицируются факты того, что в действительности происходит. Дошло до абсурда — администрация подала иск о сносе всех зданий «Муссона». Здания, которые есть в российском кадастре, хотят снести. Я не вижу в этом логики. Городское МЧС отказывается проводить повторную проверку, доказывающую, что работы по устранению нарушений на объектах идут», — заявил собственник издания Владимир Плотка.

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Некоторые чиновники сразу же нарекли сотни людей майданщиками, пригрозив людям серьёзными последствиями.

«Хочу остудить «горячие головы» — майдан не пройдёт. К тому, кто пренебрегает правилами и жизнью людей и не хочет жить по закону, попирает его, будет применяться вся сила закона», — заявил директор департамента общественной безопасности Владимир Татарчук.

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Ускорить возобновление работы развлекательного комплекса не помогло даже личное обращение президента Владимира Путина во время его июньской прямой линии.

«Обращаюсь к губернатору Овсянникову, я надеюсь, он меня услышит, поймёт о каком конкретном комплексе идёт речь и отреагирует», — сказал глава Российской Федерации.

Но ТРЦ открыли только 26 декабря, спустя восемь месяцев простоя.

Гильотина Корпорации развития

Шумные скандалы и громкие увольнения не обошли стороной и Корпорацию развития Севастополя. Конфликт губернаторского корпуса с её руководителем Олегом Николаевым завершился смещением последнего с должности. В июне Николаев вышел в отпуск, а совет директоров КРС, состоящий преимущественно из членов правительства, срочно созвал заседание, на котором Николаева уволили, назначив на его место московского банкира Дмитрия Куркова.

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«Из правительства Севастополя мне никто не звонил, никаких извещений я не получал. Я в Москве — уехал на несколько дней за свой счёт. Видимо, подгадали, пока меня нет», — рассказывал ИА REGNUM Николаев.

Эта отставка состоялась за несколько дней до суда по иску Николаева о защите деловой репутации к вице-губернатору Илье Пономарёву.

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Чиновник заявил в телеэфире об огромных привилегиях и зарплате, которую Николаев, являясь гендиректором КРС, якобы сам прописал в трудовом договоре. Николаев данную информацию опроверг, сообщив, что получает 8 тыс. рублей, и в ответ обвинил правительство в затягивании решения вопроса с нормативной базой и предоставлении полномочий по работе с инвесторами.

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Вскоре новый руководитель КРС ожидаемо отменил все распоряжения своего предшественника и обратился в суд с требованием признать заявления Олега Николаева недействительными.

Также сообщалось, что накануне этих событий состоялась встреча вице-губернатора Пономарёва с крупнейшими застройщиками города: экс-министром обороны Украины Павлом Лебедевым и владельцем строительной компании «Интерстрой» Евгением Кабановым, на которой они настоятельно рекомендовали убрать Олега Николаева.

«По моему мнению, Корпорация развития Севастополя живёт в своем мирке. За всё время существования этой структуры, тем более за последний год, когда пришёл к руководству товарищ Николаев, ни он, ни его команда ни разу не нашли времени встретиться с местным пулом предпринимателей и инвесторов, готовых вкладываться в развитие города. Нас они здесь не видят. Они не верят в местных предпринимателей, это не только мое мнение. Отношение предпринимателей к руководителю корпорации крайне негативное», — говорил после встречи журналистам Кабанов.

Эпические баталии Заксобрания

Помимо этого в 2018 году рухнули последние надежды на мирные и конструктивные взаимоотношения между губернатором Овсянниковым и «народным мэром» Алексеем Чалым, имеющими, как оказалось, абсолютно разные представления о развитии города. Это неизбежно сказалось на работе Заксобрания, которое фактически разделено на две группы влияния. Многие важные решения срывались или принимались с большим опозданием.

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А началось всё, как это часто бывает, из-за финансовых вопросов. В конце 2017 года губернатор представил проект трёхлетнего бюджета, согласно которому финансирование аппарата парламента и Контрольно-счётной палаты сокращались на 30%. Депутаты его утвердили, но в знак протеста решили отказаться от своих зарплат.

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Однако летом маятник качнулся в другую сторону — Заксобрание приняло бюджетные изменения на 2018 год, повысив финансирование собственного аппарата и КСП, а потом и вовсе лишило губернатора возможности самостоятельно распоряжаться бюджетом. Этот процесс предварительно сопроводили информацией КСП о том, что более 12 миллиардов рублей расходов бюджета Севастополя на 2019 год являются неоправданными.

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Дмитрий Овсянников заявил, что местные депутаты «заигрались в политику» и допустил возможность досрочного роспуска парламента. Однако восстановить своё влияние на ЗС ему так и не удалось.

«Деструктивные взаимоотношения городского правительства и Заксобрания, которые сложились в последнее время, добавляют сложностей при реализации программы социально-экономического развития Севастополя. Мы доказываем депутатам, что полномочий у нас не больше, чем в других субъектах РФ, что дополнительные полномочия в бюджетном процессе, которые они урезали, это гибкость, возможность строить объекты вовремя. Однако они думают только о зарплатах. Я хочу, чтобы это прекратилось, иначе мы найдём, как дальше развиваться без такого неэффективного манипулятивного органа», — заявлял журналистам губернатор.

А с ФЦП, сроки реализации которой продлили до 2022 года, действительно было множество проблем. В ноябре депутат Госдумы Дмитрий Белик сообщил, что город-герой в 2018 году выполнил её лишь на 16−17%. При этом депутаты неоднократно высказывались о полном отсутствии информации хода реализации ФЦП со стороны правительства.

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Депутат Госдумы: Севастополь не выполнил и пятой части ФЦП за 2018 год

Пик внутреннего кризиса

Апофеозом противостояния двух ветвей городской власти стал закон о бюджете Севастополя на 2019 год и плановые периоды 2020 и 2021 годов, который депутаты приняли без поправок губернатора, с серьёзным сокращением финансирования правительственных органов. Дмитрий Овсянников, желающий урезать расходы на капремонты школ и вернуть финансирование своей телерадиокомпании, пригрозил наложить вето на документ, предупредив, что город рискует провалить в 2019 году ФЦП и ряд крупных нацпроектов».

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В Севастополе рассказали о губернаторских поправках к бюджету города

Затем Заксобрание впервые в новейшей истории не смогло закончить пленарное заседание из-за демарша прогубернаторских парламентариев. А Дмитрий Овсянников заявил о полном провале инновационной энергопрограммы Чалого «Энерджинет» и обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность реконструкции Матросского бульвара, которую проводит и финансирует его фонд «35-я береговая батарея».

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И это при том, что правительство так и не смогло утвердить Генплан города, провалило дорогостоящую реконструкцию севастопольского Парка Победы, строительство канализационно-очистных сооружений «Южный», на строительство которых было выделено 6 млрд и утеряно 2 млрд рублей.

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«То, что делаете вы и ваша команда за последний год по нормам человеческой морали можно квалифицировать как «подлость». И вам жить с этим «крестом», пока вы отсюда не уедете — я надеюсь, что это произойдёт скоро», — сказал Овсянникову в своём видеообращении Алексей Чалый, подчеркнув, что Севастополь развивается от плохого к худшему.

Что дальше?

В конце концов, бюджет Севастополя на 2019 и плановый период 2020—2021 годов приняли 25 декабря. Основу документа составил компромиссный текст, подразумевающий выделение 122 млн рублей на капремонт учреждений образования и сокращение до 20 млн финансирования государственной телекомпании «Икс».

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Однако накопившиеся противоречия и разногласия местных властей никуда не делись, и это не сулит городу ничем хорошим в новом 2019 году. Учитывая, что в сентябре должны пройти очередные выборы в Заксобрание, и то, что местные элиты так и не вняли настоятельным просьбам главы Совфеда РФ Валентины Матвиенко найти общий язык и работать единой командой, можно смело ожидать, что в отношении местного руководства будут сделаны соответствующие оргвыводы. Кому-то рано или поздно придётся уйти.

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