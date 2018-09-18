Число жителей Армянска, обратившихся за помощью к врачам, растёт

Армянск, Крым, , 13:09 — REGNUM За последние двое суток, 16 и 17 сентября, в Армянске было зарегистрировано восемь обращений в медучреждения. Об этом 18 сентября на заседании Совета министров Крыма заявил министр здравоохранения республики Александр Голенко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В основном, обратившимся поставили диагноз ОРВИ. Также регулярно проводятся выездные осмотры в селе Перекоп», — отметил министр.

По его словам, дополнительные профосмотры проведут для сотрудников завода «Крымский титан».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики сообщили, что за рекомендации, касающихся ликвидации последствий на кислотонакопителе завода «Крымский Титан», будет отвечать Росприроднадзор, в то же время рекомендациями, связанными со здоровьем людей, займётся Роспотребнадзор. Вскоре данное решение должен озвучить вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак.

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