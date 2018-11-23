На текущей неделе руководство Роснефти весьма явственно продемонстрировало своё намерение «жестко разобраться» со «спекулянтами» и независимыми АЗС, которые ранее были обвинены в росте цен на топливо.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

Биржевые игры Роснефти

По сути, заявление компании о неком комплексе мер, направленных на ограничение количества спекулятивных операций в ходе биржевых торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), является попыткой ввести «ручное управление» на биржевых торгах, где осуществляются основные закупки моторного топлива для внутреннего рынка.

В частности, нефтяники отметили необходимость введения повышенных ставок денежного обеспечения для трейдеров, увеличения размера неустойки за неисполнение сделок и необходимость участия в биржевых торгах всех производителей нефтепродуктов пропорционально их доле в общем объеме добычи.

Vladtime.ru Нефть

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Как можно расценить данный шаг? Как забывчивость? Ведь биржа — рыночный механизм, и, пока не возникло такой сильной напряжённости на внутреннем рынке, нефтяники сами для себя закупали там большие объемы топлива — и ничего. А теперь других стали обвинять в том же самом. Хотя схема «купил за рубль — продал за полтора» уже давно считается не спекуляцией, а коммерческой сделкой. К чему приведёт такое регулирование — большой вопрос. Его плоды мы уже наблюдаем на бирже: цена моторного топлива хоть и снижается, но пока несоизмерима с произошедшим существенным падением цены нефти на мировых рынках.

Да и проблемы российского топливного рынка никуда не делись, несмотря на правительственное решение о заморозке не только розничных, но и оптовых цен моторного топлива.

И действительно, зачем Роснефти продавать топливо по такой «нестабильной» и снижающейся биржевой цене, если заморожены цены в мелком опте, и они более предпочтительны для компании? Если при этом устранить с биржи трейдеров, то остальным игрокам не останется иного ценового варианта, кроме прямых закупок топлива у нефтекомпаний. Поэтому на оптовом рынке наблюдается сейчас не дефицит топлива, а трудности с его закупкой. Особенно остро эта ситуация отразилась на регионах, в которых работает большая доля независимых АЗС. В Забайкальском крае, к примеру, уже закрылась одна из сетей АЗС.

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Прискорбно смотреть на бездействие регуляторов, но ФАС молчит, несмотря на нарушения требования к нефтяникам об обязательности «равномерных и регулярных» биржевых продаж, да и по минимальным нормативам явно должны быть вопросы (не менее 10% бензина и 5% дизельного топлива). С другой стороны, пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев вполне чётко обозначил позицию: компания поставляет топливо на рынок «так, как считаем нужным».

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Отсрочка кризису

Изменение правил игры на ходу — большая, но весьма характерная проблема для российской экономики. Особенно ярко это было заметно в связи с правительственным заявлением о возможности четырёхпроцентного повышения средних розничных цен моторного топлива на АЗС независимых компаний.

«Независимые АЗС могут торговать на четыре процента выше цен АЗС нефтяных компаний. Об этом изначально было сказано на всех этих правительственных совещаниях. Просто какой-то человек, который вёл протокол, не разобрался с одним словом и на полтора месяца всем добавил дополнительной работы. Но теперь все поняли, что не может быть максимальной наценки четыре процента от оптовых цен. Сейчас разобрались. Все комиссии просчитали, и вот, наконец, ошибка была исправлена, и частные АЗС могут на четыре процента поднимать выше цен нефтяных компаний и спокойно работать», — пояснил ИА REGNUM исполнительный директор Российского независимого союза Юрий Матвейко.

Заправка автомобиля

Несмотря на то, что некоторая маржинальность в ценообразовании теперь восстановлена, весьма спорно, что независимым АЗС удастся сохранить своих клиентов.

«Если твой бензин стоит дороже, чем у нефтяных компаний, от тебя каждый месяц уезжают клиенты. Если раньше, условно говоря, было 500 клиентов в день, то завтра будет 450, 300, а в конечном итоге они от тебя уедут все. Ситуацию это не спасает, а оттягивает неизбежное», — отметил Юрий Матвейко.

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Между тем президент «Независимого топливного союза» (НТС) Павел Баженов по итогам заседаний у российского вице-премьера Дмитрия Козака прямо заявил, что нормальной маржинальности независимому сектору, которая позволяла хотя бы отбить операционные издержки, так и не дали.

«Есть 4% от «зафиксированных» оптовых цен для всех участников и возможность для независимых еще добавить сверху 4%. Также представители государства указывают на призрачную надежду на снижение стоимости мелкого опта из-за премиального внутреннего рынка в текущих условиях падения мировых цен на нефть. Так что в этой части позиция государства не претерпела изменений, и положение независимых АЗС ухудшается изо дня в день», — считает Павел Баженов.

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«Русский порочный круг»

Вместе с тем руководство НТС полагает, что у государства есть рычаги, чтобы разорвать русский порочный круг: «Нефть дешевеет — бензин дорожает, нефть дорожает — бензин дорожает» и снизить цены на бензин на 3,5−7 рублей за литр.

Для этого, по словам Павла Баженова, потребуется системная реформа российского топливного рынка. Она включает в себя четыре основных тезиса: стопроцентную реализацию сырой нефти и нефтепродуктов через биржу АО «СПбМТСБ»; отмену акцизов на топливо; либерализацию ценообразования на топливо и программу реновации топливной инфраструктуры.

По его мнению, важным элементом биржевой торговли должно стать создание резервного фонда нефтепродуктов на основе инфраструктуры Росрезерва и Транснефти.

«Это мера предполагает возможность заместить выпадающий объем в случае плановых или внеплановых ремонтов НПЗ, а при необходимости сгладить волатильность рынка государственными интервенциями», — считает глава НТС Павел Баженов.

Gazprom-neft.ru Московский НПЗ (МНПЗ)

Говоря о необходимости отмены акцизов на топливо, он напомнил, что в 2018 году доля государства в одном литре бензина марки АИ-92 составляет 22,27 руб. из 41,62 руб. (или 53,5%), а по одному литру дизельного топлива — 21,5 руб. из 45,69 руб. (или 47,1%). В 2019 году после нового увеличения акцизов на топливо, роста НДПИ и НДС доля государства в первом случае составит 59,3%, а по дизельному топливу — 51,4% (1).

«Если мы уберем акциз, то по АИ-92 в 2019 году экономия составит 9,17 руб. на литр, а по дизелю — 7,22 руб. на литр. При этом в структуре доходов бюджета акцизы на топливо, согласно проекту финансового документа страны, принесут в 2018 году около 198 млрд руб. (по состоянию на 1 ноября 2018 года за 9 месяцев собрали 160,36 млрд руб.), по плану в 2019 году порядка 210−220 млрд руб. Это порядка 1% консолидированного бюджета. Именно акцизы на топливо являются одним из важнейших факторов, которые разгоняют инфляцию издержек по цепочке экономического разделения труда», — уверяет Павел Баженов.

Очень хочется надеяться, что правительство внемлет различным доводам участников топливного рынка, а не только руководству компании Роснефть. Ведь очевидно, что меры регулирования оптовых цен на топливо не работают для сдерживания цен на заправках на долговременной основе. Поэтому государству всё же придётся заняться реформированием отрасли, чтобы не получить новый виток топливного кризиса и бунты, подобные тем, что мы сейчас наблюдаем во Франции.

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А в России пока так: по данным Росстата, с 19 по 25 ноября 2018 года увеличение цен на бензин автомобильный отмечалось в 15 центрах российских столиц. Более всего цены на него выросли во Владимире — на 1,0%, Магадане и Южно-Сахалинске — на 0,6%, Назрани и Якутске — на 0,5%.