В Париже из-за акций протеста закроют Эйфелеву башню

Париж, , 07:33 — REGNUM В Париже власти временно закроют доступ туристов к Эйфелевой башне из-за акций протеста. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщают местные СМИ.

Сегодня сразу в нескольких местах в Париже ожидаются массовые манифестанции. Французы будут протестовать против роста цен на бензин, а также увеличения налогов.

Поскольку одна из акций протеста будет проходить на Марсовом поле, власти решили закрыть Эйфелеву башню для туристов, чтобы избежать возможных происшествий.

Напомним, что в минувшие выходе в Париже уже проходили акции протеста, которые переросли в столкновения с полицией. Пострадали более 500 человек, при этом 17 из них получили тяжелые травмы. Полиции пришлось применять слезоточивый газ.

В этот раз для обеспечения безопасности власти выделили три тысячи полицейских.