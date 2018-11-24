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В Париже из-за акций протеста закроют Эйфелеву башню

Общество

Массовые манифестации ожидаются сразу в нескольких точках Парижа

В Париже из-за акций протеста закроют Эйфелеву башню
Андрей Грук © ИА Красная Весна
Эйфелева башня

Париж, 24 ноября 2018, 07:33 — REGNUM  В Париже власти временно закроют доступ туристов к Эйфелевой башне из-за акций протеста. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщают местные СМИ.

Сегодня сразу в нескольких местах в Париже ожидаются массовые манифестанции. Французы будут протестовать против роста цен на бензин, а также увеличения налогов.

Поскольку одна из акций протеста будет проходить на Марсовом поле, власти решили закрыть Эйфелеву башню для туристов, чтобы избежать возможных происшествий.

Напомним, что в минувшие выходе в Париже уже проходили акции протеста, которые переросли в столкновения с полицией. Пострадали более 500 человек, при этом 17 из них получили тяжелые травмы. Полиции пришлось применять слезоточивый газ.

В этот раз для обеспечения безопасности власти выделили три тысячи полицейских.

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Политическая жизнь Франции
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