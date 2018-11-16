«Мы на бирже не женились»: «Роснефть» об остановке продаж бензина на торгах

Москва, , 08:03 — REGNUM Российская нефтегазовая компания «Роснефть» поставляет топливо на рынок «так, как считаем нужным», заявил пресс-секретарь нефтяной компании Михаил Леонтьев.

Таким образом Леонтьев прокомментировал прекращение продажи «Роснефтью» топлива на Санкт-Петербургской сырьевой бирже (СПбМТСБ) 15 ноября.

«Мы чем-то обязаны этой бирже, женились на ней, мы клялись чем-то? Я не понял, кого мы там обездолили, — цитирует Business FM слова Леонтьева. — Мы поставляем топливо на рынок, делаем это так, как считаем нужным».

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Напомним, ранее в Независимом топливном союзе заявили, что 15 ноября «Роснефть» не продала на бирже ни одной тонны нефтепродуктов, а значение спроса превысило значение предложения в шесть раз.

По словам главы «Роснефти» Игоря Сечина, независимые сети АЗС оказывают непосредственное влияние на формирование цен на топливо. Они создают монопольные структуры в регионах, которые призваны подстегнуть рост цен на топливо.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригрозил нефтяникам введением запретительных пошлин на экспорт нефти и нефтепродуктов, если с ними не будет достигнуто соглашение по заморозке внутренних цен на нефтепродукты. 12 ноября такое соглашение между правительство РФ и крупными нефтяными компаниями было подписано.

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