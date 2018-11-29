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Почему независимые АЗС не спасёт разрешение поднять цены на топливо

Экономика

Возможность поднять на 4% цену моторного топлива не даст независимым АЗС нормальной маржинальности, считает президент «Независимого топливного союза» Павел Баженов

Почему независимые АЗС не спасёт разрешение поднять цены на топливо
Бензин

Москва, 29 ноября 2018, 09:21 — REGNUM  Право независимых АЗС повышать цены на топливо максимум на 4% относительно розничных цен на заправках крупных компаний, установленное правительственным соглашением о заморозке цен, не улучшит положение на топливном рынке, считает президент «Независимого топливного союза» Павел Баженов. Комментируя итоги недавнего совещания под председательством вице-премьера Дмитрия Козака, он, в частности, отметил:

«В целом на совещании 27 ноября 2018 со стороны государства было заявлено, что независимым АЗС можно вставать с наценкой +4% к стелле заправок крупных нефтяных компаний. Оптовые индикативы — это максимальная цена и в целом мелкооптовые цены могут снизиться, если биржа просядет. Однако, на вопрос, зачем крупным нефтяным компаниям в преддверии роста налоговой нагрузки и возможности торговать напрямую по более высоким индикативным ценам, предоставлять дополнительные объемы на биржу, и тем самым сбивать оптовые цены, внятный ответ не был озвучен», — пояснил Павел Баженов.

По его оценке, нормальной маржинальности независимому сектору, которая позволяла хотя бы отбить операционные издержки, так и не дали.

«Есть 4% от «зафиксированных» оптовых цен для всех участников и возможность для независимых еще добавить сверху 4%. Также представители государства указывают на призрачную надежду на снижение стоимости мелкого опта из-за премиального внутреннего рынка в текущих условиях падения мировых цен на нефть. Так что в этой части позиция государства не претерпела изменений и положение независимых АЗС ухудшается изо дня в день», — считает Павел Баженов.

Вместе с тем, ему импонирует декларируемая готовность государства разговаривать с владельцами независимых АЗС. Также он приветствует создание профильной рабочей группы при Минэнерго по подготовке реформы топливного рынка и настаивает на необходимости именно комплексной реформы, которая «непросто назрела, её нужно проводить немедленно».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что независимые владельцы АЗС и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) добились изменения формулировки в условиях соглашения правительства с нефтяниками о заморозке цен на топливо сообщил президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. Речь идет о том, что владельцы независимых АЗС получили право повышать цены на топливо максимум на 4% относительно розничных цен на заправках крупных компаний.

Читайте ранее в этом сюжете: В России владельцам независимых АЗС разрешили поднять цены на топливо

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