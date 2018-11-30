Почему уровень прибыльности АЗС восстанавливается, а клиенты уходят

Москва, , 06:40 — REGNUM Заявление Минэнерго о восстановлении некоторой прибыльности независимых АЗС подтвердил вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM разрешение поднять на четыре процента сверх среднерыночной розничную цену моторного моторного топлива, он, в частности, отметил:

«Я думаю, что ситуация на внутреннем нефтяном рынке будет выравниваться, непонятно, правда, какими темпами. Этому способствует падение цены нефти на мировых рынках и увеличение производства бензина. Полагаю, что при нормальной работе и стабильном внутреннем рынке ситуация должна выправиться, в том числе — на АЗС».

Поэтому, условно говоря, нефтяные компании взяли на себя обязательства до конца года удержать цены, чего бы это не стоило. А стоит это многие миллиарды рублей. И получается ситуация следующая: нефтяники сейчас терпят убытки и торгуют топливом по нерыночным ценам. А независимые АЗС могут торговать на четыре процента выше цен АЗС нефтяных компаний. Об этом изначально был сказано на всех этих правительственных совещаниях. Просто какой-то человек, который вёл протокол, не разобрался с одним словом и на полтора месяца всем добавил дополнительной работы. Но теперь все поняли, что не может быть максимальной наценки четыре процента от оптовых цен. Сейчас разобрались. Все комиссии просчитали, и вот наконец ошибка была исправлена, и частные АЗС могут на четыре процента поднимать выше цен нефтяных компаний и спокойно работать.

Другое дело, что если твой бензин стоит дороже, чем у нефтяных компаний, от тебя каждый месяц уезжают клиенты. Если раньше, условно говоря, было 500 клиентов в день, то завтра будет 450, 300, а в конечном итоге они от тебя уедут все. Ситуацию это не спасает, а оттягивает неизбежное. Но мы все же надеемся на возвращение нормального стандартного режима, каким он был в 2017 году и в начале 2018 года».

Напомним, ранее Минэнерго известило, что к концу ноября 2018 года продажа бензина на внутреннем рынке стала выгоднее экспорта. По словам заместителя министра энергетики России Павла Сорокина, ситуация стабилизировалась, а премии (порядка в 4 руб. за литр) появились после того, как правительство и крупнейшие нефтяные компании договорились заморозить цены на бензин и дизель на уровне июня до конца 2018 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, бензиновый ажиотаж в России возник на фоне ослабления рубля и роста стоимости нефти на мировых рынках. В этих условиях российские нефтяники увеличили экспорт, создав тем самым напряжённость на внутреннем топливном рынке. Эксперты полагают, что для решения проблем правительству следовало бы заняться комплексной реформой. В противном случае российский топливный рынок так и будет работать в ручном режиме.

Читайте ранее в этом сюжете: Почему независимые АЗС не спасёт разрешение поднять цены на топливо