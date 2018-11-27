Почему Роснефть назвала участников биржи «спекулянтами»

Москва, , 08:28 — REGNUM Не все участники топливного рынка поняли смысл заявления Роснефти о реализации комплекса мер, направленных на ограничение количества спекулятивных операций в ходе биржевых торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Прежде всего потому, что нефтяники не снизили цену на моторное топливо, несмотря на существенное падение цены нефти на мировом рынке, считает редактор ИА REGNUM, автор проекта «Бензиновый ажиотаж» Светлана Шаповалова.

«Биржа — рыночный механизм, и, пока не возникло такой сильной напряжённости на внутреннем рынке, нефтяники сами для себя закупали там большие объемы топлива и ничего. А теперь других стали обвинять в том же самом. Хотя схема «купил за рубль — продал за полтора» уже давно считается не спекуляцией, а коммерческой сделкой.

Теперь вот Роснефть решила навести в этом порядок. Но к чему приведёт ручное регулирование рыночного механизма — большой вопрос. Его плоды мы уже наблюдаем на бирже: цена моторного топлива не снижается вопреки существенному падению цены нефти на мировых рынках. Между тем проблемы на российском топливном рынке никуда не делись. Топлива по прежнему не хватает, а заморозка цен на спасает от разорения независимые АЗС».

Ранее чрезмерную концентрацию рыночной власти в руках конкретных игроков, которая «создает колоссальные риски», отмечал президент «Независимого топливного союза» Павел Баженов. В пример он приводил как раз НК «Роснефть», которая перестала 15 ноября поставлять на Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу топливо в свободную продажу, что привело к разнице между спросом и предложением в шесть раз.

Напомним, 26 ноября Роснефть посредством пресс-релиза известила, что совместно с АО «СПбМТСБ» и ФАС РФ намерена реализовать комплекс мер, направленных на ограничение количества спекулятивных операций в ходе биржевых торгов.

В частности, речь идёт о необходимости введения повышенных ставок денежного обеспечения для трейдеров, а также увеличения размера неустойки за неисполнение сделок. В пресс-релизе Роснефти также заявлено о необходимости участия в биржевых торгах всех производителей нефтепродуктов пропорционально их доле в общем объеме добычи.

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