Несмотря на снижение цены нефтепродуктов на мировом рынке, экспортная альтернатива для российских вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) по-прежнему является приоритетнее, чем насыщение внутреннего рынка моторным топливом. И по-прежнему ВИНКи генерируют миллиарды убытков от сдерживания розничных цен на АЗС, но ситуацию это не спасает.

Иван Шилов ИА REGNUM Заправка бензином

Заморозка

Когда российское правительство призвало к проявлению альтруизма и понудило нефтяников подписать соглашение ещё и о сдерживании оптовых цен на бензин, не предложив обсуждавшихся ранее субсидий и прочих преференций, реакция была предсказуемой: «дороги» объективной реальности и содержимого протокола, подписанного по итогам очередного совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, разошлись. Рост цен на основной площадке закупок топлива — Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже — продолжился даже после объявления «заморозки».

Тем не менее на совещании, которое президент Владимир Путин провёл с членами правительства, Дмитрий Козак поспешил заверить в том, что все крупные нефтекомпании 7−10 ноября 2018 года подписали соглашения о заморозке мелкооптовых цен на топливо, мол, ситуация стабилизирована, цены заморожены.

Archive.government.ru Дмитрий Козак

Напомним, соглашения эти замораживают мелкооптовые цены в каждом регионе по схеме: розничная цена минус 2,7 тыс. руб. на тонну топлива, что, по мнению правительства, должно обеспечить рентабельную работу независимых АЗС. С января 2019 года, когда в России повысится НДС и НДПИ, мелкооптовым ценам тоже «разрешено» расти, но не более чем на уровень инфляции. В противном случае вновь обещано введение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Коммерсанты-вредители

На одном из последних совещаний вице-премьер Дмитрий Козак подчеркнул, что к подписанию соглашений о заморозке мелкооптовых цен на моторное топливо могут присоединиться некоторые независимые сети АЗС в регионах. Именно их деятельность будет пристально изучена ФАС РФ на предмет монопольного доминирования на местных рынках. Если такие доминанты среди независимых сетей будут найдены, им будет предложено тоже подписать соглашение о заморозке цен.

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Но сами представители независимых АЗС говорят, что они в замешательстве от такой идеи.

«Нам предлагаются 4%-ные наценки при имеющихся операционных расходах порядка 9−10%. Я вас уверяю, в таких условиях никто работать не будет, все просто закроются, других вариантов нет. Либо нужны какие-то адекватные решения», — пояснил ИА REGNUM вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко.

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Тем временем ФАС уже взялось за автозаправщиков Забайкалья, где бензиновый ажиотаж проявился наиболее остро. Сразу несколько краевых сетей АЗС 15 ноября получили предупреждения антимонопольщиков о необходимости снизить розничные цены на моторное топливо. По словам руководителя Забайкальского УФАС Евгения Минашкина, заправки «Нефтемаркет», «Петровскнефтепродукт», «Регион», «Союз и Ко» являются доминантами на локальных территориях, поэтому если цены не будут снижены, то ведомство возбудит административные дела и выпишет штрафы.

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Власти Забайкалья со своей стороны тоже решили помочь наведению порядка на топливном рынке региона. Уверовав в нехватку АЗС, они объявили, что намерены привлечь «Роснефть» к решению этой проблемы. На что гендиректор «Нефтемаркета» Алексей Клубович, которому принадлежит крупнейшая в Забайкалье сеть заправок, сказал, владельцы независимых АЗС вынуждены наценять топливо в отдалённых районах, чтобы перекрыть затраты на транспортировку из Читы, и что он не против продать нефтяному холдингу все свои 11 автозаправок в отдалённых районах края и посмотреть на «социальную ответственность» «Роснефти».

Саботаж

Невероятно, но, подписав соглашение о заморозке оптовых цен, «Роснефть» уже продемонстрировала свой крутой нрав: 15 ноября 2018 года на биржевых торгах с базисов НК «Роснефть» не было продано ни одной тонны нефтепродуктов, значение спроса же превысило значение предложения в шесть раз.

«Нам тяжело говорить об окончательном и бесповоротном уходе с биржи НК «Роснефть», однако ситуация настораживает. При этом с мелкооптовых базисов «Роснефти» товар отгружают неохотно и весьма ограниченно.

Так, в Самарской области зимнее дизельное топливо в мелком опте не продают вообще, по АИ-92 и АИ-95 выставлен норматив в 20 тонн. В Амурской области заявки по зимнему дизелю исполняются на 50%, а АИ-92 и АИ-95 сторонним организациям не отгружают. В Калужской области заявки принимаются и тут же отклоняются. Аналогичную ситуацию мы наблюдаем и в других регионах. Другого эффекта от фиксации цен ожидать вряд ли приходится», — говорится по поводу произошедшего в «ноябрьских тезисах» Независимого топливного союза.

Rosneft.ru Бензовоз «Роснефть»

Не исключено, что на этот демарш нефтяной холдинг пошёл в связи с недавним заявлением главы «Роснефти» Игоря Сечина, по сути обвинившего независимые АЗС в искусственном создании дефицита сырья и завышении оптовых цен. Как один из примеров глава нефтяного холдинга привёл в интервью историю с Приморским краем, где один владелец, которому принадлежит десяток заправок, «формирует ценообразование в регионе».

Неужели бизнесмен, не вникая в детали, озвучил ровно то, что ему донесли подчинённые? Многим очевидно, что речь идёт о прямом нарушении законов рынка, возникшем вследствие правительственного решения о заморозке цен.

«Нелепыми звучат пассажи о том, что розничная сеть НК «Роснефть» вынуждена приспосабливаться под ценовую политику независимого сектора. Это и исторически, и фактически не так. Исторически независимые АЗС всегда держали цены ниже, чем у ВИНК. Сегодня же в условиях фиксации цен и ограничений по возможному диапазону значений розницы независимый сектор, чтобы не терпеть операционный убыток, держит цены выше, чем указанные на стелах крупных нефтяных компаний, при этом единовременно испытывая отток клиентов», — отмечается в «ноябрьских тезисах» Независимого топливного союза.

Представитель Ассоциации независимых АЗС в Забайкальском крае Павел Сорокин сожалеет, что российское правительство не слышит независимых участников топливного рынка:

«Монополисты живут по одним правилам, а нас выбросили вперед — поставили перед народом. Поднятие цен есть, но во всем виноваты коммерсанты».

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Так как при такой ситуации крайними оказались «негодяи-коммерсанты»? Может быть, ВИНКам честнее было бы сказать народу: «Да, мы зарабатываем сейчас на экспорте, потерпите», а не «кошмарить» биржу отказом от торгов и общественность — данными о десяти заправках независимых АЗС, «которые формируют цену на бензин в регионе»?

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Тем временем, по данным Росстата, с 5 по 11 ноября увеличение цен на бензин автомобильный отмечалось в 14 российских столицах. Более всего цены на него выросли в Якутске — на 0,5%, Кызыле — на 0,4% и Саранске — на 0,3%.