Антимонопольщики Забайкалья взялись за автозаправщиков

Чита, , 12:17 — REGNUM Сразу несколько сетей АЗС Забайкалья получили сегодня, 15 ноября, предупреждения ФАС РФ о необходимости снизить розничные цены на моторное топливо. Как сообщает «Заб.ру» со ссылкой на руководителя Забайкальского УФАС Евгения Минашкина, заправки «Нефтемаркет», «Петровскнефтепродукт», «Регион», «Союз и Ко» являются доминантами на локальных территориях, поэтому если цены не будут снижены, то ведомство возбудит административные дела и выпишет штрафы.

Также известно, что после осеннего взлёта топливных цен в регионе началась широкомасштабная проверка рынка нефтепродуктов, которая может продлиться до конца года.

Напомним, цена моторного топлива в России растёт на фоне дешевеющего рубля, дорожающей нефти и непомерных экспортных аппетитов нефтяников. Осенью к этим трём факторам добавился сезонный ремонт десятков НПЗ, что создало определенную напряжённость на внутреннем топливном рынке.

К тому же на финансовой деятельности независимых АЗС самым негативным образом сказалась летняя заморозка розничных цен. Вертикально интегрированные нефтяные компании стали возмещать выпадающие в рознице доходы на экспорте и опте. Дошло до того, что розничные цены на АЗС стали дешевле оптовых. В этих условиях независимых АЗС остались два пути: поднимать цены на своих заправках или разоряться.