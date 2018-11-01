Не во всём виноваты коммерсанты: почему в Забайкалье дорожает бензин

Чита, , 08:36 — REGNUM Вот уже вторую неделю цены на моторное топливо в Забайкалье уверенно ползут вверх, перевалив за психологическую отметку в 50 рублей за литр. Правда — не звезде, а только на коммерческих автозаправках. Раздосадованные этим обстоятельством автомобилисты встраиваются в очереди на АЗС, принадлежащих вертикально интегрированным нефтяным компаниям (ВНИКам), ажиотажный спрос не прекращается даже ночью. Сегодня, 1 ноября, в Чите проходит митинг протеста, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Тем временем представитель Ассоциации независимых АЗС в Забайкальском крае Павел Сорокин в интервью Zab.tv отметил, что в сложившейся ситуации было бы неправильным винить коммерсантов, задирающих цены.

«В мае 2018 года нашим президентом было обещано, что монополисты заморозят цены из-за социальной напряженности. Но при этом не была заморожена оптовая цена. Соответственно, сейчас оптовая цена на нефтепродукты превышает розничные цены порядка на 3−9 рублей. На дизельное топливо цена пришла существенная. Соответственно, оказались заложниками ситуации независимые АЗС», — пояснил Павел Сорокин.

Также он признался, что тонну самого распространённого бензина марки АИ-92 он сейчас покупает оптом по цене 55 600 рублей (с НДС), АИ-95 — по цене 59 500 рублей, дизтопливо летнее оптом стоит 55 500 рублей за тонну, а зимнее — 66 500 рублей. С учётом доставки розничная цена складывается существенная. Но чтобы не растерять клиентов, работать приходится практически себе в убыток. Предприниматель опасается, что все это в конечном итоге приведет к гибели бизнеса.

«Мы можем потерять свой бизнес. Вы понимаете, по каким причинам. Зачем к нам ехать, когда цена на «Роснефти» гораздо ниже. Конечно, народ обозлен из-за происходящей ситуации. Но что делать? Против кого идти людям с митингами и пикетами? Против нас? Ну, нам можно закрыться. И предоставить монополистам торговать по тем ценам, которые они установили», — привёл довод Павел Сорокин.

Он сожалеет, что российское правительство не слышит независимых участников топливного рынка:

«Мнополисты живут по одним правилам, а нас выбросили вперед — поставили перед народом. Поднятие цен есть, но во всем виноваты коммерсанты», — считает читинский предприниматель.

Напомним, взлетевшая цена на бензин, которую спровоцировали ослабший рубль и растущая нефть, подогретые экспортными аппетитами ВНИКов, обеспокоила и нового врио главы Забайкальского края Александра Осипова. Но, проехавшись по АЗС, он пришёл к выводу, что проблемы в регионе возникли из-за недостатка конкуренции.

«Разница на разных заправках стоимости топлива в 9 рублей говорит о том, что в нашем крае нет конкуренции, это неприемлемая ситуация. Если бы были факторы, которые находятся за пределами наших полномочий, не было такого разброса цен в сравнении с другими регионами Сибири. В Забайкалье на сегодняшний день сложилась худшая ситуация», — заявил Александр Осипов.

Тем временем Павел Сорокин напомнил, что в января 2019 года в России увеличивается масса «ценообразующих» налогов и нет никакой гарантии, что цена бензина не поднимется до 90 или даже 100 рублей за литр.

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