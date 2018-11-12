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Козак: Цены на топливо заморожены до конца марта 2019 года

Экономика

… с учётом инфляции

Москва, 12 ноября 2018, 15:10 — REGNUM  Ситуация на рынке нефтепродуктов стабилизирована, цены на топливо заморожены. Об этом сегодня, 12 ноября, заявил зампред правительства РФ Дмитрий Козак на заседании членов правительства. Которое провел президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Козак заверил главу государства, что с учётом инфляции, с учётом изменений налогового законодательства цены на нефтепродукты будут сохраняться такими же до конца марта 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский считает, что в ближайший месяц будет происходить поиск оптимального решения, чтобы повысить доходы АЗС: будет расти и число участников схемы с корпоративными картами, и количество других «креативных решений».

Подробнее: Рост цен на бензин и на товары будет неизбежным — о скрытых наценках на АЗС

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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