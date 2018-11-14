ГД выполнит поручение по компенсации сельхозпроизводителям роста цен на ГСМ

Москва, , 11:21 — REGNUM Компенсация затрат сельхозпроизводителей на горюче-смазочные материалы и Госдума должна выполнить свои обязательства по выделению 12 млрд рублей из госбюджета на эти цели. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения проекта федерального бюджета на 2019−2021 годы во втором чтении в ходе пленарного заседания Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.

«Мы провели анализ ранее принятых постановлений Госдумы, и в рамках реализации наших решений правительство нас подержало по выделению средств организациям наших инвалидов, граждан с ограниченными возможностями, фондам, которые занимаются оказанием поддержки детям, помогают тяжелобольным», — заявил Володин.

Однако, отметил он, одно из постановлений нижней палаты парламента выполнено лишь частично. Речь идет о финансовой помощи сельхозпроизводителям в связи с ростом цен на горюче-смазочные материалы.

«По мнению нашего комитета по аграрным вопросам, по мнению и Министерства сельского хозяйства, и мы, еще раз хочу подчеркнуть, обсуждали эту тему с председателем правительства, мы не до конца выполнили свои обязательства. Хотелось бы, чтобы мы этот вопрос зафиксировали, потому что было выделено 5 млрд рублей на компенсацию, связанную с ростом цен на ГСМ для сельхозпроизводителей, а речь шла о 12 млрд рублей», — отметил Володин.

По его предложению соответствующие поправки можно бы внести в проект поправок федерального бюджета 2018 года, который сейчас находится на рассмотрении Госдумы. Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») и первый вице-премьер Антон Силуанов согласились с предложением Володина.