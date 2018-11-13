Все закроются: о заморозке бензиновых цен независимых АЗС

Москва, , 10:20 — REGNUM Намерение Минэнерго и ФАС РФ проверить всю сеть независимых АЗС на предмет монополизации региональных топливных рынков и привлечь независимых «монополистов» к подписанию соглашения о заморозке цен на бензин и дизельное топливо — это далеко не то, что сейчас требуется для регулирования цен моторного топлива, считает вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко.

Комментируя корреспонденту ИА REGNUM новую инициативу вице-премьера Дмитрия Козака о возможном привлечении руководителей независимых АЗС к подписанию соглашения о сдерживании цен, он, в частности, отметил:

«А как вы себе это представляете? У меня нет завода, нет нефти, я напрямую завишу от цены опта, которую нам в регионе может предложить та или иная нефтяная компания. У меня есть операционные расходы: мне нужно заплатить сотрудникам заработную плату, заплатить за привезённое топливо, электроэнергию, имущественные налоги на объект, и всё это обходится в среднем порядка 300 тысяч рублей на одну автозаправочную станцию.

Согласно решениям, принятым у вице-премьера Дмитрия Козака (мы ещё их не видели, но понимаем, что уже сейчас к нам пойдут с проверками), нам предлагаются 4%-ные наценки при имеющихся операционных расходах порядка 9−10%. Я вас уверяю, в таких условиях никто работать не будет, все просто закроются, других вариантов нет. Либо нужны какие-то адекватные решения.

Видите, нефтяная компания может себе позволить списать 100 миллиардов рублей убытков — ну здорово, списали и списали, а частник так не может. У него объекты находятся в залоге у банка либо под какими-то другими кредитными историями. Так что предприниматель в заданных условиях просто наработает себе долгов и лишится своего имущества. В любом случае нужны какие-то другие решения, которые могут выправить ситуацию, иначе мы зайдём в ещё больший тупик, чем есть сейчас».

Напомним, задачу проанализировать в региональном разрезе всю сеть независимых компаний на предмет монополизации топливных рынков регуляторам — Минэнерго и ФАС — поставил вице-премьер Дмитрий Козак.

По данным «Известий», в случае, если будут выявлены независимые нефтяные компании, которые занимают на розничном рынке монопольное положение, с ними, как и с крупными нефтяниками, тоже будет подписано соглашение о заморозке цен на бензин и дизтопливо. Тем временем в правительстве так никто и не пояснил, кто и когда подписал соглашение о сдерживании цен и что конкретно в нем обозначено.