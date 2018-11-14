«В условиях чрезвычайной ситуации»: почему не дешевеет бензин

Москва, , 06:46 — REGNUM В ответ на заявление вице-премьера Дмитрия Козака, заявившего, что до конца 2018 года российское правительство скорее всего не будет вводить заградительные пошлины на нефть, Независимый топливный союз (НТС) от имени всех коммерческих АЗС России опубликовал открытое обращение к главе государства Владимиру Путину, в котором рассказал о глухоте правительства и намерении создать «комитет по чрезвычайной ситуации в топливной отрасли», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Участники топливного рынка уверены: текущие действия чиновников по сдерживаю цен на бензин, инициированные проверки независимых АЗС с целю понудить их к топливной заморозке, приведут к ещё большему скачку бензиновых цен, а коммерческим АЗС, занимающим более 60% рынка, и вовсе придётся прекратить работу, следует из обращения НТС.

«Уважаемый Владимир Владимирович! От имени всех владельцев независимых автозаправочных станций России обращаемся к Вам в условиях чрезвычайной ситуации. На топливном рынке России вот уже более полугода разворачивается настоящая катастрофа, которая поставила владельцев более 60% всех АЗС России на грань разорения, а это в основном малый и средний бизнес. Для многих из нас — это дело всей жизни», — говорится в открытом обращении нефтяников, опубликованном за подписью президента Независимого топливного союза (НТС) Павла Баженова.

Он также напомнил, что к настоящему времени на стелах АЗС независимых операторов вынужденно стоят самые высокие розничные цены, что не укладывается в привычную логику топливной розницы.

«Банки, видя ситуацию на бирже и в рознице, отказывают нам в кредитах, так как не понимают из каких доходов мы будем расплачиваться. Нас дискредитировали надзорные органы популистскими заявлениями в СМИ в глазах населения. Правительство, устав от наших обращений, открыто призвало фискальные и надзорные ведомства к проверкам нашей деятельности, отводя внимание от борьбы с причинами на борьбу со следствиями кризиса в российском нефтегазе», — отмечается в заявлении НТС.

По мнению независимых участников топливного рынка, мотивы такого поведения чиновников понятны: прикрывая нежелание проводить назревшую комплексную реформу в отрасли и отказываясь видеть в будущем, как следствие, социальную напряженность, регуляторы уходят от личной ответственности за провал собственной экономической политики в топливном секторе, перекладывая её на плечи независимых АЗС сегодня, а в будущем — на главу государства Владимира Путина.

«У нас нет никакой иной возможности достучаться до власти и донести наши проблемы, кроме как обратиться непосредственно к Вам, Владимир Владимирович, с открытым письмом. Так как все обращения через приемную либо остаются без ответа, либо спускаются к тем же исполнителям, о которых мы писали выше.

Причина кризиса банальна, из-за дефицита топлива биржевые и оптовые цены внутреннего рынка менее, чем за два месяца выросли более чем на 20%. Вам же докладывают, что они понизились на 3−4%. Вопрос, что брать за точку отсчета? В условиях заморозки розничных цен это привело к колоссальным потерям розницы. Вместе с тем, регуляторы не видят в этом проблемы, так как считают, что поставки на экспорт компенсируют потери розницы. Но малый и средний бизнес не являются экспортерами топлива, следовательно нам неоткуда получить компенсацию прямых убытков, а впереди сроки уплаты имущественных налогов.

В условиях так и не увеличившихся до необходимых объемов поставок нефтяными компаниями на биржу, привычный оптовый механизм дал сбой. Неконтролируемый рост оптовых цен в условиях заморозки розничных привел к минусовой маржинальности всех АЗС страны, включая и АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний. В таком положении сектор топливной розницы работает уже восемь из 10 месяцев этого 2018 года.

Несмотря на это, правительство принимает еще более жесткое решение — зафиксировать маржу между мелкооптовыми и розничными ценами. Ни один розничный бизнес не сможет выжить при маржинальном покрытии в 5%. Этого хватит только на то, чтобы доставить топливо до АЗС и оплатить банкам эквайринг. И если вертикально-интегрированные нефтяные компании ещё могут компенсировать убытки розницы за счет экспорта и оптовых продаж, то независимым АЗС остается только остановить деятельность и покинуть рынок», — сказано в открытом обращении президента Независимого топливного союза (НТС) Павла Баженова.

По его мнению, независимые операторы находятся в ситуации выбора между тремя негативными альтернативами:

«Либо сохранять текущие розничные котировки, получая нулевую операционную маржинальность и единовременный отток клиентов, либо опустить цены на уровень +5%, вгоняя собственный бизнес в отрицательные значения (банкротство), либо установить цены еще выше, чем в первом случае, и получить и отток клиентов, и проверки со стороны надзорных органов».

В итоге, как полагает Павел Баженов, вне зависимости от выбранных вариантов следует ожидать дальнейшее сжатие малого и среднего бизнеса в независимой рознице.

«В рамках принятых решений независимый сектор оказывается между молотом оттока клиентов и проверок надзорными органами и наковальней отрицательных значений маржинальности, значит невозможностью платить зарплату, налоги, коммуналку. Таким образом, финал для независимого сектора в любом из перечисленных вариантов предрешен — остановка деятельности, разорение и потеря бизнеса.

Как последний гвоздь в крышку гроба независимой топливной розницы звучит бескомпромиссная позиция Правительства РФ по вопросу увеличения акцизов на топливо с 1 января 2019 года, что неизбежно приведет к еще более мощному скачку внутренних цен, а в условиях директивного управления похоронит навсегда даже остатки подобия рынка и вызовет волну социального негатива», — заключил президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.

Он также заявил, что «в условиях необузданного директивного беспредела со стороны Правительства РФ, «Независимый топливный союз» принял решение создать «комитет по чрезвычайной ситуации в отрасли».

"Мы за справедливые цены на топливо, которые устроят и автовладельцев, и бизнес и государство. Еще в июне мы разработали предложения по комплексному реформированию российского топливного рынка и неоднократно направляли их в профильные инстанции. Однако складывается впечатление, что снабжение населения топливом беспокоит только нас, увы нас не только не слышат, но и уже давно списали со счетов, предоставив только один выход — прекратить деятельность и добровольно покинуть рынок», — отмечается в заявлении НТС.

В заключении своего обращения представители независимых АЗС просят президента «вмешаться в ситуацию, создать комиссию «с целью выработки всех необходимых мер по оздоровлению ситуации с учетом интересов всех участников рыночного процесса».

Как уже сообщало ИА REGNUM, бензиновый ажиотаж набирает обороты на фоне падающего рубля, дорожающей нефти, непомерных экспортных аппетитов нефтяников и сокращения производства нефтепродуктов, вызванного сезонными ремонтами НПЗ.

Предпринимаемые правительством меры не помогли, несмотря на заявленную «заморозку» оптовых и розничных цен моторного топлива и намерение привлечь к сдерживанию топливного роста АЗС независимых компаний.

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Тем не менее, вице-премьер России Дмитрий Козак, выступая в эфире телеканала «Россия 24», заявил, что при сложившейся конъюнктуре рынка он не видит предпосылок для существенного снижения цен на бензин в России.

Также Козак отметил, что государство не собирается регулировать цены на нефтепродукты, а вероятность того, что до конца 2018 года в России не будут введены заградительные пошлины на нефть оценил в 90%. В противном случае, по его словам, это приведёт к потере российскими нефтедобывающими компаниями порядка 300 млрд руб.