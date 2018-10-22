



Иван Шилов ИА REGNUM Татария

Неделя в Татарии прошла динамично, и вновь не обошлось без скандалов и «ярких» заявлений от власти.

На бюджетном совещании глава республики Рустам Минниханов призвал министров активнее согласовывать с федеральным центром цифры по национальным проектам, на которые за шесть лет планируют направить 28 трлн рублей, заявив, что «как бы нас, как донора, не оставили за бортом». Он даже предложил отправить своих министров в столицу, чтобы там они «серьезно поработали над финансовым обеспечением» проектов: «Надо ездить, отстаивать! Всех отправьте в Москву! Пусть занимаются министры! Потом по каждому проекту отдельно заслушаем у меня».

Досталось и главам районов, где имеется недоимка по подоходному налогу, который формирует доходы бюджета, — «недоимки не должно быть!». Минниханов добавил, что «сразу по башке надо дать за такое дело!». При обсуждении вопроса об эксперименте по самозанятым, в котором Татария участвует в числе еще трёх регионов, он попенял депутатам, которые раскритиковали законопроект, на то, что те «уже начали людей пугать».

А тем временем Счётная палата России признала неэффективными десять из 25 особых экономических зон в России, в их число попала и ОЭЗ «Иннополис» из Татарии. На это республиканские власти через «голос» Казанского кремля Лилию Галимову заявили, что критика — «это очередной повод для нас усилить работу, чтобы ОЭЗ продолжала развиваться». Она добавила, что в рамках поездки в США, прошедшей на неделе, глава региона «провел переговоры о привлечении резидентов из числа ИТ-компаний, чтобы они реализовали проекты на территории Иннополиса».

В Сан-Франциско глава региона встретился с руководством компании JVIS, которая создана на базе производителя автокомпонентов, разработчика и изготовителя пресс-форм. Помимо этого, в рамках поездки обсуждались перспективы сотрудничества с руководством компании American Gas&Technology и состоялась встреча с руководством компании Oracle, где глава Татарии отметил, что считает «цифровизацию экономики важной задачей» и предложил укрепить отношения. А в рамках международного технологического форума Рустам Минниханов ознакомился со стартапами ИТ-компаний, один из них, возможно, будут внедрять в республике. На панельной сессии «Технологии и общество. Поколения» в рамках международного технологического симпозиума он заявил, что «промышленная революция и цифровая экономика стали реальностью», но «не все станут программистами, компьютерщиками, обществу нужны и другие профессии».

Делегация Татарии посетила в рамках командировки также и Стэнфордский университет. Именно здесь будут набираться уму-разуму представители руководящего звена республики. Среди студентов — заместители премьер-министра Рустам Нигматуллин и Лейла Фазлеева, мэр Казани Ильсур Метшин, министр связи и информатизации Роман Шайхутдинов, глава минобрнауки РафисБурганов, глава минтранса ЛенарСафин. Известно, что «по возвращении каждый слушатель должен представить свой проект, который можно реализовать по его профилю» на территории республики. Проект чиновники будут защищать перед главой региона.

Основным событием в сфере экономики на прошлой неделе стал форум «Перезагрузка 2.0». На нём Рустам Минниханов заявил, что нужно «изменить отношение власти к предпринимателю», ведь «не секрет, что у нас еще много бюрократических препон». В мероприятии принял участие первый заместитель председателя правительства России Антон Силуанов, отметивший, что «мероприятие верно называется «Перезагрузка 2.0», что «говорит о том, что сегодня мы по-другому будем относиться к предпринимательству».

Не прошло незамеченным для общественности и заявление о предстоящем закрытии одиозного, но важного для региона предприятия — Казанского порохового завода, который ведет свою историю с 1788 года. Печально «прославился» завод после взрывов на нём, приведшим к жертвам. На неделе стало известно, что принято «решение о создании нового порохового производства на Алексинском химкомбинате», но «речь идет не о переносе существующих изношенных мощностей (оборудования), а о создании нового современного производства в Алексине и сворачивании опасных производств порохов в Казани».

Итоги работы нефтегазохимического комплекса Татарии и малых нефтекомпаний подвели на прошлой неделе. Нефтегазохимический комплекс республики за девять месяцев 2018 года увеличил выручку на 38%, а отчисления в консолидированный бюджет республики выросли на 30% — до 57 млрд рублей. Малые нефтяные компании за этот срок нарастили объёмы нефтедобычи — добыто 26 млн 882 тыс. тонн сырья, что на 100 тыс. тонн больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Неделя не обошлась и без визитов высоких гостей. Казань посетила делегация Казахстана, в её составе — первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин.

В столице Татарии прошло заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству между Россией и Казахстаном, перед началом которого состоялось подписание протокола второго заседания Татарстано-Казахстанской рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству. Власти Татарии заявили, что между сторонами «стоит большая задача — доведение объема взаимной торговли до $1 млрд», а «одно из перспективных направлений сотрудничества — взаимодействие в сфере нефтедобычи и нефтехимии». Антон Силуанов в свою очередь пообещал довести долю расчетов с Казахстаном в нацвалютах с 60 до 70%, отметив, что «предприятия-экспортеры видят в отказе от доллара и евро реальную выгоду». По итогам 2017 года товарооборот между Россией и Казахстаном превысил 17 млрд долларов, а по итогам 2018 года прогнозируется на уровне более 18,5 млрд долларов с учетом предполагаемого роста в 10%.

Не обошлась прошедшая неделя и без скандальных заявлений. Митрополит Феофан попал в медиа-повестку региона своим призывом разобраться с «беспределом в интернете», ограничив анонимность пользователей в сети. Эту инициативу он выдвинул на форуме «Религия и цифровое общество», объяснив необходимость мер массовым убийством в колледже Керчи, организатор которого всю нужную литературу нашёл в открытых источниках. Также митрополит потребовал освободить здание казанской церкви от заключенных, заявив, что «камеры в храме — это надругательство над святыней!» Стало известно, что СИЗО на Петрушкином разъезде, где обычно содержат VIP-арестантов, будет передано Казанской епархии.

Вокруг расселения аварийных домов в Зеленодольске, где много лет жильцы выступают за повышение выкупной цены, которая уже существенно отстала от реальной рыночной, возник новый скандал. Аварийщики, у которых есть несовершеннолетние дети, пожаловались, что им угрожают тем, что «если в доме отключат отопление», то «детей заберут в приют». Представители властей опровергают эти сведения и говорят, что предложение временно поместить детей в соцприюты — добровольная мера, никто родителей не принуждает.

63-летнего депутата Казанской городской думы Надыра Хайруллина осудили на 3,5 года колонии за мошенничество и хищение у бизнесмена 24 млн рублей. Члена фракции «Единой России» планируют исключить из партии, сам же он вину не признал и планирует обжаловать приговор с целью добиться оправдания. Свои полномочия депутата он сложил досрочно.

И снова в Татарии скандал в сфере образования. После того, как в соцсетях появилось видео с кричащим на ученицу учителем кадетской школы в Набережных Челнах было начато служебное расследование. Министерство образования и науки Татарии заявило, что считает недопустимым и противоречащим нормам педагогической этики факт некорректного обращения в отношении ребенка, выводы в отношении педагога сделают после проверки.

Бюджет на эмоциях

Бурным и эмоциональным вышло республиканское совещание финансовых, казначейских и налоговых органов региона по итогам исполнения консолидированного бюджета республики за девять месяцев 2018 года и по задачам финансовых, казначейских и налоговых органов до конца 2018 года.

Подробнее итоги: Долги по транспортному налогу в Татарии приближаются к 1 млрд рублей

Глава Татарии Рустам Минниханов на совещании отметил, что «бюджет всегда напряжённый, зависит от многих обстоятельств».

"Главная задача — сохранить положительную динамику доходов для исполнения расходных полномочий и обеспечить эффективную деятельность наших предприятий», — подчеркнул Минниханов, добавив, что один из резервов — налоговая задолженность, которая с начала текущего года сократилась на 700 млн рублей, но работу нужно продолжить.

Дарья Антонова ИА REGNUM Копейка рубль бережет

Глава региона обратил внимание на недоимку по налогу на доходы физлиц, который составляет одну из основных доходных статей бюджета.

«Недоимки не должно быть! Это в 90-е годы только мы хулиганили, НДФЛ не платили. Сейчас не те времена! Как может быть недоимка по НДФЛ? Раз зарплату заплатили, то должен быть НДФЛ! Это Азнакаевский, Актанышский, Атнинский, Верхнеуслонский, Лениногорский, Сармановский, Тетюшский, Чистопольский районы. Сразу по башке надо дать за такое дело! Ну как это так? Зарплаты платит, а НДФЛ не платит», — заявил он, и, обратившись к прокурору республики Илдусу Нафикову, попросил взять на контроль ситуацию.

Досталось и министрам региона. При обсуждении вопроса раздела денег на нацпроекты из федеральной казны, глава региона отметил, что на исполнение 12 проектов за шесть лет планируют направить 28 трлн рублей, но министры Татарии пока должного рвения не проявляют.

«По каждому проекту наши министры должны согласовать все цифры, потому что мы можем оказаться в такой ситуации… Цифры будут приняты, потом их поменять сложно будет. Это будет оценка работы региона вообще. Данные программы невозможно не выполнить. Сейчас, когда идет формирование прогнозных индикаторов, [нужно] отработать эту часть, чтобы не получилось так… А второе — нужно поработать по финансовому обеспечению. Там есть процентное соотношение… Чтобы мы не просто так, что нам дали — и все… А надо ездить, отстаивать! Всех отправьте в Москву! Пусть занимаются министры! Потом по каждому проекту отдельно заслушаем у меня. Это такая работа — вроде идет и идет. Но я вот вижу, что уже в ближайшее время эти 12 нацпрограмм будут сформированы. Я пока не видел, чтобы кто-то, кроме министра труда, предоставлял параметры. Больше никто этих вопросов и не задавал! Будет очень много сумм, которые будут выделяться регионам. Как бы нас как донора не оставили за бортом!» — цитирует Минниханова издание «Бизнес-онлайн».

Напомним, в середине октября 2018 года депутаты Госсовета РТ в первом чтении приняли проект бюджета 2019 года и плановый период 2020—2021 годы, его параметры выглядят следующим образом: доходы — 228 230 599,5 тыс. рублей, расходы — 232 381 876,4 тыс. рублей при дефиците — 4 151 276,9 тыс. рублей.

Читайте также: Дефицит бюджета Татарии в 2019 году составит более 4 млрд рублей

Затронули на совещании и вопрос участия республики в эксперименте по самозанятым, а точнее критику депутатов на законопроект. Напомним, ряд депутатов заявили, что самозанятых будут штрафовать, если они не будут платить налоги. Глава республики попенял депутатам, что не нужно пугать людей.

«Надо, чтобы люди поверили и эта работа пошла. Там сначала начали пугать, что будут на такую-то сумму штрафовать. Я думаю, что такие шаги, угрозы не нужны. Мы же запускаем новый проект. Нужно, чтобы люди увидели и спокойно понимали, что если так вот будешь работать, то никаких проблем у тебя не будет, — отметил Минниханов, вопрошая у депутатов, — Закон еще работать не начал, а уже начали людей пугать. Зачем?»

Напомним, зарегистрироваться как самозанятые смогут граждане, которые работают «на себя», не имеют работодателя и наемных работников, получая доход от своей трудовой деятельности в пределах 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц). Ставка налога для работающих с физлицами составит 4%, с юрлицами — 6%. Для регистрации планируется использовать специальное мобильное приложение «Мой налог», в котором также и будет вестись учёт доходов через выдачу чеков.

Tatarstan.ru Республиканское совещание

За неуплату налога с фискального чека самозанятому грозит штраф в 20% от суммы дохода, с которого он не уплатил налог. За повторное нарушение сумма составит 100% от полученного дохода.

Читайте также: Госдума вводит налогообложение для самозанятых

ОЭЗ: к вопросу об эффективности

Счётная палата России проанализировала эффективность для экономики механизма особых экономических зон и пришла к выводу, что десять из 25 действующих ОЭЗ неэффективны.

«С учетом соотношения вложенных средств федерального бюджета с общим объемом привлеченных инвестиций до сих пор нельзя признать эффективными 10 из 25 действующих ОЭЗ, в том числе: «Бирюзовая Катунь», «Байкальская гавань», «Ульяновск», «Моглино», «Иннополис», ОЭЗ туристического кластера под управлением АО «Курорты Северного Кавказа». Объем средств федерального бюджета, направленных на их финансирование — 55,1 млрд рублей, объем привлеченных инвестиций — 7,6 млрд рублей», — отмечается в сообщении ведомства.

Была в отчёте и «ложка мёда» для Татарии — другая ОЭЗ — «Алабуга» попала в список эффективных. За 12 лет общий объем инвестиций резидентов всех особых зон составил 292,1 млрд рублей, из них 66,7% были привлечены резидентами трех ОЭЗ и одна из них «Алабуга».

(сс) Nail Ziyatdinov/Особая экономическая зона «Алабуга» Особая экономическая зона «Алабуга», главное административное здание

Напомним, ОЭЗ «Иннополис», признанная неэффективной, находится на двух площадках общей площадью 311,43 га. Первая площадью 192,72 га находится в Верхнеуслонском районе и предназначена для размещения офисов инновационных компаний и проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Вторая находится в Лаишевском районе РТ, имеет площадь — 118,72 га и предназначена для производства и выпуска инновационных продуктов. Город Иннополис — основа ОЭЗ открыт в июне 2015 года.

Спорить с выводами Счётной палаты республиканские власти не стали, а, наоборот, заявили, что «это повод приложить еще большие усилия для развития особой экономической зоны».

"Это очередной повод для нас усилить работу, чтобы ОЭЗ продолжала развиваться. ОЭЗ «Иннополис», в отличие от «Алабуги», гораздо моложе, тем не менее это перспективная площадка», — заявила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, добавив, что в рамках поездки в США глава региона «провел переговоры о привлечении резидентов из числа ИТ-компаний, чтобы они реализовали проекты на территории Иннополиса».

Читайте также: В «Иннополисе» ответили на обвинения Счетной палаты в неэффективности

Американский вояж делегации Татарии

Упоминаемый Галимовой в связи с ОЭЗ вояж в США также прошёл на прошлой неделе.

Основным событием командировки стало участие в международном технологическом форуме, где Рустаму Минниханову дали слово в рамках панельной сессии «Технологии и общество. Поколения» .

«Промышленная революция и цифровая экономика стали реальностью. Но при этом не стоит забывать и о том, что кроме информационных технологий и инноваций есть и другие сферы. Необходимо обучать молодое поколение инженерным специальностям, давать возможность освоить целый набор необходимых навыков», — заявил он, добавив, что «не все станут программистами, компьютерщиками, обществу нужны и другие профессии».

В рамках форума компании из Татарии представили свои стартапы. По итогам осмотра выставки Рустам Минниханов поручил специалистам министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ встретиться с разработчиками стартапа Yorso и изучить возможности использования проекта. Проект является автоматизированной торговой площадкой для взаимодействия оптовых продавцов и покупателей рынка морепродуктов и мясной индустрии.

Tatarstan.ru Рабочий визит в Соединенные Штаты Америки (Калифорния, Сан-Франциско)

В Сан-Франциско глава Татарии на встрече с руководством компании JVIS, которая создана на базе производителя автокомпонентов, разработчика и изготовителя пресс-форм, заявил, что надеется «на тесную кооперацию и далее локализацию производства».

Напомним, компания JVIS совместно с ООО «Татхимпласт» в рамках меморандума о сотрудничестве ведет подготовку к реализации проекта по производству и поставке из Татарии на завод JVIS в Детройте (штат Мичиган) полимерных компаундов. Также американская компания проявила интерес в части инжиниринга электробуса «КамАЗ», локализации в республике производства пластиковых автокомпонентов и аккумуляторных батарей электробуса.

Во время командировки у Рустама Минниханова состоялась встреча с руководством компании American Gas&Technology и руководством компании Oracle. На первой встрече глава Татарии пригласил топ-менеджмент посетить республику, а также стороны обсудили возможность локализации в регионе производства оборудования — автоматизированных аппаратов для сжижения газа.

Вторая встреча также прошла плодотворно.

«Развитие информационно-коммуникационных технологий и инноваций — одно из приоритетных направлений для Татарстана как для одного из регионов-лидеров России в части внедрения передовых технологий», — сказал Рустам Минниханов, добавив, что считает «цифровизацию экономики важной задачей».

Глава Татарии предложил укрепить отношения, «чтобы республика и крупные предприятия региона стали не просто пользователями программных продуктов и услуг Oracle, но и партнерами».

Tatarstan.ru Рустам Минниханов с руководством компании Oracle

Посетил в рамках командировки глава Татарии и Стэнфордский университет. Именно там будут набираться опыта высокопоставленные чиновники республики. Повышать квалификацию делегация из десятка чиновников будет в бизнес-школе Стэнфорда, изучая актуальный мировой опыт, слушая лекции десятка ведущих профессоров университета. По словам Лилии Галимовой, глава региона придерживается позиции, что «принимающие решения кадры должны проходить подготовку, повышать квалификацию».

"По возвращении каждый слушатель должен представить свой проект, который можно реализовать по его профилю здесь, на территории Татарстана. И они будут защищать это перед президентом как некий проект, который в перспективе будет реализовываться на территории республики», — цитирует Галимову издание InKazan.

Уже известно, что в составе делегации — заместители премьер-министра Рустам Нигматуллин и Лейла Фазлеева, мэр Казани Ильсур Метшин, глава минсвязи Роман Шайхутдинов, глава минобрнауки Рафис Бурганов, глава минтранса Ленар Сафин, а также руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина, глава пресс-службы главы РТ Эдуард Хайруллин и другие.

Акценты экономики

Главной темой в сфере экономики на прошлой неделе стал республиканский форум «Перезагрузка 2.0». Мероприятие было ориентировано на малый и средний бизнес Татарии, были организованы видео-трансляции выступлений для порядка 9 тысяч предпринимателей, в форуме принял участие министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Главное — мы должны изменить отношение власти к предпринимателю. Не секрет, что у нас еще много бюрократических препон. Но люди, которые берут на себя ответственность, вкладывают средства в бизнес и создают рабочие места — такие люди должны быть поддержаны властью. И мы будем делать все, чтобы развивать предпринимательство», — заявил Рустам Минниханов.

В свою очередь Антон Силуанов, приветствуя участников форума, подчеркнул, что мероприятие верно называется «Перезагрузка 2.0».

«Это говорит о том, что сегодня мы по-другому будем относиться к предпринимательству», — сказал Антон Силуанов, добавив, что «перед нами поставлены новые задачи».

Tatarstan.ru Антон Силуанов на предпринимательском форуме «Перезагрузка 2.0. Траектории развития бизнеса»

Напомним, один из национальных проектов России — это как раз поддержка малого и среднего бизнеса. Он получил название «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Отдельное внимание в сфере экономики стоит уделить закрытию старейшего завода Казани. Одиозный Казанский пороховой завод, где неоднократно случались ЧП, в том числе и с погибшими, планируется закрыть.

Напомним, с 2013 года на заводе произошло восемь аварий. Последний пожар с погибшими случился в марте 2017 года, возгоранием была охвачена площадь, равная 400 квадратным метрам.

Читайте также: Минпромторг РФ не будет переносить Казанский пороховой завод: его закроют

Издание «Вечерняя Казань» со ссылкой на ответ пресс-службы Минпромторга РФ на запрос сообщает, что «решение о создании нового порохового производства на Алексинском химкомбинате принято окончательно».

"Речь идет не о переносе существующих изношенных мощностей (оборудования), а о создании нового современного производства в Алексине и сворачивании опасных производств порохов в Казани. Планируется закрыть действующее производство порохов в Казани и запустить новое производство в Алексине к 2023 году. В отношении трудового коллектива казанского завода планы будут уточняться совместно с администрацией города и Алексинским химкомбинатом в целях максимального трудоустройства высвобождающихся работников», — сообщается в ответе о судьбе завода, ведущего свою историю с 1788 года.

О судьбе 2 тыс. работников пока ничего неизвестно, но власти Татарии заявили, что окажут им поддержку в случае закрытия предприятия.

(сс) TY-214 Символ предприятия — юбилейная арка «Красные ворота», построенная в 1887 году, к празднованию 100-летия Порохового завода

Гораздо позитивнее выглядит ситуация в сфере нефтегазодобычи. Накануне в Татарии подвели итоги работы нефтегазохимического комплекса. Стоимость товаров, произведенных базовыми предприятиями региона за девять месяцев 2018 года, превысила 980 млрд рублей — это на 38% выше уровня 2017 года. Отчисления в консолидированный бюджет республики выросли на 30%, до 57 млрд рублей.

«В течение года средние цены на нефть, нефтепродукты и большинство химических веществ были выше предыдущего года. В третьем квартале начали восстанавливаться цены на бутадиеновые каучуки. Уровень цен на изопреновые каучуки остаётся низким. Рост валютного курса также способствовал увеличению доходов от экспорта», — сообщил на заседании директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» генеральный директор холдинга РафинатЯруллин.

Что касается малых нефтекомпаний Татарии, то за этот срок в республике сохранена положительная динамика нефтедобычи.

«После изменения в июне параметров сделки «ОПЕК+» нефтяники активно наращивают добычу. Уже в июле этого года среднесуточный показатель нефтедобычи по России достиг отметки в 11,2 млн баррелей, приблизившись к максимуму октября 2016 года», — заявил на совещании по итогам деятельности малых нефтяных компаний Рустам Минниханов, добавив, что в регионе добыли 26 млн 882 тыс. тонн сырья, что на 100 тыс. тонн больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, на ПАО «Татнефть» приходится 21 млн 537 тыс. тонн нефти.

Малые «нефтяники» добыли 5 млн 345 тыс. тонн сырья, отгрузили продукции на сумму 120 млрд рублей, заплатив во все уровни бюджета более 82 млрд рублей платежей. По итогам девяти месяцев индекс промышленного производства в республике составил 101,9%.

Высокие гости

Казань на прошлой неделе посетила делегация высокопоставленных гостей из Казахстана, среди них также был первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин. Основная цель визита — заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству между Россией и Казахстаном.

В преддверии заседания делегация Казахстана встретилась с властями принимающей стороны. На встрече состоялось подписание протокола 2-го заседания Татарстано-Казахстанской рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству, подписи под протоколом поставили вице-премьер РТ — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов и вице-министр национальной экономики Казахстана СерикЖумангарин.

«Казахстан является лидером по целому ряду направлений. Мы заинтересованы в расширении экономических и инвестиционных связей с казахстанскими компаниями», — заявил Рустам Минниханов, добавив, что в экономическом плане перед регионом и Казахстаном стоит большая задача — «доведение объема взаимной торговли до $1 млрд» и «для этого есть все возможности», так как уже наблюдается позитивная динамика товарооборота.

Среди перспективных направлений глава Татарии видит взаимодействие в сфере нефтедобычи и нефтехимии.

«Считаю, что нужна более тесная интеграция в области нефтехимии. Казахстан является крупным сырьевым регионом, где мы могли бы использовать опыт наших нефтехимиков», — сказал Рустам Минниханов, отметив также «потенциал сотрудничества в сфере судостроения».

Аскар Мамин в свою очередь согласился, что возможности для роста товарооборота в размере $1 млрд на сегодня есть.

«Это не предел, потенциал у нас намного больше. Следует активно развивать торгово-экономические и гуманитарные связи. Вы обозначили целый перечень перспективных проектов по взаимному сотрудничеству. Мы должны сделать всё для того, чтобы стать примером позитивных отношений между Казахстаном и субъектом Российской Федерации. Татарстан в этом плане по праву занимает лидирующие позиции», — подчеркнул он.

Tatarstan.ru Аскар Мамин

Напомним, товарооборот между Казахстаном и Россией в 2017 году превысил 17 млрд долларов, по итогам 2018 года его ожидают свыше 18,5 млрд долларов с учетом предполагаемого роста в 10%. Об этом на заседании сообщил замминистра экономического развития РФ Сергей Горьков.

Первый зампредседателя правительства России, министр финансов РФ Антон Силуанов отметил активный переход на развитие расчетов в национальных валютах.

«Сегодня мы около 60 процентов всех расчетов производим в национальных валютах. Это выгодно нашим предприятиям, участникам внешнеэкономической деятельности. В планах — довести этот показатель до 70 и более процентов в ближайшие год-два», — заявил он, добавив, что «Казахстан для России — один из основных торговых партнёров», а объём взаимной торговли растёт, с января по июль 2018 года товарооборот увеличился на 23%, экспорт стал больше на 9%, объёмы импорта выросли на 10%.

Напомним, с 2005 года объём российских прямых инвестиций в Казахстан составил $12 млрд, а казахстанские инвесторы вложили в экономику России свыше $4 млрд.

«В Казахстане реализуется более 50 крупных инвестпроектов с российским капиталом, в том числе речь идёт о предприятиях в области автомобилестроения, сельхозмашиностроения, железнодорожного машиностроения, химической отрасли. Имеется большое число совместных предприятий с российским участием — более 6 тысяч», — констатировал министр.

Митрополит против «беспредела в интернете»

На прошлой неделе в Казани прошёл форум «Религия и цифровое общество», на котором митрополит республики Феофан призвал депутатов разобраться с «беспределом в интернете», ограничив анонимность пользователей в сети. Инициативу он объяснил событиями в колледже в Керчи, где 17 октября учащийся политехнического колледжа Владислав Росляков устроил взрыв самодельного взрывного устройства, а затем начал расстреливать педагогический состав и учащихся. В результате стрельбы погибли 20 человек, еще несколько десятков пострадали. На флешке Рослякова следователи обнаружили книги по химии и пиротехнике, почти все из которых он нашел в открытых источниках.

Читайте также: Представитель РПЦ призвал поставить заслон анонимности в сети

«Трагедия, происшедшая в Керчи, поставила вопрос о том, что настало время законодательно все-таки поставить заслон анонимному присутствию на поле интернета?» — цитирует митрополита Казанского и Татарстанского Феофана издание «Коммерсантъ».

(сс) LxAndrew Митрополит Феофан

Он добавил, что выступает «за сохранение самого главного — жизни человека» и «за то, чтобы мы, в конце концов, не стали той неуправляемой массой, которой, однако, кто-то где-то управляет, и не уничтожили бы друг друга».

Второй раз митрополит Феофан попал в медиаповестку в связи с заявлением о передаче Казанской епархии следственного изолятора на Петрушкином разъезде, где обычно содержат VIP-арестантов. Данный вопрос рассматривался на заседании межведомственной рабочей группы.

«СИЗО-2 почти полвека размещается в здании бывшего Макарьевского храма, построенного в Адмиралтейской слободе во времена Петра I», — пишет «Вечерняя Казань».

Известно, что вернуть церковное имущество смогут не скоро — начать строительство нового СИЗО планируют только в 2021 году.

«Размещение в православном храме камер следственного изолятора является надругательством над святыней. В этом нет никакой логики, учитывая тот факт, что к храму примыкает трехэтажное здание больших размеров, которое в настоящее время пустует и доведено до аварийного состояния. Возникает вопрос, почему именно в храме были устроены камеры для заключенных?» — заявил митрополит.

Аварийщики и власть: нашла коса на камень

Низкая выкупная цена жилья в аварийном фонде в районе 11 тыс. рублей за квадратный метр является для Татарии многолетней проблемой. Уже и рыночная цена давно выросла, а выкупная семь лет стоит на месте и, похоже, там же и останется. Власти ссылаются на закон и выделяемые средства и пытаются принудительно через суд выселить тех, кто не согласен выезжать. Жильцы обосновывают отказ тем, что на предлагаемые деньги они не смогут приобрести благоустроенное жильё, а власти, что дома аварийные и могут обрушиться, да и отопительные системы во многих вышли из строя или в плохом состоянии. У каждой стороны — своя правда.

Напомним, в начале октября в Зеленодольске жильцы сразу 46 домов аварийного фонда получили уведомления о необходимости оперативно выселиться, так как нет гарантии запуска тепла в этих домах. Так, во всяком случае, объяснили официально власти. Позднее жители домов в соцсетях рассказали дикую историю о том, что «органы опеки приходили, говорят, если в доме отключат отопление, наших детей заберут в приют».

"Кто еще живет в аварийных домах с детьми, примите к сведению, что ходит исполком и грозится тем, кто в ближайшее время не решит вопрос с переселением, что будет изъятие детей (временно), пока родители не решат вопрос с переездом. Комментируют это тем, что отопление в аварийные дома подключать не будут и детям идет угроза жизни и безопасности» , — пишет «Вечерняя Казань» со ссылкой на жильцов.

Виктор Васнецов. С квартиры на квартиру. 1876

Горисполком в местных СМИ опровергает сведения о принудительном изъятии и говорит, что это временная, добровольная мера в форме предложения — семьям, которые пока не нашли жильё, временно передать детей в социальный приют «Гнёздышко», где есть свободный доступ и родители смогут их навещать. Подобное предложение не устраивает родителей, попавших не по своей вине в эту сложную ситуацию.

Читайте также: Детей предложили временно сдать в приют: скандал с аварийным жильём Татарии

Аварийщиков не устраивают предлагаемые властями альтернативы — коммерческий наём или социальная ипотека, которая даже с учётом социальной ставки будет кабалой не на один год. Некоторым жильцам предложили переехать в маневренный фонд.

«Лично мне предложили временно переехать в квартиру из маневренного фонда. Я там была. Грязная, разбитая, стены черные, линолеум содран — в ней раньше гастарбайтеры жили. Как мне туда с тремя детьми? Останусь дома. Если в холода ко мне придут органы опеки, буду драться. Никому детей не отдам!» — цитирует жительницу одного из домов Миляушу Т. издание.

Между тем на официальном сайте детского омбудсмена Татарии Гузель Удачиной появилось сообщение, что «угрозы изъятия детей из семей в Зеленодольском муниципальном районе не имеется».

"Обсуждаемая в СМИ информация об угрозе изъятия детей у родителей — жителей аварийных домов Зеленодольского муниципального района стала предметом изучения Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан. По результатам проверки данной информации следует, что угрозы изъятия детей путем отобрания детей у родителей или понуждения родителей направить детей в социальные учреждения не имеется. Ситуация остается на контроле Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан», — отмечается в сообщении.

Срок для депутата

Завершились судебные слушания по делу 63-летнего депутата Казанской городской думы, члена фракции «Единая Россия» Надыра Хайруллина. За мошенничество и хищение 24 млн рублей у бизнесмена его на 3,5 года «отправили» в колонию общего режима, хотя прокуратура просила дать пять лет. Сам депутат планирует обжаловать приговор и добиться оправдания, так как своей вины не признает.

Читайте также: Депутат гордумы Казани отправится в колонию за мошенничество

Напомним, следствие считает, что Хайруллин в 2014 году, то есть за год до депутатства, получил от двух граждан 24 млн рублей, обещая взамен передать их должностным лицам исполкома Казани, чтобы те помогли узаконить построенные гражданами дома. Своей вины обвиняемый не признал, заявив, что никаких денег не получал.

Депутатом он стал в 2015 году и до ареста в апреле 2017 года был членом двух постоянных комиссий — по вопросам законности, правопорядка и местному самоуправлению и по бюджетно-финансовым вопросам, местным налогам и сборам. Народный избранник также является директором и владельцем ООО «Мойдодыр-Казань».

Александр Горбаруков ИА REGNUM За коррупцию

Помимо уголовного дела, Надыр Хайруллин проходит ответчиком в банкротном деле. Его требует признать несостоятельным ООО «Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан». Сумма претензий — свыше 4 млн рублей, иск начнут рассматривать 6 ноября 2018 года.

Читайте также: От уголовного дела до банкротства: судьбу депутата Казани решат в октябре

Известно, что региональное отделение «Единой России» намерено исключить Хайруллина из членов партии. Свои полномочия депутата он сложил досрочно.

Скандал: накричала на ученицу

В кадетской школе имени Героя Советского союза Никиты Кайманова в Набережных Челнах проходит служебная проверка. Поводом для неё стал конфликт ученицы и учителя. Видео о том, как преподаватель кричит на ученицу, попало в соцсети и стало основанием для внутреннего расследования.

Конфликт развился 23 октября на уроке математики, но об его причине не сообщается. Известно, что учитель является доцентом, преподаёт более 40 лет, но именно в этом учебном заведении работает первый год. В школе после ЧП работали сотрудники отдела по делам несовершеннолетних набережночелнинского отдела полиции «Электротехнический», а минобразования и науки Татарии сделало официальное заявление.

«Факт некорректного обращения в отношении ребенка министерство считает недопустимым и противоречащим нормам педагогической этики. В настоящее время в школе проводится служебное расследование по изучению причин, результатом которых стал конфликт педагога с ребенком на уроке математики, — отмечает ведомство. — По итогам проведенных мероприятий будет принято решение о принятии соответствующих мер».

В министерстве также отметили, что педагог «в школе работает с 1 сентября 2018 года», но «замечаний до произошедшего случая данный учитель не имел».

Напомним, на прошлой неделе в сфере образования Татарии также случился скандал. Для разбора школьникам на олимпиаде по литературе был выдан текст, содержащий ненормативную лексику. Это вызвало протест со стороны родителей, было созвано совещание и ответственным лицам дано поручение — внимательнее относиться к тому, что попадает к школьникам во время процесса обучения.

Читайте также: Бомба в офисе, «олимпийская» брань для ЕГЭ: неделя Татарии