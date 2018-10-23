Депутат гордумы Казани отправится в колонию за мошенничество

Казань, , 22:13 — REGNUM Приволжский районный суд вынес приговор в отношении депутата гордумы Казани Надыра Хайруллина. Он признан виновным в мошенничестве и приговорен к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима. По делу удовлетворен гражданский иск потерпевших на сумму 24 млн рублей, сообщает «Реальное время».

Обвиняемый свою вину так и не признал. Адвокаты намерены обжаловать приговор.

Напомним, Хайруллина арестовали в апреле 2017 года. А в августе 2018 года подан иск с требованием признать его банкротом.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по версии следствия, Хайруллин получил от двух граждан 24 млн рублей, чтобы передать их неким должностным лицам исполкома Казани. За взятку было обещано узаконить построенные гражданами дома.

Ранее в ходе заседания суда обвиняемый говорил, что денег не брал, поскольку их не было у застройщика.

Хайруллин является депутатом думы Казани с сентября 2015 года, числится членом двух постоянных комиссий — по вопросам законности, правопорядка и местному самоуправлению, и по бюджетно-финансовым вопросам, местным налогам и сборам. Помимо этого, депутат Хайруллин является гендиректором ООО «Мойдодыр-Казань», которое на 100% принадлежит ему. По данным ЕГРЮЛ, помимо этого в разные годы депутат числился соучредителем и учредителем девяти юрлиц, в том числе семи уже ликвидированных. Из действующих компаний он числится соучредителем строительной компании из города Бавлы — ООО «Татэковата» и казанской местной общественной организации по сохранению традиций татарского народа «Якты Юл» — «Светлая дорога».