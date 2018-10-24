В «Иннополисе» ответили на обвинения Счетной палаты в неэффективности

Казань, , 01:26 — REGNUM Счетной палате РФ при оценке эффективности особых экономических зон необходимо учитывать и другие методики оценки эффективности деятельности ОЭЗ в России. Об этом заявил директор по корпоративным коммуникациям ОЭЗ «Иннополис» Михаил Миронов.

Аудиторы СП рассчитывали эффективность ОЭЗ как соотношение вложенных средств федерального бюджета и объема привлеченных инвестиций.

«В своей работе мы в первую очередь ориентируемся на правила оценки эффективности функционирования ОЭЗ, разработанные Минэкономразвития РФ и утвержденные Постановлением Правительства РФ от 7 июля 2016 года № 643. По итогам оценки согласно данным правилам функционирование ОЭЗ «Иннополис» за 2017 год признана достаточно эффективной, а за период с начала функционирования по 2017 год — эффективной», — цитирует представителя ОЭЗ «Татар-информ».

Миронов напомнил, что сумма государственных инвестиций в создание ОЭЗ «Иннополис» составила 15 млрд рублей, которые направили на создание технопарка площадью 45 тыс. кв метров и соответствующей инфраструктуры. При этом основной из задач ОЭЗ является привлечение резидентов.

«Только в 2018 году в качестве резидентов особой экономической зоны было привлечено 10 новых проектов, их общее количество достигло 77» — отметил Миронов.

В числе резидентов и партнеров в настоящее время — «Сбербанк», «Яндекс», Acronis, Qiwi, МТС, Schneider Electric.

Также Миронов подчеркнул, что «Иннополису» лишь пять лет, а первые резиденты появились только в 2015 году. В то же время признанные СП РФ «условно эффективными» ОЭЗ были созданы более 10 лет назад и являлись одними из первых в России. К ним относится и ОЭЗ «Алабуга».

Напомним, ранее Счетная палата РФ провела анализ работы особых экономических зон. В период с 2005 по 2017 гг. на основании постановлений Правительства РФ было создано 36 ОЭЗ на территориях 31 региона. По состоянию на 1 сентября 2018 года на территориях 22 регионов существуют 25 ОЭЗ.

«С учетом соотношения вложенных средств федерального бюджета с общим объемом привлеченных инвестиций до сих пор нельзя признать эффективными 10 из 25 действующих ОЭЗ, в том числе: ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань», ПОЭЗ «Ульяновск», ОЭЗ ППТ «Моглино», ОЭЗ ТВТ «Иннополис», ОЭЗ туристического кластера под управлением АО «Курорты Северного Кавказа». Объем средств федерального бюджета, направленных на их финансирование — 55,1 млрд рублей, объем привлеченных инвестиций — 7,6 млрд рублей», — отмечали в СП РФ.

Контролирующий орган также отметил, что Правила оценки эффективности функционирования ОЭЗ требуют доработки. По итогам проверки письма направлены президенту РФ Владимиру Путину и правительству России. Отчет экспертов направят в палаты Федерального Собрания.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, двоих управленцев из «Иннополиса» взяли в правительство Нижегородской области.

В настоящее время заместителем губернатора Глеба Никитина является бывший гендиректор АО «ОЭЗ «Иннополис» Игорь Носов. Причем принимая его на пост и.о. вие-губернатора Никитин отмечал, что Носов сумел реализовать успешные инновационные проекты по формированию особых экономических зон.

Кроме того, в учрежденном правительством Нижегородской области АО «Корпорация развития Нижегородской области» директора, отработавшего всего пять месяцев Максима Тевса, заменили на уроженца Казани Тимура Халитова — руководителя проекта ОЭЗ «Иннополис» АО «АйСиЭл КПО ВС».