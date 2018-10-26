Минпромторг РФ не будет переносить Казанский пороховой завод: его закроют

Казань, , 16:25 — REGNUM В Минпромторге РФ приняли решение отказаться от переноса производства Казанского порохового завода на площадку бывшего объекта по уничтожению химоружия в поселке Кизнер (Удмуртия). Новый профильный завод будет создан в Тульской области на Алексинском химкомбинате.

Вопрос трудоустройства сотрудников Казанского завода будут решать совместно администрация Казани и руководство Алексинского химкомбината, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.

Напомним, после уничтожения химоружия в Кизнере в сетябре 2017 года бывший полпред президента в ПФО Михаил Бабич говорил, что на площадку объекта переведут производство Казанского порохового завода. Все необходимые подготовительные мероприятия планировалось завершить в течении трех-четырех лет. В феврале 2018 года глава Минпромторга Денис Мантуров доложил президенту Владимиру Путину о намерениях закрыть завод в Казани «в связи с планами создания нового производства в поселке Кизнер».

В мае глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что власти республики ищут инвестора на освободившиеся площадки объектов по уничтожению химоружия в Камбарском и Кизнерском районах к 2020 году. Он утверждал, что объектами уже интересуются более 100 инвесторов — в основном предприятия химической промышленности. Наиболее реальным проектом для Кизнера он назвал перенос порохового завода из Казани. В июне первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин сообщил, что потенциальный инвестор нашелся. Он отмечал, что в Кизнере можно запустить производственный кластер: если это будет Казанский пороховой завод — «наверное, неплохо».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Казанский пороховой завод чаще всего попадает на страницы казанских и федеральных СМИ в связи с происшествиями. С 2013 года на заводе произошло восемь аварий. Последний пожар с погибшими произошел в марте 2017 года. Возгоранием была охвачена площадь, равная 400 квадратным метрам. Пожару была присвоена третья категория сложности из четырех. В ходе проведения разведки в здании произошел взрыв, в результате которого капитан внутренней службы Эдуард Илларионов получил тяжелые травмы. В пути следования в медицинское учреждение на машине скорой помощи он скончался. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на пожароопасных объектах»).

В ноябре того же года на предприятии снова вспыхнул пожар, но в результате инцидента никто не пострадал.

В конце мая прошлого года из доклада управления Ростехнадзора стало известно о неудовлетворительном техническом состоянии завода. Специалисты еще тогда отмечали, что износ основного техоборудования завода составляет 90%.

В сентябре завод за счет собственных средств планировал заключить контракт на проведение исследований для дальнейшей разработки бизнес-плана по модернизации производства коллоксилина и лакокрасочной продукции с целью увеличения доли гражданской выручки. Начальная (максимальная) цена контракта 4,9 млн рублей. Изначально планировалось, что конкурс по отбору подрядчика завершится 23 октября. Однако в настоящее время закупка продолжается, 25 октября завершился второй этап подачи заявок. Согласно документам, опубликованным на портале госзакупок, определились два победителя, с которыми планируется заключить контракт — ООО «НПО-Конверсия» и ООО «АФК-аудит». Они предложили подготовить бизнес-план за 1,7 млн и 1,75 млн рублей соответственно.