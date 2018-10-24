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Представитель РПЦ призвал поставить заслон анонимности в сети

Общество

По мнению священнослужителя, она является причиной трагедий, подобных керченской

Представитель РПЦ призвал поставить заслон анонимности в сети
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Пресечь раз и навсегда

Москва, 24 октября 2018, 16:15 — REGNUM  Законодательные ограничения на возможность анонимного пребывания в сети призвал ввести Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Об этом 24 октября сообщило агентство «Москва».

Он выступил с этим призывом на четвертом Международном форуме «Религия и мир: религия и цифровое общество». По мнению священнослужителя, анонимность в сети является причиной трагедий, подобных той, что произошла в Керчи.

«Первое, над чем стоить задуматься — что техническое развитие, техногенные шаги опережают нравственное состояние общества», — сказал митрополит Феофан, отметив: пришло время для того, чтобы положить конец анонимности, чтобы граждане «не стали управляемой массой и не уничтожили друг друга».

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Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что на флешке Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в Керченском политехническом колледже, были не конструкции взрывных устройств, а книги по химии и пиротехнике. Источники в правоохранительных органах отметили, что почти все материалы молодой человек нашел в открытых источниках.

Читайте ранее в этом сюжете: На флешке «керченского стрелка» не было схем взрывных устройств — источник

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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