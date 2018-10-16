Важной темой многих последующих недель для Нижегородской области станет подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода, но на это нужны средства, и немалые. На прошлой неделе губернатор ГлебНикитин обратился к премьер-министру РФ ДмитриюМедведеву с просьбой выделить 3,7 млрд рублей на реставрацию кремля и «приспособление его для современного использования», а также 1,3 млрд рублей на ремонт и реставрацию 73 городских объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности. Депутаты области, в свою очередь, просят убрать «дома-гнилушки» из центра города и привлечь к организации юбилея местный бизнес.

Нижний Новгород

Снова в регионе решали кадровый вопрос. Главой департамента образования администрации Нижнего Новгорода назначена Елена Платонова, которые последние 23 года работала в сфере образования и шесть лет до назначения в мэрию — директором школы. Мэр Владимир Панов поручил новому руководителю департамента разработать дорожные карты по реализации концепции модернизации образования и объединить всех директоров школ ради «повышения качества образовательных процессов». Тем временем в областном правительстве стартовал конкурс на должность министра экологии и природных ресурсов, который проведут в рамках региональной программы «Команда правительства». Глава региона заявил, что ждёт от претендентов «высокого уровня профессионализма и готовности оперативно включиться в работу», так как спектр «болевых точек» в области очень широк — «несанкционированные свалки и объекты накопленного экологического ущерба, состояние водных ресурсов и лесных угодий, качество воздуха и питьевой воды в городах региона».

Между тем ликвидировать три объекта экологического вреда — свалку промышленных отходов «Черная дыра», шламонакопитель «Белое море» и полигон твердых бытовых отходов «Игумново» — в регионе обещают в 2019 году.

Также с 17 октября на портале «Команда правительства» начались отборочные туры на посты заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода по направлению «спорт», «культура», «образование» и заместителя главы города по социальным коммуникациям.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

Пока власти спорят о том, стоит ли повышать уставный капитал АО «Объединенная дирекция по жилищному строительству города Нижнего Новгорода» на 162 млн рублей, обманутые дольщики ЖК «Квартал Европейский» вышли на митинг, пытаясь привлечь внимание к своей проблеме. А тем временем депутаты Заксобрания «затормозили» идею с единым оператором по решению проблем обманутых дольщиков. Они посчитали предлагаемый проект по достройке крупнейшего недостроя региона — ЖК «Новинки Smart Sity» глубоко убыточным и попросили его экономическое обоснование, отложив вопрос создания оператора на ноябрь.

В 2019 году в Нижегородской области начнут строить низконапорный гидроузел, который позволит возобновить судоходство на Волге на отрезке Городец — Нижний Новгород. С учётом, что регион против повышения уровня Чебоксарского водохранилища до 68 отметки, это единственный вариант решения проблемы. Глеб Никитин отметил, что также «важно предусмотреть меры для того, чтобы минимизировать возможный ущерб территориям, примыкающим к месту размещения гидроузла».

Правительство Нижегородской области за сентябрь сэкономило на торгах 42 млн рублей — было проведено 122 тендера на сумму свыше 1 млрд рублей.

Администрация Нижнего Новгорода раскрыла свои планы по развитию нижегородского метрополитена — станцию метро «Сенная» построят через 63 месяца. Известно, что на новом участке метрополитена будет два перегона и две новые станции.

Бюджет Нижнего Новгорода по доходам и расходам увеличен на 38 млн рублей. С учетом изменений параметры бюджета на 2018 по доходам составят 32,975 млрд рублей, по расходам — 34,167 млрд рублей, а дефицит будет 1,192 млрд рублей. Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2018−2020 годы также откорректировали — он дополнен 13 объектами, из которых десять — это нежилые помещения, а три — здания. При успешной реализации этого имущества бюджет получит около 63 млн рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

Нижегородские власти ищут решение финансовых проблем муниципальных транспортных перевозчиков, и среди обсуждаемых вариантов вновь возникла идея объединения проблемных «Нижегородпассажиравтотранса» и «Нижегородэлектротранса». Власти считают, что сэкономить можно на снижении фонда оплаты труда, вот только о судьбе сотрудников умолчали. Идея о слиянии пока лишь в стадии обсуждения, как «один из возможных вариантов развития событий», но эксперты уже сомневаются, ведь у компаний слишком разная специфика. Например, экс-глава НПАТ Дмитрий Цыганков и вовсе отметил, что «с учетом нынешней деградации НПАТ и падения ежедневной выручки такое объединение ничего не даст», разве что «получится какая-то мизерная экономия «на спичках»». Он добавил, что для оздоровления нужно «грамотно перестраивать маршрутную сеть, но системной транспортной политики в Нижнем Новгороде» он не видит — «ей никто не занимается».

В Нижегородской области за неделю произошло два обрушения жилых домов, в обоих случаях обошлось без жертв. В посёлке Дружный Кстовского района из-за размыва грунта обрушилась арка подъезда жилого дома, а в городе Бор во время работ по укреплению фундамента рухнул угол дома, повредив две квартиры. В доме никто на время ремонта не проживал, следователи возбудили уголовное дело по факту ЧП.

В многострадальном фонде капитального ремонта, в последние годы не уходившем из медиаповестки то из-за чехарды с руководителями, то из-за претензий прокуратуры, то из-за недовольства депутатов, — снова скандал. Глава управления реализации проектов подозревается в коммерческом подкупе. Следствие считает, что с использованием своего служебного положения Геннадий П. незаконно требовал с руководителей строительных организаций — подрядчиков на капремонт жилья в Дзержинске — деньги за перечисление авансов и окончательных расчётов. От одного из подрядчиков он получил 200 тыс. рублей, от другого — 125 тыс. рублей. Подозреваемого задержали, судом он отправлен под домашний арест на два месяца, хотя следователи просили отправить его в СИЗО. Вины задержанный не признает, расследование уголовного дела продолжается.

Нижегородский гидроузел

Нижегородские власти нашли альтернативу проекту, против которого они выступают уже несколько лет — вместо повышения уровня Чебоксарского водохранилища до 68 метров в регионе построят низконапорный гидроузел. Начать работы планируется в 2019 году, а предварительная стоимость проекта — свыше 40 млрд рублей.

Иван Слива Чебоксарская ГЭС

По словам замглавы ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» Константина Боброва, из-за обмеления Волги на 40-километровом участке — от Городецких шлюзов до Нижнего Новгорода — уже много лет наблюдаются проблемы с судоходством. На сегодня проектные работы по строительству низконапорного гидроузла находятся в завершающей стадии.

«Учитывая, что Нижегородская область категорически против повышения уровня Чебоксарского водохранилища до 68 отметки, низконапорный гидроузел — это единственный вариант возобновления судоходства Волге на отрезке Городец — Нижний Новгород. Мы заинтересованы в том, чтобы судоходство было возобновлено в полном объеме, это касается и грузовых перевозок, и туристических направлений. При этом важно предусмотреть меры для того, чтобы минимизировать возможный ущерб территориям, примыкающим к месту размещения гидроузла», — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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Напомним, из-за непроектной отметки Чебоксарского водохранилища — 63 метра вместо 68, на участке лимитируется пропускная способность и затрудняется судоходство. Гидроэнергетики и власти Чувашии настаивают на необходимости поднять отметку до 68 метров, мотивируя тем, что альтернатива «поможет в решении только одной проблемы — судового хода, и то лишь на небольшой период времени». Расчеты ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья» говорят о том, что спустя 15−20 лет после строительства участок длиной 20−30 км ниже плотины вновь обмелеет, а подъем Чебоксарского водохранилища до проектной отметки 68 метра решит проблему надёжно. Против этого выступают нижегородские власти, опасаясь затопления территорий. В частности, по их словам, есть риск для объекта культурного наследия — Макарьевского монастыря. А также возможно затопление жилой застройки.

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Никитин попросил на юбилей 5 млрд

Нижегородские власти начали готовиться к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода в 2021 году. Указ президента РФ о подготовке к этой дате был подписан еще в 2015 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль Нижний Новгород

На прошлой неделе Глеб Никитин обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой выделить 5 млрд рублей на проведение юбилея. В их числе 3,7 млрд рублей на реставрацию кремля в Нижнем Новгороде и «приспособление его для современного использования» и 1,3 млрд рублей — на ремонт и реставрацию 73 городских объектов культурного наследия, которые находятся в федеральной собственности и заняты соцучреждениями.

В комментариях газете «Коммерсантъ» депутат Владимир Солдатенков напомнил о существенном числе «домов-гнилушек» в центре города, которые его совсем не украшают.

«Два года пролетят незаметно. Нужно целенаправленно разобраться с застройщиками, заставить их привести территории в необходимое состояние. А то получится, как с большим футболом. Запрягали заранее, а делать пришлось, как студентам, — в последнюю ночь», — заявил он.

Бизнес-омбудсмен в Нижегородской области Павел Солодкий выразил недовольство тем, что местное бизнес-сообщество не вовлечено в процесс подготовки к празднованию, посчитав это несправедливым.

«Они могли бы принять активнейшее участие в подготовке и проведении праздника. Однако до сих пор никаких обращений в адрес предпринимателей со стороны регионального правительства не последовало», — отметил он.

Напомним, в апреле 2017 года правительство РФ выделило на проведение юбилейных мероприятий 826 млн рублей, но их оказалось недостаточно.

Кадровый вопрос

И в мэрии, и в обладминистрации продолжается формирование команды и решение кадровых вопросов.

В администрации Нижнего Новгорода на прошлой неделе появился новый директор департамента образования — вместо ушедшей на пост советника мэра Ирины Тарасовой, занимавшей своё кресло с октября 2002 года, назначена директор школы № 62 Елена Платонова.

«Я знаю вас как профессионала, вы последние 23 года работали в сфере образования, последние 6 лет являетесь директором школы. Сфера образования, как дошкольная, так и школьная, касается каждого жителя нашего города, потому что у всех есть дети, есть внуки. И, безусловно, много можно сделать с точки зрения улучшения, как самого образования процесса, так непосредственно и материальной базы», — сказал Владимир Панов своей новой коллеге и поручил разработать дорожные карты по реализации концепции модернизации образования, а также попросил объединить всех директоров школ для «повышения качества образовательных процессов».

brennanmwhite Портфель

В скором времени в администрации города появятся еще два новых лица. С 17 октября на портале «Команда правительства» стартовали отборочные процедуры на посты заместителя главы администрации по направлению «спорт», «культура», «образование» и замглавы по социальным коммуникациям. Отбор пройдёт в два этапа, первый из которых продлится до 6 ноября.

В рамках этого же проекта в кабинет министров отберут и главу министерства экологии и природных ресурсов, кресло которого освободилось после ухода Арсения Дряхлова в сентябре 2018 года.

«Экология очень важная для региона сфера, касающаяся каждого нижегородца. Именно поэтому отборочные процедуры на должность профильного министра должны пройти с максимально широким общественным обсуждением и привлечением внимания к существующим проблемам, — заявил Глеб Никитин и добавил, что спектр «болевых точек» в области очень широк. — Несанкционированные свалки и объекты накопленного экологического ущерба, состояние водных ресурсов и лесных угодий, качество воздуха и питьевой воды в городах региона».

От претендентов глава региона ждёт «высокого уровня профессионализма и готовности оперативно включиться в работу».

Напомним, в Дзержинске Нижегородской области на сегодня идёт ликвидация трёх опасных объектов. Свалку промышленных отходов «Черная дыра», шламонакопитель «Белое море» и полигон твердых бытовых отходов «Игумново» подрядчик обещает ликвидировать в 2019 году. Подрядчиком выступает ООО «ГазЭнергоСтрой — Экологические технологии».

Накануне активисты Общероссийского народного фронта посетили данные объекты.

«Работы ведутся в соответствии с проектными решениями, с которыми мы смогли еще ознакомиться в рамках проведения общественных слушаний, — рассказал член регионального штаба Народного фронта в Нижегородской области Михаил Кузнецов, добавив, что «радует и ускорение темпов работ, несмотря на то что техника вышла только в августе-сентябре».

Puankare Шламонакопитель «Белое море»

Представители подрядчика заверили, что намерены завершить все работы по объектам «Белое море» и «Игумново» во втором квартале 2019 года, а по объекту «Черная дыра» — в третьем квартале 2019 года.

В апреле 2018 года из резервного фонда правительства РФ на эти цели было одобрено выделение 3,3 млрд рублей.

Акценты экономики

На очередной сессии 17 октября депутаты думы Нижнего Новгорода откорректировали бюджет и внесли изменения в программу приватизации. По доходам и расходам бюджет был увеличен на 38 млн рублей за счёт двух редакционных правок.

«Увеличение доходной части бюджета на 36,5 млн рублей сложилось за счет собственных доходов, а 1,5 млн рублей поступят в виде межбюджетных трансфертов. Собственные доходы получены за счет поступления в бюджет города средств от использования имущества, арендной платы за земельные участки, продажи земельных участков, уплаты земельного налога, штрафов, возмещения ущерба, а также доходов от предпринимательской деятельности казенных учреждений и получения компенсаций за счет страхового случая», — отметил первый заместитель директора департамента финансов администрации города Владимир Лакасев.

После корректировок параметры бюджета на 2018 по доходам составляют 32,975 млрд рублей, по расходам — 34,167 млрд рублей при дефиците — 1,192 млрд рублей.

На этом же заседании прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2018−2020 годы был дополнен 13 объектами — десятью нежилыми помещениями и тремя зданиями. По информации председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Светланы Помпаевой, при успешной реализации данного имущества бюджет Нижнего Новгорода сможет получить около 63 млн рублей.

В областном бюджете тоже произошло некоторое наращивание «доходов» — за счёт экономии на торгах в сентябре правительство области сэкономило 42 млн рублей. Всего было проведено 122 тендера на сумму более 1,07 млрд рублей.

Есть новости и в транспортной сфере. Администрация Нижнего Новгорода обнародовала планы развития метрополитена.

Government-nnov.ru Строительство метро. Нижний Новгород

Срок строительства продлённой линии метро до станции «Сенная» составит 63 месяца. По данным департамента строительства и капитального ремонта администрации, новый участок включает два перегона и две новые станции, а также тупики для оборота подвижного состава за станцией «Сенная».

"Если на всем протяжении линии работы будут вестись в основном под землей, то жителям улицы Родионова и всем, кто добирается по ней в центр города, не один месяц придется терпеть неудобства. Придется проезжать по дороге-дублеру улицы Родионова. Тупики на «Сенной» собираются строить открытым способом», — пишет издание «Нижний Новгород».

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Дольщиков отложили… до ноября

Проблема обманутых дольщиков Нижегородскую область стороной не обошла. По официальным реестрам пострадавших от недобросовестных застройщиков свыше 500, а по неофициальным — несколько тысяч.

Для решения вопроса власти предложили создать единого областного оператора, который бы занялся проблемами обманутых дольщиков и строительством социального жилья. Инициатором выступил Глеб Никитин. В конце сентября 2018 года депутаты городской думы одобрили передачу области 100% акций АО «Объединенная дирекция по жилищному строительству города Нижнего Новгорода». Именно на базе этого АО, как наиболее подходящего под критерии, предъявляемые к региональному оператору, и будут создавать его. Ни одна из организаций в области или в городе больше не подходит под требования.

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В частности, после создания оператора планируется получить аккредитацию в Минстрое РФ, заручиться поддержкой одного из российских банков и получить кредит для достройки в 2019—2020 годах проблемного ЖК «Новинки Smart Sity». На достройку нужно 2,2 млрд рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

Но вопрос увеличения уставного капитала будущего оператора застопорился в Заксобрании. В ходе обсуждения проекта изменений в закон «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» профильным комитетом депутат Александр Шаронов предложил «дополнительно изучить вопрос о выделении 162 млн рублей на увеличение уставного капитала АО».

"Депутаты отметили, что для принятия решения необходимо устранить замечания правового характера. Так как речь идет о выделении средств из областного бюджета, по мнению парламентариев, должны быть урегулированы все технические и правовые детали», — отметили в пресс-службе парламента.

Между тем нижегородские СМИ отмечают, что сама идея, по мнению народных избранников, будет убыточной. По словам министра имущественных и земельных отношений области Сергея Баринова, достройка ЖК за последующие два года обойдется в минус 1,8 млрд рублей.

На это депутат Шаронов возмутился.

«То есть вы собираетесь 1,8 млрд руб. забабахать, не зная куда. Программа ни с каким профильным комитетом не была согласована. Какие мероприятия вы собираетесь делать, кто-нибудь знает? Стоит ли туда тратить деньги? Я предлагаю отложить эту поправку», — цитирует депутата газета «Коммерсантъ».

Шаронов также предложил членам правительства не принимать поспешных решений без обсуждения с депутатским корпусом. Инициативу депутата поддержали его коллеги и до ноября отложили поправки, запросив их экономическое обоснование и проект достройки. Помимо этого, было решено создать рабочую группу, которая будет изучать подробно проблемы с достройкой «долевых» домов.

А тем временем дольщики другого проблемного дома того же застройщика — ЖК «Европейский» в Нижнем Новгороде на прошлой неделе вышли на митинг протеста против бездействия властей. Пострадавших покупателей возмутило невыполнение дорожной карты, которая была составлена еще год назад.

Убыточные перевозчики

Городские власти ищут решение финансовых проблем двух муниципальных автоперевозчиков — «Нижегородпассажиравтотранса» и «Нижегородэлектротранса». У обоих есть долги и не малые.

Admgor.nnov.ru Автобусы. Нижний Новгород

В октябре глава администрации Владимир Панов сообщал, что в мэрии рассматривают возможность слияния двух этих перевозчиков: «Нижегородэлектротранса», отвечающего за трамвайно-троллейбусные парки и «Нижегородпассажиравтотранса» (городские автобусы).

«Мы видим некий смысл в этом слиянии: в одной организации 250 инженерно-технических работников и около 300 человек — в другой. Объединение приведет к снижению фонда оплаты труда. Но до тех пор пока не просчитана экономика и все возможные последствия, данный вопрос вноситься на обсуждение не будет. Это просто один из возможных вариантов развития событий», — цитирует Владимира Панова газета «Коммерсантъ».

Отметим, идея вовсе не нова — её обсуждали в администрации еще в 2016 году при другом главе, но тогда подобный шаг не был признан эффективным.

На сегодня депутаты думы Нижнего Новгорода также не уверены в рациональности подобного хода. Председатель комиссии по транспорту и связи Алексей Гойхман в комментариях изданию отметил, что «у НПАТ и НЭТ разная специфика в вопросах технического обслуживания и ремонта».

"Поэтому с точки зрения профессионального транспортного подхода к идее слияния предприятий я отношусь с большой осторожностью», — отметил Гойхман.

Эксперты также напоминают, что, объединив компании, и убытки придётся объединять, а их уже более 1,5 млрд рублей. У того же НПАТ — предбанкротное состояние, так как долг превышает 1 млрд рублей.

Интересное мнение изданию высказал и бывший директор НПАТ Дмитрий Цыганков. Он заявил, что «с учетом нынешней деградации НПАТ и падения ежедневной выручки такое объединение ничего не даст» и «возможно, получится какая-то мизерная экономия на «спичках»».

»Для оздоровления предприятия нужно в первую очередь грамотно перестраивать маршрутную сеть, но системной транспортной политики в Нижнем Новгороде я пока не вижу, ей никто не занимается», — резюмировал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2018 года один из кредиторов НПАТ обнародовал намерения обратиться с иском о банкротстве должника.

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Admgor.nnov.ru Автобус. Нижний Новгород

А в начале октября стало известно, что у НПАТ появился новый директор — третий за полгода. Им стала Елена Лекомцева, в мае 2018 года назначенная руководить другим проблемным предприятием города.

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Рушатся дома…

Сразу два обрушения жилых домов произошло в Нижегородской области на прошедшей неделе. В обоих случаях, к счастью, обошлось без жертв.

15 октября во время работ по укреплению фундамента дома 1952 года постройки на улице Малахова в городе Бор произошло частичное обрушение угла с первого по второй этаж.

На тот момент в кирпичном доме никто не проживал, но повреждёнными оказались две квартиры. Работы велись силами подрядной организации, которая и займётся восстановлением здания.

Девять жильцов двухэтажного дома, в том числе трое детей, были размещены в гостинице.

Следователи провели проверку по факту ЧП и возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ»). По делу назначены строительно-технические экспертизы с целью установления причин разрушения и устанавливаются лица, которые допустили нарушение правил безопасности при проведении строительных работ.

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Ещё одно обрушение произошло в посёлке Дружный Кстовского района. Там вечером 16 октября обрушилась арка подъезда. Пострадавших нет, а инцидент случился из-за размыва грунта в районе входа в подъезд из-за протечки трубы холодного водоснабжения.

«Установлена временная подпорка входной группы. Угрозы обрушения жилого дома нет. Расселения жильцов дома не требуется. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Нижегородской области», — отметили в ведомстве.

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nadya0luna Трещина в стене

Капремонт и коррупция

Фонд капитального ремонта Нижегородской области снова печально прославился. Если раньше к нему имелись претензии по срокам работ, по часто сменяемым директорам, то теперь вопросы к одному из сотрудников появились у правоохранительных органов.

По данным следствия, вечером 16 октября 2018 года в одном из кафе Нижнего Новгорода начальник управления реализации проектов Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области, чьё имя не называется, получил от посредника 125 тыс. рублей. Это часть обещанной суммы, которую подозреваемый «незаконно требовал с руководителей строительных организаций, заключивших подрядные договора на выполнение работ по капитальному ремонту жилых многоквартирных домов в г. Дзержинске». Следствие считает, что деньги он требовал «за перечисление авансового и окончательного платежей по указанным договорам». Первая сумма, полученная от подрядчика, составила 200 тыс. рублей. Её перевели на банковскую карту.

А за вторым «траншем» Геннадий П. пришёл сам — и был задержан следователями Следственного комитета и оперативными сотрудниками полиции.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере»), а 55-летняя посредница ответит по п.«в» ч. 2 ст. 204.1 УК РФ («Посредничество в коммерческом подкупе, совершенном в крупном размере).

Подозреваемый по решению суда был помещен под домашний арест, хотя следователи настаивали на заключении под стражу.

«Суд не согласился с позицией следствия и, несмотря на то, что противоправные действия обвиняемого пресечены непосредственно после получения им коммерческого подкупа, а из материалов дела следует, что ранее им совершались аналогичные преступления, суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста», — отметили в пресс-службе ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается.